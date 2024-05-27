Махачев на пути к рекорду UFC, новая защита титула Бивола. Главные поединки недели

Если предыдущая неделя выдалась немного разгрузочной, то предстоящие семь дней всё компенсируют. В октагон возвращается Ислам Махачев и впервые возглавит турнир в США, будучи чемпионом. А его соперником станет Дастин Порье. В Саудовской Аравии в эти же числа пройдёт большой вечер профессионального бокса. Он мог быть ещё больше, но Артур Бетербиев получил травму. Однако тут есть Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Филип Хргович. А в России Александр Шлеменко и Алексей Олейник выступят на юбилейном SFC 10.

Главные бои предстоящей недели в традиционной подборке «Чемпионата».

1 июня. Александр Шлеменко — Кёртис Миллендер

1 июня в Омске на «G-Drive Арене» пройдёт юбилейный турнир Shlemenko Fighting Championship 10. Главным событием вечера станет поединок основателя промоушена Александра Шлеменко с Кёртисом Миллендером. Шторм не нуждается в представлении, это один из самых известных бойцов в России с очень богатым послужным списком. Совсем недавно, 11 мая, на турнире RCC 19 Шлеменко без проблем переработал Куата Хамитова, а теперь столкнётся с ещё более сложным вызовом. Кёртис Миллендер был в Bellator, PFL, UFC и даже в промоушене Хорхе Масвидаля Gamebred. Американец уже бился со звёздными бойцами, но чаще им проигрывал. Теперь попытается исправить эту статистику.

1 июня. Алексей Олейник — Винисиус Морейра

Бой ещё одного ветерана ММА из России. Алексей Олейник относительно недавно покинул UFC, но останавливаться не собирается, а вполне бодро выступает в разных российских лигах. В декабре прошлого года Удав ручным треугольником задушил Фернандо Родригеса на RCC, открыв седьмой десяток побед в карьере. Сейчас Олейника ждёт новый бой — на этот раз с Винисиусом Морейрой. Бразилец пять лет назад заглядывал в UFC, но получил там четыре поражения кряду, потом были местные лиги и поездки в Россию — неудачные. Новая попытка тоже пока не сулит ничего хорошего.

1 июня. Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Мы все ждали боксёрского турнира в Саудовской Аравии ради поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за абсолютное чемпионство. К сожалению, этот бой сорвался из-за травмы Артура, но прибыла замена в лице Малика Зинада. Для Бивола это будет седьмая защита титула WBA Super. Кстати, у Дмитрия и его соперника идентичный рекорд — 22-0. Правда, оппозиция, конечно, сильно отличается. В активе Зинада лишь второстепенные титулы и рейтинговые бои, но это бокс, так что Малика списывать нельзя. Нет сомнений, Бивол отнесётся к бою со всей серьёзностью и постарается сохранить титул чемпиона.

1 июня. Филип Хргович — Даниэль Дюбуа

Ещё один бой саудовского карда, который привлекает внимание болельщиков. Здесь интересна не только интрига самого поединка со спортивной точки зрения. Нужно ещё помнить, что до сих пор нет ясности со статусом боя. Филип Хргович уже давно является первым претендентом по линии IBF, но ему не дают титульных боёв. Однако может так получиться, что организация отберёт пояс у Александра Усика и поставит его на кон в поединке Хргович — Дюбуа. А может быть и так, что это будет просто претендентский поединок. Но это не должно отвлекать внимание от Хрговича. За хорватом наблюдать весьма интересно, и Дюбуа — хороший тест амбиций Филипа.

1 июня. Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй

Два нокаутёра подходят к очному поединку в одинаковых позициях — оба идут после поражения от Джозефа Паркера. Новозеландец выдал мощный апсет в конце прошлого года, переработав Уайлдера, а потом выиграл у Чжилэя и стал временным чемпионом WBO. Уайлдера после того поражения просто списали, но Деонтей настроен на эффектное возвращение и новый поход за титулами. Соперник в целом подходящий. Чжилэй и сам не прочь плотно ударить, так что вряд ли станет сушить бой, как Паркер. Будем ждать нокаута, потому что по-другому эти парни побеждать не умеют.

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

1 июня. Рэймонд Форд — Ник Болл

Титульный поединок в Саудовской Аравии. Рэймонд Форд (15-0) и Ник Болл (19-0-1) ещё ни разу в профессионалах не проигрывали и теперь будут оспаривать в очном поединке титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBA. Это первая защита пояса для 25-летнего Форда. В начале марта он нокаутировал Отабека Холматова и стал чемпионом. А вот Болл в последнем поединке оборвал свою победную серию, сведя к ничьей поединок с Рэем Варгасом. Причём там на кону тоже был титул — WBC. Вторая попытка Болла стать чемпионом мира.

С 1 на 2 июня. Ислам Махачев — Дастин Порье

В ночь на 2 июня в Ньюарке пройдёт номерной турнир UFC 302. Возглавляет его поединок в лёгком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Третья защита пояса для российского чемпиона и очень именитый соперник. Тем не менее Порье — большой андердог, от него не ждут многого. Да и титульник он получил только потому, что после самоотвода Армана Царукяна больше кандидатов и не осталось. Впрочем, Махачев и его команда утверждают, что со всей серьёзностью подошли к бою, так что никакой недооценки такого проверенного бойца быть не может. К слову, это первый бой Ислама в США после того, как он стал чемпионом. А если он успешно защитит титул, то повторит рекорд дивизиона по этому показателю.

С 1 на 2 июня. Шон Стрикленд — Пауло Коста

Соглавное событие турнира в Ньюарке — бой топовых средневесов. Шон Стрикленд в начале года расстался с титулом чемпиона UFC, проиграв Дрикусу дю Плесси. Сейчас американец занимает первую строчку рейтинга и будет оборонять её от харизматичного и в то же время проблемного Пауло Косты. Бразилец проиграл последний бой Роберту Уиттакеру, но теперь получает в соперники человека, который находится в рейтинге даже выше бывшего оппонента. Магия. Так или иначе, в этом поединке планируется пять раундов, что намекает на претендентский статус. Смотреть это будет очень интересно.

С 1 на 2 июня. Роман Копылов — Сезар Алмейда

На UFC 302 пройдёт ещё один поединок с участием российского бойца. Совсем недавно Роман Копылов шёл на серии из четырёх побед нокаутами и получил шанс ворваться в топ-15. К сожалению, россиянин проиграл Энтони Эрнандесу удушающим приёмом. Сейчас Копылов попытается вернуться на победную серию в поединке с бразильским кикбоксёром Сезаром Алмейдой. Этому бойцу 35 лет, он не проигрывал в ММА, но и резюме в этом виде спорта у него не очень богатое — рекорд 5-0 и всего один бой в UFC. Зато Алмейда трижды бился с Алексом Перейрой в кикбоксинге и однажды даже победил его. Стилистически Копылову этот соперник подходит, и мы можем увидеть яркую разборку в стойке. Надеемся, что со счастливым исходом.

Роман Копылов Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

С 1 на 2 июня. Жаилтон Алмейда — Александр Романов

Битва топовых тяжеловесов и шанс для Александра Романова забраться в топ-10. Жаилтон Алмейда очень быстро продвигается по рейтингу и получает неплохие бои, но действует бразилец откровенно скучно. В последнем поединке его остановил Кёртис Блэйдс, нокаутировав во втором раунде. Алмейде сначала выдали бой с Александром Волковым, но в итоге переиграли и отправили Драго в Саудовскую Аравию. А Жаилтону прислали Романова, который почти год назад закрыл два поражения в поединке с Благоем Ивановым и занимает 13-е место. Бой с Алмейдой — неплохой шанс, так как бразилец располагается на седьмой строчке. Так чья борьба окажется сильнее?