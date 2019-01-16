Чемпион и вице-чемпион. В чем магия True Sight о финале TI8

Фейерверки, овации, гул толпы. Он сидит тихо, спокойно, не отводя взгляд от сцены. Никакого надрыва и эпичных сцен. Никаких слёз и утешений тиммейтов. Fy уйдёт со сцены побеждённым, но всё ещё героем. Легендой, которой сочувствуешь иногда даже больше, чем радуешься за чемпионов. В этот раз Valve удалось сделать то, что было им не под силу в прошлых фильмах серии True Sight, — они показали не только достойных победителей, но и достойных проигравших.

В True Sight о финале киевского мэйджора Valve заигралась в историю о добряках и злодеях. Вот OG — они поддерживают друг друга, уважают соперника, рассчитывают каждый шаг. Рыцари в блестящих доспехах. А это Virtus.pro. От них только и слышно, что ругательства через слово, насмешки над соперником и рассуждения о собственном превосходстве. Как говорится, не бро. Таких в конце даже не очень жалко, добро же должно победить.

True Sight о гранд-финале TI7. Снова война двух полярностей, только теперь одни подготовленные к бою воины, а другие — слабые и неспособные справиться с давлением. Пока Kuroky за кулисами убеждает своих игроков «Don't give a fuck», по другую сторону китайцы из Newbee начинают нервничать и обвинять друг друга. Кинематографичностью последней сцены Valve удалось вернуть немного уважения и сожаления проигравшим. Жалко ли Sccc и Moogy? Да. Хочешь ли ты видеть другую концовку, где они побеждают? Вряд ли, они сами сделали всё, чтобы проиграть.

История нового True Sight другая. Может, потому что финал получился совсем другой. А может, потому что Valve решила показать главное — в гранд-финале есть чемпион и вице-чемпион, а не чемпион и какой-то лузер.



Этот True Sight рассказал, какая разная может быть атмосфера в командах. PSG.LGD стоят в коридоре, шутят и подкалывают друг друга. OG на улице выслушивают мотивирующую речь от Ceb, готового выигрывать и проигрывать, главное, чтобы вместе. В кабинку одни приходят с чистой головой, другие — со стопкой бумаг, которой размахивают друг перед другом. Но при этом обе команды знают, что будут делать соперники. Они предугадывают действия оппонентов, предсказывают решения, атаки и контратаки. Они нервничают, когда что-то идет не так, и смеются, когда удаётся обмануть соперника.

Между картами европейцы бодрятся речами Ceb. Китайцы сосредоточены и спокойны, обмениваются лишь короткими фразами о стратегиях. И вам не назидают, что какой-то из этих подходов правильнее. Вдохновленные OG проиграют две карты подряд из-за самоуверенности. Сосредоточенные PSG.LGD сначала будут давить, а потом сломаются, запутавшись в своих идеях. Идеального рецепта атмосферы нет. Кому-то нужна громкая речь, а кому-то — короткая фраза «давай больше не будем пикать такое дерьмо».



Впечатляющей частью фильма стали не только диалоги и эмоции игроков, но и «живые» вставки с хайлайтами, превратившие документалку в фантастический боевик. И здесь Valve не замкнулась только на моментах от OG. Поразительная игра Chalice, гоняющий на Enchantress всю команду соперника, и Phoenix от Fy, от которого захватывает дух. От этих хайлайтов мурашек по коже не меньше, чем от влета Ceb на Axe. В любой подходящий момент тебе показывают — эти ребята одинаково хороши, чей бы трон ни упал в конце пятой карты. После премьеры игроки OG отвечали на вопросы ведущих и зрителей и не раз сказали — LGD невероятно сложный соперник, который показал отличную доту. Просто победитель должен быть один.

Соперники оказались не только одинаково умны и мастеровиты, но и одинаковы остры на язык. Это в киевском True Sight колкостями в сторону оппонентов бросались одни VP, вызвав только неприязнь зрителя. В кабинках и за сценой TI8 хороши все. Ceb потешается над тем, как LGD пытались в первой карте забрать вышки против Treant Protector, а потом откровенно смеется над драфтом китайцев во второй игре, которую в итоге отдаст. LGD с уловимым презрением посматривают на «засранца с бумажками», а Fy удивляется, как они вообще посмели взять Axe против короля Tusk. Капитан LGD будет играть как король в этой карте, но все равно проиграет тому самому Axe, который в этот раз оказался божественен.



Если кому-то из зрителей показалось, что китайские игроки грубее или самоувереннее своих европейских соперников, то зря. Вам просто не перевели то, что кричал Ceb на мелодичном французском. О том, что он хотел сделать с LGD, не принято говорить вслух. Потом сам 7mad объяснит, что иногда такие речи просто необходимы. Ты приехал сюда не чтобы восхищаться игрой соперника. Ты приехал, чтобы обыграть его. А значит, нужно заставить себя верить, что ты сильнее. Иначе зачем всё это?



Ещё в ноябре 2018 года PSG.LGD выпустила собственную документалку о финале The International. Там не было крутых спецэффектов и музыки, от которой бегут мурашки по коже. Зато были важные слова игроков китайской команды. О том, как они не винили друг друга в проигранных моментах, а каждую ошибку принимали вместе. И очень много о том, как они уважают своего соперника.

OG — самая упорная команда. Они лучшие в том, чтобы сделать переворот или играть с позиции отстающего. Это то, чему другим командам стоит поучиться. Потому что каким бы агрессивным ни был стиль игры, однажды тебе придется играть в роли догоняющего. Если ты научишься у них упорству, тому, как они справляются с проигранными картами и возвращаются в игру, ты станешь намного сильнее, — рассказывал Somnus.

«PSG.LGD — та команда, которая открыта для новых идей. Они играли в потрясающую доту. Я столько раз играл против Fy, я столько раз проигрывал ему. И я так рад, что мне не пришлось проиграть ему снова!» — улыбался n0tail после просмотра фильма.



«Они были командой, которую очень сложно понять, с которой тяжело соперничать. Они выложились на полную. Это была самая ровная серия, которую я сыграл в своей жизни», — утверждал Ceb.



Соперники, достойные уважения. Соперники, достойные друг друга и этого финала.

Когда PSG.LGD снесли вторую сторону на базе OG во время четвёртой карты, сотрудники Valve начали медленно собираться возле их кабинок. Они ждали момента, чтобы заснять эмоции и выход чемпионов. Somnus вспоминал этот момент в документалке от LGD с сомнением, не помня, повлияло ли это на его игру или нет.

На пятой карте, когда уже начал падать трон, мидер китайской команды дрался до последнего. Трон взрывается — и он просто смотрит на сцену, глядя, как та же съемочная группа суетится вокруг OG. После матча капитан Fy попробует поддержать его какими-то словами, но это уже не войдет в True Sight.



Valve показала, как OG радуются победе:



«Ceb, это по-настоящему! Ceb, у нас получилось!» — одна из самых ярких фраз True Sight.



«Мне оставалось только контролировать себя и повторять: «Мне просто не повезло»», — скажет в фильме от LGD Fy.



В финале True Sight нет громких речей проигравших, слёз и подбадривающих объятий. Fy, главный герой этого турнира, закуривает и идет по красной дорожке под крики поклонников LGD. Он проиграл, но Valve не показали его сломленным. Потому что на этом турнире, в этом финале и в этом фильме был чемпион и вице-чемпион, а не победитель и проигравший.