Мигрант оскорбил девушку-бойца UFC Ирину Алексееву за её внешний вид в Челябинске

Мигрант из Таджикистана подрезал девушку-бойца UFC Ирину Алексееву, которая ехала на велосипеде в Челябинске. Вместе с Ириной была ещё одна девушка. Об этом информирует телеграм-канал Readovka.

Отмечается, что сперва мигрант преследовал девушек на автомобиле, а позже предпринял попытку наехать на них. Когда все участники инцидента остановились, преследователь начал их грубо оскорблять. Мужчине не понравилось, как были одеты девушки. Мигрант отметил, что на его родине так одеваться не принято.

Сообщается, что полиция установила личность мужчины и доставила его в ОВД Челябинска для дальнейшего разбирательства.

В общей сложности на счету Алексеевой в смешанных единоборствах пять побед при двух поражениях.