Дана Уайт ответил, с кем должен драться Джонс после поединка с Миочичем

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о будущем чемпиона промоушена в тяжёлом весе Джона Джонса.

«Если Джон Джонс победит Стипе, следующим должен быть Аспиналл», – сказал Уайт на канале Club Shay Shay в YouTube.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джонс победил француза Сириля Гана.

Материалы по теме Дана Уайт сказал, кто победит в потенциальном бою между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: