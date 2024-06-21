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Конор Макгрегор опубликовал непристойную фотографию, засунув руку в шорты

Конор Макгрегор опубликовал непристойную фотографию, засунув руку в шорты
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками новыми моментами своей беззаботной жизни.

Спортсмен выложил фотографию весьма сомнительного содержания и напомнил своим фанатам о скором приближении его дня рождения.

«О, чёрт, я сейчас получу эту «Бугатти», через несколько недель мой день рождения», — написал Макгрегор, добавив эмодзи в виде корабля и сердца.

Фото: Соцсети Конора Макгрегора

Напомним, недавно стало известно, что Конор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Сообщалось, что Конор снялся из-за проблем со здоровьем.

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