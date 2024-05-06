Титульный шанс Ломаченко, Шлеменко и Штырков в Екатеринбурге. Главные бои недели

Предстоящая неделя, как всегда, подарит любителям единоборств множество различных турниров и ярких поединков. В боксёрский ринг возвращается Василий Ломаченко, который проведёт очередной бой за титул чемпиона мира, в UFC очередными яркими финишем и празднованием постарается порадовать Деррик Льюис, а также там выступит Вячеслав Борщёв. Ну а в Екатеринбург в очередной раз прилетит Александр Шлеменко.

11 мая. Александр Шлеменко — Куат Хамитов

В Екатеринбурге состоится крупный номерной турнир по смешанным единоборствам RCC 19. В очередной раз в главном событии турнира выступит Александр Шлеменко. Опытный Шторм, закрывший на Урале поражение от Александра Илича, принял вызов казахстанского бойца Куата Хамитова. У Куата за плечами также большой опыт, он успел повыступать в различных лигах – как в России, так и за рубежом, в том числе и в ONE Championship. Шлеменко и Хамитов подогревают интерес к поединку в социальных сетях, поэтому бой должен получиться действительно жарким.

11 мая. Иван Штырков — Гаджимурад Антигулов

Конечно, какой крупный турнир в Екатеринбурге может обойтись без главной звезды RCC – Ивана Штыркова. Уральский Халк возвращается в клетку и впервые за долгое время проведёт бой по правилам ММА. В последнее время Штырков экспериментировал и пробовал себя в боксе и кикбоксинге, но на этот раз проведёт бой по правилам смешанных единоборств: видимо, с намёком на предстоящий реванш с Владимиром Минеевым.

Интересно, что у Штыркова дважды менялся соперник: сначала им должен был стать Давид Бархударян, который позже снялся с турнира, после этого заменить Давида вызвался Шамиль Гамзатов, но он также слетел с боя. В итоге Штырков разделит клетку с экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым. Получается, что в соглавном событии турнира в Екатеринбурге выступят два экс-бойца UFC, как бы это не звучало.

В ночь с 11 на 12 мая. Деррик Льюис — Родриго Насименто

Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис возглавит очередной турнир организации. Он выступит в главном событии турнира UFC в Сент-Луисе, а в соперниках у него будет бразилец Родриго Насименто, имеющий всего одно поражение в карьере и идущий на серии из трёх побед. Льюис уже давно не в титульной гонке, но он умеет дарить людям яркие бои, яркие финиши и яркие празднования, так что все мы вправе ожидать от американца очередного крутого перформанса.

В ночь с 11 на 12 мая. Вячеслав Борщёв — Чейз Купер

В предварительном карде турнира UFC в Сент-Луисе выступит российский боец Вячеслав Борщёв. На счету Вячеслава два поединка в лучшей лиге мира, в дебюте он одержал победу над Махешатом Хайсаером, а вот в ноябре 2023 года провёл ничейный поединок с Назимом Садыховым. Кстати, тогда бойцы исполнили совместную лезгинку в октагоне после поединка, чем вызвали бурю эмоций у зрителей. Где Борщёв – там и шоу, и теперь Вячеславу предстоит провести бой против Чейза Купера.

Вячеслав Борщев (справа) Фото: Chris Unger/Getty Images

12 мая. Василий Ломаченко — Джордж Камбосос

Легендарный Василий Ломаченко возвращается на профессиональный ринг. Год назад украинец дал более чем конкурентный бой Девину Хейни, после которого было много разговоров о том, что Ломаченко ограбили. Василий проиграл в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, но через год получил ещё один титульный шанс. Теперь украинец выступит в Австралии, на родине своего соперника – Джорджа Камбососа, бывшего абсолютного чемпиона мира. Хейни освободил все свои титулы и ушёл в другую категорию, а Василий и Джордж проведут поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF. Для Ломаченко это отличный шанс вернуть себе чемпионский титул и претендовать на реванш с Хейни, который недавно проиграл Райану Гарсии.

12 мая. Имам Хатаев — Ричард Болотник

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 и чемпионата мира — 2023 Имам Хатаев продолжает развивать профессиональную карьеру. Хатаеву выпал шанс выступить в карде турнира, который возглавит Василий Ломаченко. В Австралии Имам проведёт поединок против латвийца Ричарда Болотника. Хатаев по-прежнему непобеждённый боксёр на профессиональном ринге, в его активе шесть досрочных побед. Болотник же более опытный боксёр-профессионал, за его плечами более 20 поединков, в том числе с именитыми боксёрами. Поэтому для Хатаева бой с таким серьёзным соперником и на большой арене будет настоящей проверкой.