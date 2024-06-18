Куинтон Джексон поддержал Конора Макгрегора после отмены боя на UFC 303

Звёздный американский ветеран Куинтон Джексон поддержал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора после того, как ирландец снялся с поединка против американца Майкла Чендлера из-за проблем со здоровьем.

«Конор Макгрегор — чёртов миллионер. Что ты творишь? Что ты, чёрт побери, делаешь вместо того, чтобы драться? Тебе нужно делать это только ради любви, и однажды, если ты не почувствуешь этого, то пошли это. Ему это не нужно. Я не могу его винить. Если бы я был таким богатым и у меня была бы хоть капля боли в теле, чёрт возьми, я бы тоже отказался от борьбы», — приводит слова Джексона MMA Fighting co ссылкой на The MMA Hour.

Напомним, Конор Макгрегор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Сообщалось, что Конор снялся из-за проблем со здоровьем.