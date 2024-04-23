Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли раскрыл, что ему ответили в UFC насчёт возможного боя по боксу с Райаном Гарсией

О'Мэлли раскрыл, что ему ответили в UFC насчёт возможного боя по боксу с Райаном Гарсией
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил, что обсудил с руководством промоушена вероятность проведения боксёрского поединка с Райаном Гарсией.

«Боксёрский бой, конечно, возможен. Но для начала мне нужны два чертовски крутых выступления. Тогда мы сможем его организовать. В руководстве мне сказали: «Ты можешь провести боксёрский бой. 100%. Если это принесёт тебе достаточно денег». Так что варианты есть», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.

В последнем поединке, состоявшемся в марте этого года, О’Мэлли встречался с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

Материалы по теме
«Один из самых сумасшедших моментов в истории UFC». О'Мэлли — о победе Холлоуэя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android