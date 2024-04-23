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Сергей Павлович назвал свой самый кровавый бой в UFC

Сергей Павлович назвал свой самый кровавый бой в UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, ответил на вопрос по поводу своего самого кровавого поединка в промоушене.

«Наверное, самый кровавый бой получился с Дерриком Льюисом. Я даже не понял, как это произошло. Думаю, когда [он] бил боковой удар, сделал сечку. Там на фото видно – кровавое лицо. В принципе нормально, симпатично. А так, в ходе боя не чувствовал этого. Но можно отнести его к кровавым боям, потому что есть кровь на лице», — сказал Павлович на канале Ruslan Gumilev в YouTube.

Напомним, Павлович и Льюис встречались летом 2022 года на UFC 277. Сергей победил американца техническим нокаутом на 54-й секунде первого раунда.

Волков пошутил над организацией боя с Павловичем:

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