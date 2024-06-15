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Отто Валлин оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Отто Валлин оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
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Шведский боец супертяжёлого веса Отто Валлин, в прошлом встречавшийся в ринге с британцем Тайсоном Фьюри, высказался о его ожидаемом реванше с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

«Тяжело сказать. Фьюри хорошо смотрелся, он выдал максимум, то же касается и Усика. Будет интересно. Думаю, оба парня сделают выводы и прибавят.

Если бы Фьюри не потрясли, он бы победил, но это произошло, и это сделал Усик, заслуживший победу, здесь не о чем говорить. Реванш может получиться таким же. Фьюри нацелится на корпус. Будет интересно, поединок может сложиться как угодно», — сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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