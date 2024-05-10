Мишель Перейра опроверг организацию боя с Романом Долидзе

Топовый боец UFC бразилец Мишель Перейра опроверг информацию об организации боя с грузинским бойцом ММА Романом Долидзе.

«Я не соглашался на этот бой. Этот человек тренируется со мной каждый день в зале „Экстрим Кутюр“. Он согласился на это, а я нет. По-моему, сейчас не время драться с ним. Если он дал согласие, то это его проблема. Я был удивлён, что он согласился на это, правда. Для меня он мой партнёр по тренировкам, друг. Но теперь вижу, что это не так.

Если бы бой состоялся, то мне пришлось бы найти другой зал. Вот почему я не согласился на это. Он тренировался в зале, а поскольку я там новичок, мне пришлось бы искать другое место. Это слишком сложная задача — подготовиться к бою за месяц. Теперь я вычеркну его из списка тех, с кем не буду драться, и добавлю в список тех, с кем бы разделил октагон. Когда мне предложили бой на 8 июня, то они не назвали соперника», — сказал Перейра в своих социальных сетях.