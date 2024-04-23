Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мигрант оскорбил девушку-бойца UFC Ирину Алексееву за её внешний вид в Челябинске

Мигрант оскорбил девушку-бойца UFC Ирину Алексееву за её внешний вид в Челябинске
Комментарии

Мигрант из Таджикистана подрезал девушку-бойца UFC Ирину Алексееву, которая ехала на велосипеде в Челябинске. Вместе с Ириной была ещё одна девушка. Об этом информирует телеграм-канал Readovka.

Отмечается, что сперва мигрант преследовал девушек на автомобиле, а позже предпринял попытку наехать на них. Когда все участники инцидента остановились, преследователь начал их грубо оскорблять. Мужчине не понравилось, как были одеты девушки. Мигрант отметил, что на его родине так одеваться не принято.

Сообщается, что полиция установила личность мужчины и доставила его в ОВД Челябинска для дальнейшего разбирательства.

В общей сложности на счету Алексеевой в смешанных единоборствах пять побед при двух поражениях.

Материалы по теме
Ирина Алексеева: Кайла Харрисон — это терминатор
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android