Простить нельзя банить. 7 заповедей Twitch.tv

Что ни день, то скандальная новость о блокировках, разбанах или просто конфликтах с Twitch.tv. Стримеры не понимают причин, за что с ними так обходятся, заявляют об уходе с платформы и шутят о неприемлемых словах на букву П. Некоторые из них обращаются к сотрудникам Twitch, чтобы разъяснить правила и разобраться, что можно делать во время трансляции, а что нельзя. Мы пообщались со стримерами и узнали, как сотрудники Twitch советуют вести себя в эфире и выходить из конфликтных ситуаций. По разным причинам герои текста пожелали сохранить анонимность.

Заповедь 1: не оскорби

«Разжигание ненависти включает в себя поведение или контент, который пропагандирует и поощряет проявления дискриминации, принижения, объективации, агрессии или насилия по признаку расовой, этнической, национальной, религиозной или половой принадлежности, гендерной идентичности или сексуальной ориентации, возраста, недееспособности, состояния здоровья, внешних данных или статуса ветерана, а также способствует им», — гласит официальный свод правил Twitch.tv. Причём нормы могут применяться к пользователям платформы даже за её пределами. То есть те, кого уличат в оскорблениях и дискриминации где-то в «Твиттере», тоже вполне могут нарваться на блокировку от администрации Twitch.

Сейчас это самая популярная причина бана крупных стримеров в СНГ. Однако ни одна страница в гайде платформы не разъясняет, что именно можно считать оскорблением и дискриминацией. А так как в современном мире обидеться можно на что угодно, стримерам приходится обращаться за разъяснениями к администрации Twitch. Кому-то уже после бана, кому-то в попытке обезопасить себя.

Не стоит переоценивать сотрудников Twitch. Правила достаточно доходчиво описаны на сайте, и все, что могут сделать ребята — привести поверхностные примеры. Никто не станет давать гарантии, что то или иное поведение будет расценено определенным образом. Тем более, что ребята из СНГ Twitch собственнолично не занимаются трактовкой либо вынесением наказаний (насколько мне известно), — объяснил один из стримеров.

Больше всего вопросов у них вызывает использование того самого слова на букву П. Его можно расценить как оскорбление сексуальных меньшинств, даже если вы не имели в виду ничего такого. Однако корни правил, как утверждают пользователи платформы, лежат в английских вариантах этих ругательств.



«Из всей информации, отложившейся у меня в голове, я выделил следующее — существуют два повсеместно запрещенных слова во всем мире: nigger и faggot. А запрещены они на телевидении, и на других стрим-ресурсах, и вообще в любых медиа. По большому счету, слова «чурка», «хач», «негр», «хохол» — производные от nigger, а «гей», «п***р», «д*****б», «г****н» — производные от faggot. Почему-то все пытаются найти тонкий простенок в слове «п***р», но я более чем уверен, что рассматривается данное слово комплексно. И никакого разделения на гомофобность или его отсутствие не делается», — объясняет стример, получивший консультации у сотрудников Twitch.



«Думаю, таким образом Twitch держит имидж перед спонсорами, и отводит от себя людей с нездоровым желанием найти оскорбление группы лиц там, где их нет», — поясняет позицию администрации другой пользователь, попадавший в бан по этой же причине. Теперь он старается избегать любых слов, которые можно расценить как разжигание ненависти.

Не стоит думать, что это исключительно проблема СНГ. Баны за подобные высказывания получают и в других странах. Например, известны примеры блокировок за оскорбления на испанском, французском и итальянском языках. Причем эти стримеры тоже не вкладывали в свои слова подобных подтекстов. Некоторые из них даже не задумывались о том, что использованные выражения вообще можно расценить таким образом. Но, согласно правилам Twitch:

Незнание не служит оправданием для разжигания ненависти или агрессии.

Ужесточённые правила вступили в силу с 5 марта 2018 года, о чём сотрудники платформы объявляли во всех социальных сетях и на самой площадке. Но, как рассказали сами стримеры, многие из них не обратили на это сообщение должного внимания или просто не ожидали подобных последствий.



Исходя из обновлённых правил, избежать наказания за оскорбительные высказывания можно в одном случае: если вы чётко обозначили, что не собираетесь никого принижать. Например, если вы планируете показать документальный фильм о разжигании ненависти или рассказать о новости на эту тему, вы должны предупредить об этом зрителей, обозначить свою позицию и поставить отметку, что трансляция содержит контент для взрослых.

И помните, что жалобу на вас может подать даже человек, который не имеет отношения к оскорбленной группе. Главное, чтобы в сказанной фразе был «состав преступления». И далеко не каждый из таких обиженных будет пользоваться рекомендацией в конце страницы с правилам: сначала объяснить стримеру, что такое поведение неприемлемо, а потом только отправлять жалобу.

Заповедь 2: не воруй

«Вы можете размещать и транслировать на Twitch только тот контент, который принадлежит вам или на размещение которого на Twitch у вас есть соответствующие права. В противном случае вы можете нарушать права на интеллектуальную собственность другого лица. Это касается любого стороннего контента, который вы используете в своих материалах, частичного использования чужого контента или исполнения защищенного авторскими правами чужого контента. [...] Неоднократные нарушения наших политик могут стать основанием для бессрочной блокировки вашей учетной записи», — вот что говорит официальный свод правил Twitch об использовании стороннего контента. В него входят видео, музыка, картинки — все, что попадает под определение интеллектуальной собственности и может быть защищено авторскими правами.



Как ни странно, в этот же список Twitch прямо включает фильмы, сериалы и спортивные матчи, которые нельзя показывать на своем канале без разрешения. А значит, официально уже ставшие привычными нам Twitch-кинотеатры запрещены. Почему же их развелось так много и никто с этим ничего не делает?

Касательно музыки, клипов и фильмов — все достаточно просто. Если у тебя нет разрешения от правообладателя на использование материалов в прямом эфире, ты априори нарушаешь правила. Другой момент, что непосредственно Twitch не берет на себя ответственность в регулировании данных нарушений, а действует исключительно по получению официального запроса от правообладателя. Именно так и «уехал» Алоха. Хорошо, что ему удалось вернуться, — объяснил один из стримеров.

Чтобы пожаловаться на кражу контента, нужен пакет документов, подтверждающих права на интеллектуальную собственность. Пока Warner Bros. не в курсе, что вы на своем стриме смотрите их фильмы без купленных на показ прав, вы в безопасности. Но стоит им захотеть — бана уже не избежать.

«На Twitch полноценно работает закон DMCA, в открытом доступе расписана процедура подачи страйка. И если ты правообладатель и считаешь, что твоя интеллектуальная собственность используется во время чужих прямых трансляций, то в течение 24 часов Twitch обязуется рассмотреть жалобу и принять решение. Это применимо как к стримам и ре-стримам, так и к использованию лицензионной музыки. По некоторым играм процветает ре-стрим, так как правообладателем на контент является компания разработчик, а не организатор турнира.



Есть и обратная процедура, когда получаешь жалобу DMCA, известно какие документы нужны, чтобы отклонить жалобу. Поэтому, если ты являешься фактическим правообладателем на контент, но на тебя подали жалобу, есть всегда возможность доказать свою правоту», — объяснил администратор одного из крупных каналов, который сталкивался с подобными ситуациями.



Чтобы не попасть впросак с музыкальным оформлением трансляции, проще всего использовать библиотеку Twitch. Там администрация платформы разместила разрешенные треки, с которыми точно не будет проблем. А сами исполнители по желанию могут пополнять эту коллекцию и давать доступ к своим композициям.



Отдельно в правилах отмечают: чаще всего покупка диска или подписки на сервис с музыкой еще не дает вам право на публичное использование композиций. Права на интеллектуальную собственность все еще принадлежат автору и звукозаписывающей компании. Это относится не только ко всей записи, но и караоке, миксам, каверам и даже просто тексту или нотной записи композиции — пожаловаться можно на что угодно, если у вас нет лицензии на использование материала.

Заповедь 3: следи за ближним своим

«Авторы — это образцы для подражания и лидеры сообществ, которые возникают и растут вокруг них. Авторы должны учитывать последствия своих заявлений и действия своих зрителей. Мы просим вас, чтобы вы старались пресекать любые попытки участников вашего сообщества проявлять агрессивное поведение», — гласит FAQ правил сообщества Twitch. А это значит, что стример несет ответственность не только за свои слова, но и за поведение зрителей.



С одной стороны, здесь все просто: все, что запрещено стримеру, не разрешено и его аудитории. Оскорбления, дискриминация, трансляция контента, который защищен авторскими правами — все может стать причиной бана. Только вот ругнулся и прислал ссылку ваш поклонник, а ответственность за это понесли вы.



«В начале это сложно осознать, что ты отвечаешь за слова и действия абсолютно незнакомых тебе людей», — рассказал один из стримеров. — «Мне прислали донат, к которому была прикреплена какая-то шуточная песенка. Я был сосредоточен на игре, так что даже не обратил внимания на текст, видел только, что в чате смеются. На следующий день мне пришло сообщение о блокировке. Оказалось, что в той песне было что-то про расизм или дискриминацию.



Доказать, что я ничего такого не имел в виду и текст этой песни не поддерживаю, не удалось. Нарушение на лицо, причем текст там конкретный, сам ушами прохлопал. Потом еще пересмотрел трансляцию, а я там глядя на чат улыбаюсь и в такт головой киваю. Аж стыдно стало».

Администрация Twitch в правилах советует использовать фильтр лексики в чате, AutoMod, который может блокировать нежелательные выражения, и задержку уведомлений. Герой, получивший бан за песню в донате, с тех пор пользуется практически всеми элементами: сообщения в пожертвованиях прочитывает до их попадания в эфир, песни включает только вручную, а в чате работают несколько модераторов. Как говорит сам стример, стало намного сложнее, немного скучнее, но на душе спокойнее.

Как я понял из объяснений, страница стрима — моя зона ответственности. Здесь стоит мое имя, и значит отвечаю за все происходящее я. Даже если в это время я вышел поесть или в туалет и физически не мог контролировать чат. Но уж лучше лишний раз перестраховаться и заблокировать особо активных, чем лишиться средств к существованию.

Заповедь 4: выключай стрим, когда прелюбодействуешь

«Запрещены любые материалы и действия, связанные с наготой и откровенно сексуальным контентом (порнография, половой акт или интимные услуги)», — вполне ясно разъясняют правила Twitch. Личную сексуальную жизнь лучше всего оставить за кадром, как и просмотр подобных видео. Даже если соответствующие сцены происходят где-то на фоне и вы в них непосредственного участия не принимаете — это все равно запрещено. Можно только посмотреть документальный фильм в образовательных целях, если вы заранее обозначили, что будете показывать контент для взрослых и описали свои цели.



Истории о том, как леди на трансляциях занимаются непотребствами, а молодые люди смотрят соответствующие ролики, постоянно всплывают в социальных сетях. Однако блокировки обычно ограничиваются несколькими днями. Как рассказывают сами представители сообщества, часто авторы таких трансляций просто регистрируют новый канал, чтобы не получать долгосрочные блокировки. А зритель такой контент всегда найдет.

Когда речь заходит о просто непристойных материалах, разобраться становится сложнее. Здесь правила Twitch приводят целый список того, что администрация будет рассматривать в случае жалобы. Например, сотрудники платформы обратят внимание на угол камеры, фоновую музыку и название трансляции. Однако не стоит думать, что Twitch всегда будет снисходителен. Например, стример Леа Мэй получала бан даже за слишком короткую юбку.

Кстати, об одежде. Конкретного регламента о том, что можно носить, а что нет, не существует. Правила Twitch делают упор на то, что наряд стримера должен соответствовать обстановке. Если вы отправились на пляж, то никто не будет банить вас за излишнюю наготу в купальнике. А вот в домашней обстановке и без привязки к тематике трансляции такой наряд могут признать откровенным. Ограничений существует всего несколько:



«Откровенной одеждой считается нижнее белье, интимная одежда, а также отсутствие одежды для обнажения или подчеркивания мужских или женских гениталий, ягодиц или сосков», — говорится в правилах. Даже если вы просто рисуете обнаженную девушку без каких-либо намеков на сексуальный контекст, вам внезапно может прилететь бан. Так что рисуйте хорошо, чтобы никому не хотелось пожаловаться.



И помните, что трансляция некоторых материалов сексуального характера, например, с участием несовершеннолетних, может привести не только к блокировке канала, но и ответственности по закону.

Заповедь 5: не обмани Twitch и ближнего своего

«Запрещены действия, дающие владельцу учетной записи несправедливое преимущество в многопользовательских онлайн-играх, в том числе мошенничество, несанкционированный доступ к игровым системам, использование программ-роботов и фальсификация данных. В эту категорию также попадает использование чужой трансляции для получения преимущества в игре, например подсматривание за владельцем канала», — информируют правила сообщества Twitch, намекая на возможный бан стрим-снайперов.



Однако исполнение этих правил — достаточно сложная штука. Например, доказать, что стример действительно следит за трансляцией соперника, практически невозможно. Если только он сам не рассказал об этом по глупости или не засветил процесс по нелепой случайности. В иных случаях это будут только догадки. Один из стримеров рассказал о том, как пробовал подать подобную жалобу, но наказания так и не добился.

Доказать, что тебя снайпят, нереально. Вот он нашел меня в лесу, вот он убил меня. Как я докажу, что это у него не чуйка такая, а он на стриме все это увидел? Мне все это понятно, но проблемы это не решает. Особенно если у тебя появляются личные враги, которым лишь бы насолить.

Чтобы избежать таких моментов партнерам советуют использовать задержку на трансляции или разные оверлеи, закрывающие карту, например. Но это не панацея. В итоге ты или не можешь нормально общаться с чатом, или зрителям неудобно следить за игрой из-за заглушек», — объяснил стример.



Обманывать не стоит не только своих коллег по цеху, но и разработчиков. Использование любых ботов или читов может привести к бану канала. Так в свое время блокировке подверглись каналы игроков в Pokemon Go, которые продавали аккаунты или пытались фальсифицировать свое местоположение.

Даже использование неофициального сервера рискует стать причиной бана.



«Точно знаю, что, согласно пункту об интеллектуальной собственности, некоторые из стримеров LineAge 2 получали баны за стримы на пиратских серверах. Но навряд ли Twitch действует в рамках данного пункта проактивно», — объяснил один из стримеров.



Под такую же категорию нарушителей могут попасть и авторы трансляций пиратских игр. Это напрямую нарушает законодательство об авторском праве, а значит не приветствуется платформой. «Хотите поиграть на стриме в новинку, но нет денег — попросите зрителей скинуться не просто так, а именно на покупку. Так ни у кого вообще не возникнет вопросов, лицензионная у вас копия, или нет», — посоветовал своим коллегам стример.

Заповедь 6: Twitch един

«Исключительно для осуществления любой аудиовизуальной работы, которую вы предоставляете нам, как пользовательский контент (ваш “Twitch контент”), начиная с Первой трансляции любого контента «Live Twitch» и продолжая в течение двадцати четырех (24) часов после окончания Первоначальной трансляции такого контента в реальном времени («Период эксклюзивности»), Такой Live Twitch контент является эксклюзивным для Twitch (даже для вас). В течение Периода эксклюзивности любого контента «Live Twitch», не разрешено каким-либо третьим сторонам транслировать, стримить, распространять, демонстрировать и иным образом делать доступным такое Содержимое «Live Twitch»", — очень сложно и запутанно говорится в Партнерском соглашении Twitch. На деле все достаточно просто: в течение 24 часов контент партнеров принадлежит исключительно этой платформе.



Судя по соглашению, получить за это можно наказание пострашнее, чем бан, — вас могут лишить партнерки, а значит и дохода от канала и трансляций. Поэтому опытные стримеры рекомендуют не ставить экспериментов с одновременным использованием разных платформ.



«Я лишился партнерки по собственной глупости. Сначала я просто постил ссылки сразу на несколько платформ, а потом еще и делился ей в чате с теми, у кого были проблемы с загрузкой. Все закончилось плачевно», — рассказал стример, теперь уже не работающий на Twitch.



Крупные студии пользуются возможностью договориться с администрацией Twitch по быстром использовании и распространении контента, а ребятам попроще советуют не торопиться. Тем более хайлайты и записи трансляций всегда можно распространять и с помощью внутренних инструментов платформы.

«Любой стример, получающий партнерку, соглашается с положениями стандартного контракта, предполагающего эксклюзивность прямых трансляций. Этот пункт также исторически вызывает наибольшее количество споров, но не у меня. Попробовав три стрим-платформы за свою «карьеру», и найдя свое место на Twitch, я понимаю и принимаю данный запрос», — поделился своим мнением один из стримеров.

Заповедь 7: Twitch милостив

Вот вы пытались соблюдать все основные правила Twitch, не разжигали розни, следили за чатом и использовали только разрешенную музыку. Но утром обнаружили, что канал все равно заблокирован из-за жалобы. Стоит ли паниковать? Нет. У стримера всегда есть право доказать, что он не нарушал положения Twitch.



«Сначала я связался администрацией Twitch. Потом отправил официальную апелляцию. Второе является весьма стандартным», — рассказывает о своем опыте стример. На сайте Twitch действительно есть отдельный раздел помощи, в котором можно отправить письмо. Подать прошение об апелляции можно таким способом, сообщения на другие адреса администрация не рассматривает. Далее вам пришлют форму обжалования, которую нужно заполнить максимально подробно и точно.

Апелляции рассматриваются в порядке получения, и мы не можем гарантировать снятие страйков. Злоупотребление обжалованиями или спам могут привести к дополнительной блокировке, увеличению срока блокировки или лишению права на подачу апелляции, — заключают правила Twitch.

По опыту стримеров на обжалование может уйти от пары дней до нескольких недель Особенно сложно приходится тем, кто получил блокировку по неочевидным причинам. Например, то самое слово на букву П, использованное в неудачное время в неудачном месте.



«Я общался с сотрудниками Twitch каждый день в течение 10 дней. Я пытался убедить людей в том, что те слова, за которые меня забанили, я не использовал в контексте какой-либо классовой ненависти. Это обычный трэшток», — рассказал один из стримеров, которому удалось снять блокировку канала раньше срока благодаря апелляции.

Тот же путь проходят и другие стримеры, попавшие в бан. Ситуации с оскорблениями разрешить еще можно, а вот нарушение авторских прав — это вопрос из другой плоскости. Чтобы снять страйк за нелицензионную музыку или игру, нужно не только отправить апелляцию, но и получить встречное уведомление. А это практически невыполнимая задача.

Совершенных законов нет

Система правил и наказаний на Twitch несовершенна. Нет определенных сроков блокировок, нет разъяснений, что конкретно можно, а что нельзя. Границ разрешенного очерчены, но чем ближе к ним подходят стримеры, тем более размытыми они становятся. Почему кто-то месяц должен сидеть в бане за случайный откровенный клип, поставленный подписчиком, пока тебя не было у компьютера, когда на соседнем стриме кто-то безнаказанно смотрит порно и собирает донаты?



Стримеры в большинстве своем не хотят уходить с Twitch. Кому-то не нравится функционал, который предоставляют другие платформы. Другие не имеют такую преданную аудиторию, которая пойдет вместе с ним изучать новые площадки. Большинству из них остается только адаптироваться к современным реалиям и помогать администрации Twitch советами по улучшению работы.

Нужны письменные предупреждения на аккаунте и указания конкретных причин. Как мне кажется, нельзя просто брать и банить людей, если это не очевидное разжигание ненависти. Иначе все мы от этого потеряем, — советуют они.

Ну а пока стримерам остаётся только привыкать к текущим реалиям и следить за каждой мелочью, которая происходит у них на трансляции. Сотрудники Twitch понимают, что жалобы чаще всего отправляют не действительно оскорбленные меньшинства, а хейтеры или просто желающие развлечься. Но они тоже действуют по своим внутренним правилам, которые обязаны соблюдать.



«Совет стримерам — не воспринимать правила как цензуру. Мы занимаемся любимым делом, лучшим из нас хватает заработка на квартиры и машины. И нас не так уж и о многом просят взамен. Зачем выпендриваться?»