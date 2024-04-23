Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Расписание боёв на чемпионате Европы по боксу — 2024 с участием россиян 23 апреля

Расписание боёв на чемпионате Европы по боксу — 2024 с участием россиян 23 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

18 апреля в Белграде (Сербия) начался чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимает и сборная России. На турнир россияне приехали с мощным составом и выступают на нём под своим флагом. С 23 апреля начнутся четвертьфинальные поединки, а финальные противостояния запланированы на 28 апреля. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

Пары 23 апреля с участием россиян:

До 48 кг. 1/4 финала:
Юлия Чумгалакова – Николь Дурикова (Словакия);

До 52 кг. 1/4 финала:
Анастасия Кооль – Моника Шипош (Венгрия);

До 57 кг. 1/4 финала:
Дарья Абрамова – Николина Чачич (Хорватия);

До 60 кг. 1/4 финала:
Нуне Асатрян – Ольга Павлина-Пападату (Греция);

До 63 кг. 1/4 финала:
Елена Бабичева – Сара Берам (Хорватия);

До 66 кг. 1/4 финала:
Альбина Молдажанова – Ошин Дериев (Бельгия);

До 70 кг. 1/4 финала:
Дарима Сандакова – Барбара Марчинковская (Польша);

До 75 кг. 1/4 финала:
Анастасия Шамонова – Дуниа Мартинес Мас (Испания).

Отметим, что поединки предварительных стадий в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец» и «Матч! Страна».

Главные новости дня:

Материалы по теме
Победы россиян со своим флагом и миллионы призовых. Каким будет чемпионат Европы по боксу
Победы россиян со своим флагом и миллионы призовых. Каким будет чемпионат Европы по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android