Боксёрский поединок Андерсона Силвы и Чейла Соннена завершился вничью

Сегодня, 15 июня, в Сан-Паулу (Бразилия) состоялся боксёрский поединок между легендарными бойцами ЦЕС Андерсоном Силвой и Чейлом Сонненом. Бой завершился ничьей. Силва и Соннен провели пять двухминутных раундов.

Андерсону Силве — 49 лет. Последний бой Силвы в UFC состоялся в 2020 году. Соннен, в свою очередь, с 2017 по 2019 год выступал в промоушене Bellator.

Напомним, Силва и Соннен встречались в октагоне дважды. В 2010 году Андерсон победил оппонента болевым

приёмом. Два года спустя между ними состоялся реванш, в котором Соннен проиграл техническим нокаутом.

В общей сложности на счету Силвы в ММА 34 победы при 11 поражениях. В активе Соннена 31 победа, 17

поражений и одна ничья.

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