Конору не обойти Тактарова. Изучаем, как звёзды UFC блистали в Голливуде

21 марта на платформе Amazon Prime вышел ремейк фильма 1989 года «Дом у дороги». Особый интерес вызывало то, что на него пришёлся актёрский дебют Конора Макгрегора. Эпатажный ирландец практически идеально отыграл свою роль, собрав массу положительных отзывов. Но стоит отметить, что Ноториус прошёл по протоптанной дорожке. Он является далеко не первым бойцом UFC, попробовавшим свои силы в Голливуде. Мы собрали целый список, в котором рассказали о спортсменах и их работах в большом кино.

Рэнди Кутюр

Рэнди Кутюр Фото: Кадр из фильма «Неудержимые»

Рэнди Кутюр – пятикратный чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях, а также член Зала славы. Стоит отметить, что он регулярно начал появляться в кино ещё по ходу карьеры. Правда, на тот момент это были лишь эпизодические роли, не везде боец попал в титры. Однако с 2008 года Рэнди стали доверять более серьёзные задачи. Сначала он стал одним из главных героев фильма «Царь скорпионов 2». Но главным успехом стала роль Толла Роуда в картине «Неудержимые». Сейчас актёрский послужной список Кутюра лишь продолжает расширяться.

Жорж Сен-Пьер

Жорж Сен-Пьер Фото: Кадр из фильма «Первый мститель: Другая война»

Жорж Сен-Пьер также был внесён в Зал славы UFC, он на протяжении длительного времени был чемпионом в полусреднем весе. И впервые боец попробовал свои силы в кино в 2009 году. Тогда он снялся в работе «Никогда не сдавайся», но картина оказалась не особо успешной. А вот в 2014 году Жорж получил роль наёмника и мастера боевых искусств Жоржа Батрока в фильме «Первый мститель: Другая война». Затем Сен-Пьер стал систематически появляться на экране. Он успел попробовать свои силы и в фильмах, и в сериалах.

Майкл Биспинг

Майкл Биспинг (в центре) Фото: Кадр из фильма «Три икса: Мировое господство»

Майкл Биспинг – бывший чемпион UFC в среднем весе. Его дебют в кино прошёл практически незаметно. Он получил эпизодическую роль в фильме «Пластик». Но затем его актёрский талант оценили, пригласив в более статусный проект. В 2017 году Биспинг появился на экране в фильме «Три икса: Мировое господство». Майкл поработал вместе с Вином Дизелем, что стало для него большим опытом. А затем экс-боец снялся в фильмах «Тройная угроза» и «Никогда не сдавайся». Стоит отметить, что в 2024 году состоятся сразу две премьеры с участием Майкла.

Ронда Роузи

Ронда Роузи Фото: Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

Ронда Роузи попала в UFC в 2013 году и практически сразу же получила приглашение в… «Неудержимые». Да-да, в тот самый фильм с Рэнди Кутюром. После этого к её персоне был повышенный интерес со стороны режиссёров. Сначала Ронда снялась в фильме «Форсаж», а также в перезапуске культовой картины «Ангелы Чарли». Казалось, карьера Роузи в кинематографе пошла в гору. Помимо этого, она получала роли в небольших проектах, постоянно мелькала на экране. Но приняла решение покинуть эту сферу, чтобы сосредоточиться на делах семейных.

Миша Тейт

Миша Тейт – бывшая чемпионка UFC и Strikeforce в женском легчайшем весе. И свой путь в кинематографе она начала в 2016 году. Тогда девушка появилась в фильме «Бойцовская долина». Причём не одна, а в компании коллег. Эпизодические роли получили Холли Холм, Крис Сайборг и Кэтлин Чукагян. Позже Миша появлялась в небольших проектах, которые не привлекали такого же серьёзного внимания. Но при этом Тейт пока не собирается завершать актёрскую карьеру. Она открыта для предложений и ждёт своего шанса.

Тайрон Вудли

Тайрон Вудли (слева) Фото: Кадр из фильма «Офисный беспредел»

Тайрон Вудли также старается часто появляться на экране. Сначала боец выступал в качестве приглашённой звезды, мелькая в эпизодах. Но со временем его уровень существенно повысился. В 2016 году вышел фильм «Султан» про индийского чемпиона по борьбе. А затем боец стал постоянно появляться в сериале «Ночная смена». Сыграл Тайрон и в комедии «Офисный беспредел», которая вышла в 2018 году. Чаще всего Вудли демонстрирует на экране свою феноменальную подготовку.

Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну Фото: Кадр из фильма «Форсаж-9»

Фрэнсис Нганну – экс-чемпион UFC и перспективный боксёр. И он также пробовал свои силы в кинематографе. В 2021 году боец появился на экране в фильме «Форсаж». Стоит отметить, что Фрэнсис очень неплохо справился со своей ролью. А затем рассказал, как именно прошли съёмки: «Это был просто потрясающий опыт. Я до этого никогда не снимался в кино, так что у меня не всегда получалось, когда меня просили что-то сделать. Со мной были очень терпеливы. Познакомиться с магией кинематографа и узнать, насколько все масштабно за кулисами – это было здорово».

Валентина Шевченко

Валентина Шевченко (слева) Фото: Кадр из фильма «Удары»

Валентина Шевченко – бывшая чемпионка UFC, которая станет тренером в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. И у неё уже есть опыт появления на экране. В 2020 году Пуля сыграла одну из главных ролей в фильме «Удары». История о смешанных единоборствах рассказывает о бывшей спортсменке, которая пытается спасти свою карьеру. Пока Валентина больше не появлялась на экране. Но, возможно, после завершения профессиональной карьеры Шевченко вернётся к работе в кино.

Олег Тактаров

Олег Тактаров (второй слева) Фото: Кадр из фильма «Сокровище нации»

И всё-таки первым бойцом из UFC в Голливуде стал именно россиянин. Олег Тактаров впервые появился на экране в 1997 году – раньше всех остальных. Но лишь в 2001-м боец получил статусную роль в крупном проекте. Он сыграл бандита в фильме «15 минут славы». В той же картине сыграл и Роберт Де Ниро. А затем Олег часто появлялся в громких проектах. Там были и «Плохие парни 2», и «Сокровище нации».

В 2023 году Тактаров в последний раз появился в Голливуде, а затем заявил, что тот начинает себя изживать.

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