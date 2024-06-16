Бенавидес победил Гвоздика в бою за временный титул WBC

В ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в американском Лас-Вегасе проходит большой вечер профессионального бокса. В соглавном поединке турнира встретились два бывших чемпиона мира — американец Дэвид Бенавидес и украинский боксёр Александр Гвоздик, которые провели бой за временный титул WBC в полутяжёлом весе.

Поединок продлился все 12 раундов, победу единогласным решением судей одержал Бенавидес. Все арбитры зафиксировали на судейских карточках весомое преимущество американца — 116-112, 117-111, 119-109.

Таким образом, Дэвид Бенавидес из США стал временным чемпионом WBC в полутяжёлом весе.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе между американскими боксёрами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.