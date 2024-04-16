«Один из самых сумасшедших моментов в истории UFC». О'Мэлли — о победе Холлоуэя

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался по поводу поединка между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи.

«Джастин Гэтжи против Макса Холлоуэя — один из самых сумасшедших моментов в истории UFC. Это буквально то, что я хотел сделать с Чито, но у меня не получилось. Последние 10 секунд — это было чертовски легендарно. Макс, я думаю, что лучше оставаться в лёгком весе, чем опускаться обратно в полулёгкий. Ты только что собрался и нокаутировал Джастина Гэтжи в 155, какой смысл опускаться до 145?» — приводит слова О'Мэлли MMA News.

Для 32-летнего Холлоуэя поединок с Гэтжи стал вторым в рамах лёгкого веса UFC. В апреле 2019 года он сразился с соотечественником Дастином Порье и проиграл единогласным решением.