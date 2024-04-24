Популярный американский боец Джастин Гэтжи рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Теоретически у меня есть возможность вернуться хоть завтра, но мне следует восстановить своё физическое здоровье. Я действительно думаю, что при частых сотрясениях мозга, когда меня роняют, было бы глупо возвращаться к тренировкам раньше, чем через 180 дней. Но в это время можно, в принципе, работать над кардио, чтобы оставаться в форме.

Особенно с возрастом становится труднее вернуться в лучшие кондиции. Итак, я хочу оставаться активным, но, очевидно, физический контакт будет ограничен в течение некоторого времени. Мне следует беречь своё здоровье. Я занимаюсь этим уже долгое время и думаю, что пройдёт как минимум полгода, прежде чем вы меня сможете увидеть. Но это не значит, что в течение этого времени у меня не будет тренировок», — приводит слова Гэтжи портал MMAJunkie.