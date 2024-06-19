Сергей Павлович ответил, почему согласился на бой с Александром Волковым

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Волковым. Спортсмены сразятся 22 июня на турнире промоушена Даны Уайта в Саудовской Аравии. Павлович объяснил, почему согласится принять бой с Волковым.

«Изначально мы вроде бы рассчитывали, что до пояса драться не будем. Но от своих менеджеров я узнал, что та сторона согласилась. Мне всегда казалось, что или оба отказываются, или оба соглашаются. Если они согласились, я тоже дал своё согласие», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

В общей сложности на счету Павловича 18 побед и два поражения в ММА. В активе Волкова 37 побед при 10 поражениях.

Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым: