Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Чемпионат Европы по боксу 2024 года, дата и время, место проведения турнира, состав сборной России, флаг и гимн, ЧЕ-2024

Победы россиян со своим флагом и миллионы призовых. Каким будет чемпионат Европы по боксу
Сергей Сорокин
Каким будет чемпионат Европы по боксу
Аудио-версия:
Комментарии
Сборная сколотила мощнейший состав и готова бить все рекорды.

В мире бокса становится все больше событий, заслуживающих самого пристального внимания. На фоне поединков за звание абсолютного чемпиона мира у профессионалов не стоит забывать и о любителях. С 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия) пройдёт чемпионат Европы. На нём выступит и сборная России, собравшая мощнейший состав. Национальная команда рассчитывает привезти на родину целую россыпь медалей различного достоинства. Разбираемся, чего именно ждать от предстоящего первенства.

Муслим Гаджимагомедов — о целях на будущее и самых острых проблемах мирового бокса:
«Парни Хабиба могут захватить США, их молодёжь слабеет». Яркая беседа со спортсменом года
Эксклюзив
«Парни Хабиба могут захватить США, их молодёжь слабеет». Яркая беседа со спортсменом года

Любопытно, что одновременно будут проходить и мужской, и женский чемпионат Европы по боксу. На них будут разыграны 25 комплектов наград (13 – у мужчин, 12 – у женщин). Стоит отметить, что дополнительной мотивацией является денежное вознаграждение. Восемь лучших спортсменов в каждой весовой категории получат выплаты в зависимости от результата. За первое место боксёр заработает $ 15 тыс. Солидные призовые, которые лишь подогревают градус борьбы. Стоит отметить, что в женском и мужском разрядах выплаты одинаковые.

Сборная России объявила состав, в котором собрала мощнейших боксёров. Капитаном станет Муслим Гаджимагомедов, а также в список попали Эдмонд Худоян, Василий Егоров, Дмитрий Двали, Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, Габил Мамедов, Тархан Идигов, Игорь Свиридченков, Джамбулат Бижамов, Савелий Садома, Шарабутдин Атаев и Ярослав Дороничев. У девушек состав сформировали Юлия Чумгалакова, Гелюса Галиева, Анастасия Кооль, Карина Тазабекова, Дарья Абрамова, Нуне Асатрян, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Дарима Сандакова, Анастасия Шамонова, Елена Гапешина и Кристина Ткачёва.

Муслим Гаджимагомедов

Муслим Гаджимагомедов

Фото: РИА Новости

Отдельно стоит отметить, что Россия едет на турнир в максимально комфортных условиях. Боксёры смогут выступать с национальными флагом и гимном. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко: «Благодаря решению Международной ассоциации бокса (IBA) мы выступим под флагом и с гимном России».

В МОК не хотят видеть наших парней на главном турнире четырёхлетия:
Российских боксёров на Олимпиаде не будет. За рубежом снова наплевали на старания IBA
Российских боксёров на Олимпиаде не будет. За рубежом снова наплевали на старания IBA

Напомним, IBA отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Беларуси национальной идентификации. Федерации бокса Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing. Поэтому представителей этих стран на турнире, скорее всего, не будет.

Россия собрала мощнейший состав на чемпионат Европы по боксу. И у болельщиков есть все основания предполагать, что национальная команда вернется на родину с большим количеством золотых медалей. Напомним, на чемпионате мира по боксу 2023 года среди мужчин россияне оказались третьими в командном зачёте. Они завоевали два золота и четыре бронзы. Женщины также остались третьими – оставили за собой по медали каждого достоинства. А теперь есть все основания полагать, что Россия будет бороться за первую позицию в командном зачёте.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android