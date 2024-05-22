В ACA хотели большой совместный турнир. Rizin — лучший вариант

ACA – одна из самых топовых российских лиг. Но, к сожалению, наши промоушены стали довольно закрытыми. Редко проводятся совместные турниры, примеров которым за океаном уже масса. Поэтому, возможно, стоит искать возможности за рубежом. В ACA неоднократно заявляли о желании провести грандиозное событие с другим топовым промоушеном. И даже находили положительный отклик. Но провернуть такой трюк с европейскими лигами пока не получилось. Зато есть интересный азиатский рынок и Rizin. А уж там очень любят эксперименты и способны составить прекрасную компанию.

О желании провести совместный турнир говорил Майрбек Хасиев. Более того, он бросал вызов сразу двум крупнейшим промоушенам планеты: «В американской лиге Bellator наконец пришли к тому, о чëм я говорю давно! Это бои «стенка на стенку» между лучшими лигами мира! Круто, мы принимаем этот вызов, и я не сомневаюсь, что АСА «вынесет» своих коллег из США. Только в таком случае возникает вопрос: «А что нам даст эта победа, если Bellator не лучшая организация?» Побив их бойцов, мы не будем удовлетворены, и в чëм тогда смысл такого успеха? Поэтому у меня встречное предложение, о котором я говорю уже много лет. Это устроить Гран-при из лучших лиг мира! Думаю, что достаточно будет четыре промоушена, больше вряд ли и наберется. Будет справедливо развести UFC и Bellator, а дальше — путем жеребьевки раскинуть АСА и четвёртого участника по полуфиналам. Нас устроит любой вариант в стартовой встрече!»

Идея действительно выглядела очень интересно. Особенно если учитывать то обстоятельство, что в виде разовой акции она могла бы стать объединяющим фактором, собрать у экранов фанатов смешанных единоборств со всей планеты. А теперь задумка может вспыхнуть с новой силой. Хасиев принял на себя роль президента ACA. Это значит, он может пойти на интересные шаги. И одним из них может стать проведение совместного турнира.

Стоит отметить, что в своё время интерес к противостоянию с ACA признавал даже Скотт Кокер – президент Bellator: «Я знаю ACA. Но никогда не говорил ни с кем оттуда. С тех пор как мы провели турнир с Rizin, многие лиги предложили нам подобное. Если это имеет смысл, я не боюсь. Давайте сделаем это»

Майрбек Хасиев Фото: ACA MMA

Почему идеальный вариант – Rizin? Есть сразу несколько факторов. Во-первых, организация имеет большой опыт проведения совместных турниров. Самый свежий пример – две «схватки» с Bellator. Особенно яркой получилась первая, где тренером «Гладиаторов» стал сам Хабиб Нурмагомедов. И тогда под новогодний стол фанаты смешанных единоборств получили большое количество ярких схваток. В 2023 году ситуация повторилась. Но сейчас объединившийся дуэт PFL и Bellator сосредоточен на конкуренции с UFC. А Rizin – прекрасная возможность начать набираться опыта в этом направлении для ACA.

Во-вторых, в последнее время существенно повышается уровень организации Rizin. Она приглашает очень интересных исполнителей. И некоторые из них представляют именно Россию. Например, одним из самых ярких бойцов является Виктор Колесник, который штампует победы и рвётся к чемпионскому титулу. Но и помимо него в лиге собралась целая россыпь звёзд. Поэтому можно организовать очень приличный кард совместного турнира с ACA.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

В-третьих, у Rizin совершенно точно есть мотивация разобраться с российским промоушеном. Почему? Потому что Хасиев в своё время не очень лестно высказался о японском промоушене: «Скотт Кокер и Ко выбрали слишком легкий путь, сразившись с Rizin. Что из этого вышло, мы увидели, японский промоушен выступил в роли статиста и уступил со счетом 0-5. Если честно, то я так и не понял, в чëм идея этой встречи, не было никакой интриги изначально. Но главное, что лед тронулся и теперь Bellator, окрылённый своим «успехом», бросает вызовы всем остальным лигам».

Очень хочется, чтобы подобная идея рано или поздно была реализована. А если первый совместный турнир получится удачным, эксперимент можно поставить на поток. И тогда японских звёзд вполне реально привезти в Россию. По ивентам такого масштаба в нашей стране довольно серьёзно соскучились.