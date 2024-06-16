Бенавидес победил Гвоздика в бою за временный титул WBC
Поделиться
В ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в американском Лас-Вегасе проходит большой вечер профессионального бокса. В соглавном поединке турнира встретились два бывших чемпиона мира — американец Дэвид Бенавидес и украинский боксёр Александр Гвоздик, которые провели бой за временный титул WBC в полутяжёлом весе.
Поединок продлился все 12 раундов, победу единогласным решением судей одержал Бенавидес. Все арбитры зафиксировали на судейских карточках весомое преимущество американца — 116-112, 117-111, 119-109.
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дэвид Бенавидес (W) — Александр Гвоздик
16 июня 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Дэвид Бенавидес
Окончено
UD
Александр Гвоздик
Таким образом, Дэвид Бенавидес из США стал временным чемпионом WBC в полутяжёлом весе.
Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе между американскими боксёрами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.
Комментарии
- 16 июня 2024
-
07:31
-
07:15
-
06:18
-
01:14
-
01:11
-
00:06
- 15 июня 2024
-
23:45
-
23:05
-
22:56
-
21:48
-
21:38
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:06
-
19:51
-
19:11
-
18:54
-
18:39
-
17:54
-
17:39
-
16:40
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:28
-
13:27
-
12:26
-
11:22
-
11:02
-
10:16
-
09:50
-
09:43
- 14 июня 2024
-
23:46
-
23:25