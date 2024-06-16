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Бенавидес победил Гвоздика в бою за временный титул WBC

Бенавидес победил Гвоздика в бою за временный титул WBC
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В ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в американском Лас-Вегасе проходит большой вечер профессионального бокса. В соглавном поединке турнира встретились два бывших чемпиона мира — американец Дэвид Бенавидес и украинский боксёр Александр Гвоздик, которые провели бой за временный титул WBC в полутяжёлом весе.

Поединок продлился все 12 раундов, победу единогласным решением судей одержал Бенавидес. Все арбитры зафиксировали на судейских карточках весомое преимущество американца — 116-112, 117-111, 119-109.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дэвид Бенавидес (W) — Александр Гвоздик
16 июня 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Дэвид Бенавидес
Окончено
UD
Александр Гвоздик

Таким образом, Дэвид Бенавидес из США стал временным чемпионом WBC в полутяжёлом весе.

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе между американскими боксёрами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

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