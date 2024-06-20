Райан Гарсия: помолитесь за меня

Звёздный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где попросил подписчиков помолиться за него.

«Мне не нужно сочувствие. Я просто хочу выражать мнение. Если можете помолиться за меня, пожалуйста, помолитесь», — написал Гарсия.

Напомним, 21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни единогласным решением судей. В начале мая стало известно, что допинг-тест Райана показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя: