Вэйли Чжан успешно провела вторую защиту пояса, победив Сяонань Янь

В ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) проходит турнир UFC 300. Во втором по значимости поединке вечера в женском минимальном весе встретились китаянки — действующая чемпионка этой категории Вэйли Чжан и претендентка Сяонань Янь.

Бой завершился победой единогласным решением судей Вэйли Чжан по итогам пяти раундов. Инициатива на протяжении всего поединка была на стороне действующей чемпионки.

Напомним, Вэйли Чжан 34 года. Она завоевала пояс в минимальном весе на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября в Нью-Йорке. Тогда она победила единогласным решением судей мексиканку Карлу Эспарзу. Затем, 19 августа 2023 года, на турнире UFC 292 она провела первую защиту пояса против бразильянки Аманды Лемос.