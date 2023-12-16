Тренер избил своего коллегу на матче детско-юношеской хоккейной лиги в Москве

Встреча детско-юношеской лиги в Москве между командами «Крылья Советов» — 1 и «Красная машина Юниор» — 1, в котором выступали игроки 2016 года рождения, завершилась громким скандалом.

В видеоролике, который оказался в Сети, запечатлён момент, на котором тренер «Крыльев» избивает своего коллегу – тренера «Красной машины», повалив его неподалеку от хоккейной площадки, где в это время проходила встреча. Остановить его смогли лишь несколько человек, в ситуацию вмешался даже судья матча.

Видео доступно на «Чемпионате».

Отметим, что матч, проходивший в спортивном комплексе «Арктика» в Москве, завершился победой команды «Крылья Советов» — 1 со счётом 8:5.

Ранее, в Архангельске тренер хоккейной команды получил условный срок за избиение детей клюшкой. Он обвинялся в избиении клюшкой и издевательствах над пятерыми членами команды.