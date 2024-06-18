Бой Тюлюлин — Дюма отменён по причинам, связанным с перелётом

Поединок российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Дениса Тюлюлина и американца Седрика Дюма, который должен состояться в эту субботу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), отменён.

«Приношу извинения своим фанатам и команде. Бой был отложен по причинам, связанным с перелётом. Следите за обновлениями. Скоро должна появиться новая дата», — написал Дюма в своей социальной сети.

Денису Тюлюлину 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году и в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира одна победа и четыре поражения. В активе американца две победы и три поражения. В последнем поединке победу над Дюма одержал представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев.