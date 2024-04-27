Чемпионат Европы по боксу: 10 девушек из России идут за золотом. Впереди — финалы! LIVE

Сегодня, 27 апреля, состоится финальный день на женском чемпионате Европы по боксу. 10 спортсменок из России сразятся за золотые медали. Соперницей Юлии Чумгалаковой станет Кристина Над Варга из Сербии. Затем в ринге сойдутся Анастасия Кооль и Бусеназ Чакыроглу из Турции. Следующими отношения будут выяснять Дарья Абрамова и Светлана Каменова-Станева из Болгарии. Нуне Асатрян проверит на прочность сербка Наталья Шадрина. Ещё один комплект золотых медалей разыграют Елена Бабичева и Кристина Кулухова, которая также представляет эту страну. Альбина Молдажанова сразится с Бусеназ Сюрменели из Турции, Дарима Сандакова – с Региной Лакош из Венгрии, Анастасия Шамонова – с Аоифе О’Рурк из Ирландии, Елена Гапешина – с Люсией Билобрк из Хорватии. А закрывать программу дня будут Кристина Ткачёва и Дарья Козорез из Молдавии.
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🚨 Кооль – о выходе в финал ЧЕ: билась с сербкой, знала, что будет давление с трибун
Россиянка Анастасия Кооль прокомментировала свою победу в поединке с Драганой Йованович из Сербии. Спортсменки встречались в рамках 1/2 финала чемпионата Европы по боксу в Белграде (Сербия). Девушки выступают в весовой категории до 52 кг.
«Я встречалась с соперницей из Сербии и знала, что будет давление с трибун, что все будут поддерживать местную спортсменку. Но я была морально и физически готова к поединку. У меня всегда холодная голова перед выходом на ринг — оставляю все эмоции и выхожу ради победы. Сегодня планом было наращивать темп и выиграть за счёт скорости. Соперница сильно шла вперёд и бросалась на меня, но мне удалось под неё подстроиться и победить», — передаёт слова Кооль корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Где смотреть финалы чемпионата Европы по боксу у женщин
Бои чемпионата Европы в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец» и «Матч! Страна». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию финального дня чемпионата Европы по боксу у женщин.
😱 Российский боксёр Двали: смотрю на Олимпиаду, и сплошная политика, за что бороться?
Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, посетовал на жёсткие условия со стороны МОК по отношению к российским спортсменам.
«Вот эти условия, которые МОК выдвигает — без флага, без гимна, нейтральный статус, какие-то документы, — это обесценивание Олимпиады. Я когда смотрел Олимпиаду-2016, то это был предел мечтаний, а сейчас такого нет. Смотрю на эту Олимпиаду, и сплошная политика какая-то — ты поедешь, а ты не поедешь. И смысл? За что там бороться? Тем более не под своим флагом, какие-то бумажки подписать… Не огорчает вообще, на самом деле. Знаю, сейчас будут Игры дружбы. Для меня сейчас чемпионат мира даже престижнее Олимпиады, потому что мы выступаем под своим флагом. Единственные, кто не приехал на прошедший чемпионат мира, это американцы и пара европейских стран, Украина. А так были все лидеры. Те, кто будет на Олимпиаде выступать, там были, все основные номера. Поэтому сейчас мир для нас приоритетнее, чем Олимпиада», — сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время финалов чемпионата Европы по боксу у женщин
Финалы чемпионата Европы по боксу у женщин состоятся 27 апреля в Белграде (Сербия). Программа стартует в 18:00 по московскому времени.
🔥 Генсек Федерации бокса — о 19 россиянах в финале: хотим взять всё, что нам принадлежит
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала выступление россиян на чемпионате Европы по боксу. Соревнования проходят в столице Сербии Белграде. В финал турнира, напомним, пробились 19 спортсменов из России: десять девушек и девять мужчин.
«Весь коллектив проделал огромную работу на чемпионате Европы. Мы прошли большой путь, который длился семь лет, и хотим забрать всё, что нам принадлежит. Перед финалами мы провели совещание с командой, анализируем результаты и готовимся к финалам. Но 19 человек в финалах — это хороший промежуточный результат, но мы хотим достигнуть отличного. У нас сдержанный оптимизм, впереди финалы. Но, могу сказать, проделана большая работа по каждой весовой категории. Парни и девушки изучают своих соперников, и это важное правило в боксе», — приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.
Финалы чемпионата Европы по боксу с участием россиянок
- До 48 кг: Юлия Чумгалакова – Кристина Над Варга (Сербия);
- До 52 кг: Анастасия Кооль – Бусеназ Чакироглу (Турция);
- До 57 кг: Дарья Абрамова – Светлана Каменова-Станева (Болгария);
- До 60 кг: Нуне Асатрян – Наталья Шадрина (Сербия);
- До 63 кг: Елена Бабичева – Кристина Кулухова (Сербия);
- До 66 кг: Альбина Молдажанова – Бусеназ Сюрменели (Турция);
- До 70 кг: Дарима Сандакова – Регина Лакош (Венгрия);
- До 75 кг: Анастасия Шамонова – Аоифе О’Рурк (Ирландия);
- До 81 кг: Елена Гапешина – Люсия Билобрк (Хорватия);
- 81+ кг: Кристина Ткачёва – Дарья Козорез (Молдавия).