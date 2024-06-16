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Опубликована статистика ударов чемпионского боя Бенавидес — Гвоздик

Опубликована статистика ударов чемпионского боя Бенавидес — Гвоздик
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В ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в американском Лас-Вегасе завершился большой вечер профессионального бокса. Соглавным событием турнира стал чемпионский поединок в полутяжёлом весе за временный титул WBC между американцем Дэвидом Бенавидесом и украинским боксёром Александром Гвоздиком. Бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Бенавидес — 116-112, 117-111, 119-109.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дэвид Бенавидес (W) — Александр Гвоздик
16 июня 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Дэвид Бенавидес
Окончено
UD
Александр Гвоздик

Пресс-служба турнира опубликовала статистику ударов боя между Бенавидесом и Гвоздиком. За 12 раундов боя Гвоздик смог нанести 163 удара из 699 (точность 23,3%), Бенавидес — 223 удара из 521 (точность 42,8%). Также американец превзошёл украинца в точности джебов и силовых ударов, хотя сделал меньше попыток.

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