Дмитрий Кудряшов: попробую боксировать до 55 лет

В пятницу, 26 апреля, в Москве российский боксёр Дмитрий Кудряшов (26-6, КО 25) проведёт бой с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-6, КО 8). Этот четырёхраундовый поединок в тяжёлом весе возглавит очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Русская кувалда бьёт без размаха. Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера он обещал меня, мягко говоря, победить. Придется отвечать за свои слова. У нас, в России, не принято говорить и не делать. Мои габариты? Бью я по-прежнему быстро. Это никак не повлияет на мои качества. Если бы я хотел завершить, то вы бы меня не увидели на пресс-конференции. Кудряшов будет боксировать… До какого возраста боксировал Бернард Хопкинс… До 51 года. А я попробую до 55 лет. Так что вы ещё долго будете за мной наблюдать на ринге», — сказал Кудряшов.