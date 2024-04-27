Чемпионат Европы по боксу: 10 девушек из России идут за золотом. Впереди — финалы! LIVE

Сегодня, 27 апреля, состоится финальный день на женском чемпионате Европы по боксу. 10 спортсменок из России сразятся за золотые медали. Соперницей Юлии Чумгалаковой станет Кристина Над Варга из Сербии. Затем в ринге сойдутся Анастасия Кооль и Бусеназ Чакыроглу из Турции. Следующими отношения будут выяснять Дарья Абрамова и Светлана Каменова-Станева из Болгарии. Нуне Асатрян проверит на прочность сербка Наталья Шадрина. Ещё один комплект золотых медалей разыграют Елена Бабичева и Кристина Кулухова, которая также представляет эту страну. Альбина Молдажанова сразится с Бусеназ Сюрменели из Турции, Дарима Сандакова – с Региной Лакош из Венгрии, Анастасия Шамонова – с Аоифе О’Рурк из Ирландии, Елена Гапешина – с Люсией Билобрк из Хорватии. А закрывать программу дня будут Кристина Ткачёва и Дарья Козорез из Молдавии.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.