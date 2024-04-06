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Друг Макгрегора вызвал Логана Пола на реванш по правилам ММА

Друг Макгрегора вызвал Логана Пола на реванш по правилам ММА
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Друг и спарринг-партнёр популярного ирландского бойца Конора Макгрегора Диллон Дэнис открыт к поединку по правилам ММА против британского блогера Логана Пола, с которым они ранее уже встречались на ринге. Бой по правилам бокса завершился победой Логана дисквалификацией Дэниса за нарушение правил.

«Я согласен удовлетворить иск и выполнить их требования, если Логан Пол подпишет контракт на бой со мной по правилам ММА», − написал Диллон Дэнис в своих социальных сетях.

Ранее Логан Пол заявил, что готов подписать контракт с UFC и провести бой с подходящим соперником.

Диллон Дэнис после поражения в бою с Логаном Полом объявил о завершении карьеры. В своём рекорде в смешанных единоборствах он имеет 2 победы и 0 поражений.

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