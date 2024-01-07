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Стало известно, когда Гига Чикадзе вернётся в октагон

Стало известно, когда Гига Чикадзе вернётся в октагон
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Топовый грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, рассказал о своём возвращении. Он намерен подраться в марте или апреле текущего года.

«Я возвращаюсь здоровым и без травм! В марте-апреле будет прекрасно вернуться», – написал Гига Чикадзе в своих социальных сетях.

В общей сложности Чикадзе провёл в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых одержал 15 побед (девять побед были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем поединке, который состоялся в конце августа 2023 года, грузинский боец встречался с представителем США Алексом Касересом и победил его единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). В ночь с 16 на 17 декабря на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 Чикадзе должен был подраться с американцем Джошем Эмметом, но он выбыл из боя из-за травмы.

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