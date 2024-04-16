Ирина Алексеева: Кайла Харрисон — это терминатор

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева дала комментарий по поводу Кайлы Харрисон, которая в минувшие выходные дебютировала в промоушене поединком с 42-летней Холли Холм на турнире UFC 300.

«Мне всегда казалось, что Холли Холм такая крупная, габаритная, мышечная, очень сильная девушка. Но когда с ней рядом встала Кайла Харрисон, это был просто какой-то терминатор. Она настолько была больше, и было видно, что у неё просто сумасшедшая физуха.

Она снесла Холли, как будто катком проехалась. Неудивительно, что её сразу на четвёртое место поставили в рейтинге дивизиона», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

Ранее Холм высказалась по поводу своего поражения в поединке с Кайлой Харрисон.