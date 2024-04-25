Бетербиев показал, как он готовится к поединку с Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал видео с подготовки к поединку с соотечественником Дмитрием Биволом.

Ранее стало известно, что спортсмены сразятся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бетербиев готовится к бою с Биволом:

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.