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«Да мне без разницы». Павлович отреагировал на слова Волкова в свой адрес

«Да мне без разницы». Павлович отреагировал на слова Волкова в свой адрес
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович прокомментировал слова своего соотечественника и соперника по следующему поединку Александра Волкова. Ранее Волков, высказываясь о спаррингах с Павловичем, заявил следующее: «Меня вело от каждого удара, а он мои удары не чувствовал».

«Да мне без разницы, кто и что говорит. Мы же понимаем, что это сарказм и так далее. Были хорошие спарринги, где мы зарубались, плотные спарринги с обеих сторон. Поэтому рассказывать какие то басни смысла не имеет», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

Напомним, поединок между Павловичем и Волковым состоится 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Это будет первый турнир промоушена Даны Уайта в этой ближневосточной стране.

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