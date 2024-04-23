О'Мэлли раскрыл, что ему ответили в UFC насчёт возможного боя по боксу с Райаном Гарсией

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил, что обсудил с руководством промоушена вероятность проведения боксёрского поединка с Райаном Гарсией.

«Боксёрский бой, конечно, возможен. Но для начала мне нужны два чертовски крутых выступления. Тогда мы сможем его организовать. В руководстве мне сказали: «Ты можешь провести боксёрский бой. 100%. Если это принесёт тебе достаточно денег». Так что варианты есть», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.

В последнем поединке, состоявшемся в марте этого года, О’Мэлли встречался с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.

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