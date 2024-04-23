Расписание боёв на чемпионате Европы по боксу — 2024 с участием россиян 23 апреля

18 апреля в Белграде (Сербия) начался чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимает и сборная России. На турнир россияне приехали с мощным составом и выступают на нём под своим флагом. С 23 апреля начнутся четвертьфинальные поединки, а финальные противостояния запланированы на 28 апреля. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.
Пары 23 апреля с участием россиян:
До 48 кг. 1/4 финала:
Юлия Чумгалакова – Николь Дурикова (Словакия);
До 52 кг. 1/4 финала:
Анастасия Кооль – Моника Шипош (Венгрия);
До 57 кг. 1/4 финала:
Дарья Абрамова – Николина Чачич (Хорватия);
До 60 кг. 1/4 финала:
Нуне Асатрян – Ольга Павлина-Пападату (Греция);
До 63 кг. 1/4 финала:
Елена Бабичева – Сара Берам (Хорватия);
До 66 кг. 1/4 финала:
Альбина Молдажанова – Ошин Дериев (Бельгия);
До 70 кг. 1/4 финала:
Дарима Сандакова – Барбара Марчинковская (Польша);
До 75 кг. 1/4 финала:
Анастасия Шамонова – Дуниа Мартинес Мас (Испания).
Отметим, что поединки предварительных стадий в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец» и «Матч! Страна».