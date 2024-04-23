Шамиль Гамзатов снялся с боя с Иваном Штырковым на RCC 19

Бой между Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым, который должен был пройти 11 мая, не состоится. Гамзатов отказался от противостояния по юридическим причинам. Об этом информирует пресс-служба RCC.

Спортсмены должны были сразиться на турнире RCC 19. Изначально Штырков должен был провести поединок с Давидом Бархударяном, однако тот был вынужден сняться по состоянию здоровья. Гамзатов вышел на замену.

При этом отмечается, что бой Ивана на RCC 19 останется в силе. В настоящий момент ему ищут нового соперника. Его имя должно будет вскоре объявлено.

«Шамиль Гамзатов ввёл в заблуждение лигу RCC и своего менеджера по поводу обязательств перед другими организациями. Для Ивана уже есть два варианта соперника, мы заканчиваем переговоры.

Я обращаюсь ко всем бойцам, которые хотят развиваться в единоборствах в нашей лиге или где-то ещё: относитесь с уважением к тем, кто предлагает вам работу. Российский рынок ММА, кулачных боёв и кикбоксинга набирает обороты, становится конкурентным, и для всей индустрии это хороший сигнал. Однако не стоит забывать о том, на каких принципах и ценностях стоит наш спорт», – сказал главы лиги RCC Николай Клименко.