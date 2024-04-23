Расписание боёв на чемпионате Европы по боксу — 2024 с участием россиян 23 апреля

18 апреля в Белграде (Сербия) начался чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимает и сборная России. На турнир россияне приехали с мощным составом и выступают на нём под своим флагом. С 23 апреля начнутся четвертьфинальные поединки, а финальные противостояния запланированы на 28 апреля. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

Пары 23 апреля с участием россиян:

До 48 кг. 1/4 финала:

Юлия Чумгалакова – Николь Дурикова (Словакия);

До 52 кг. 1/4 финала:

Анастасия Кооль – Моника Шипош (Венгрия);

До 57 кг. 1/4 финала:

Дарья Абрамова – Николина Чачич (Хорватия);

До 60 кг. 1/4 финала:

Нуне Асатрян – Ольга Павлина-Пападату (Греция);

До 63 кг. 1/4 финала:

Елена Бабичева – Сара Берам (Хорватия);

До 66 кг. 1/4 финала:

Альбина Молдажанова – Ошин Дериев (Бельгия);

До 70 кг. 1/4 финала:

Дарима Сандакова – Барбара Марчинковская (Польша);

До 75 кг. 1/4 финала:

Анастасия Шамонова – Дуниа Мартинес Мас (Испания).

Отметим, что поединки предварительных стадий в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец» и «Матч! Страна».

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