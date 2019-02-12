«Спасибо тебе от каждого нуба». История проекта Hero Builds от TorteDeLini

В феврале 2013 года Valve объявила о запуске «Сборок героев» — встроенных руководств, которые позволяют игрокам прямо во время матча увидеть, какой предмет купить и какую способность прокачать. А заняться созданием этих гайдов должны были не разработчики игры, а сами игроки. Для себя или для всего сообщества. Одним из тех, кто в числе первых подхватил эту идею, был Майкл TorteDeLini Коэн. Он решил создать руководства для абсолютно всех героев. Самые усредненные, эффективные и понятные сборки и билды. Такие, которые были бы полезны новичку и подходили уже опытному игроку, но при этом оказались достаточно гибкими для разных ролей и ситуаций.



Основой гайдов стали наблюдения за профессиональной сценой, пабами на высоком MMR и советы представителей сообщества на форумах LiquidDota и Reddit. Иногда с пожеланиями к нему обращались и про-игроки, рекомендуя изменить или добавить какой-то артефакт. Torte сам проверял работоспособность билдов, проводил сотни часов в обычных играх, тестируя сборки. Рекомендации обновлялись постоянно в зависимости от меты, патчей или даже турниров. А ведь все началось с того, что ему просто осточертели нубы в его команде и он решил вот так помочь им разобраться в игре.



Начиная с ноября 2014 года он каждый год подводил итоги своей работы, изучал статистику и рассказывал о развитии проекта. Мы предлагаем вам вспомнить, как росли его гайды, как сам Torte становился популярнее и как менялась его мотивация и отношение с каждым годом.

1 год (17 ноября 2014 года)

Наблюдение за статистикой своего проекта Коэн начал в октябре 2013 года, потому и ежегодные обзоры выходили только осенью. Он следил за постепенным ростом каждого гайда, фиксировал все в таблицу, просмотреть которую мог каждый желающий.



«Я не был уверен в своем мнении, и мне многому нужно было учиться. Я продвинулся гораздо дальше в понимании не только того, как по-разному можно играть не героях, но и того, какими вариативными могут быть их роли и билды. Вот что заставляет меня продолжать работать над проектом бесконечно, беспрерывно и, по большей части, с удовольствием», — написал Коэн в первом блоге.



В ноябре 2014 года на 140 завершенных гайдов было оформлено больше 40 миллионов подписок. За год среднее количество подписчиков одного руководства выросло в десять раз — до 300 тыс. Общий прирост составлял от 1,7 до 2 млн каждые 15 дней. По оценкам Коэна, на его билды за полтора года существования подписались 12% всех игроков в Dota 2.

Проанализировав темпы роста и статистику, Коэн пришел к выводу, что к следующему году его гайды соберут 115 млн подписчиков.



Логично, что самый большой прирост выдавался на недели после патчей, когда игроки, не понимая как использовать нововведения, полагались на руководства. Еще одним пиком 2014 года стало время после The International. Видимо, турнир действительно привлек достаточно новичков, которым потребовались гайды. Чтобы игроки легко могли найти актуальное руководство, его название всегда содержало текущую версию игры.



Не забывал Torte и о конкурентах. Он постоянно следил за тем, как развиваются другие руководства и в 2014 году пришел к выводу, что гайды для всех героев делают единицы. А из топ-4 самых популярных руководств только два обновляются постоянно: его и GreyShark. И все потому что эта работа отнимает невероятное количество времени.

«К примеру, последний патч 6.80 потребовал 20-тичасовой работы в течение трех дней, а также дополнительных 4 часов не только на оценку обратной связи, но и на отслеживание изменений геймплея на Dotabuff, в профессиональных матчах и рейтинговых играх с участием игроков из топ-10 Dotabuff на каждого героя. А еще загрузки реплеев, просмотр матчей и обсуждения с друзьями, которые намного скилловее меня, чтобы выслушать их мнение. Это не учитывая количество времени, которое необходимо для создания новых гайдов для новых стилей игры на определенных героях, которые ранее были недоступны», — описывал свою работу Коэн.



В другие дни он проводил за работой приблизительно по 4 часа в день, читая отзывы и критику, проверяя Dotabuff и тестируя сборки самостоятельно. Все необходимые правки регулярно вносились в билды даже между выходами разных версий игры. Чтобы не превращать эту работу в рабский труд, Torte отказался от идеи создавать разные гайды для каждой роли. По его словам, тогда бы количество руководств в его списке увеличилось со 140 до 200 и выше.

В целом выгода от этой работы состоит скорее в гордости и самореализации от долгой преданности проекту. Я получаю удовольствие от того, что являюсь частью чего-то и постоянно стараюсь поддерживать его качество на высочайшем уровне. Денежной выгоды в этом нет, я просто получаю от этого удовольствие, даже во времена хаоса и неуверенности в себе.

2 год (28 октября 2015 года)

Количество работы увеличивалось, количество времени на нее росло. Но для Torte это был скорее вызов, чем причина отказываться от своего проекта. В октябре 2015 года на его руководства оформили больше 100 млн подписок. За этот год он добавил всего 5 новых гайдов.

Ежемесячно рост количество подписок увеличивался от 4 до 5 миллионов. Самые большие скачки пришлись на выход новых героев: Techies, Winter Wyvern и Oracle. А отдельно на каждого персонажа теперь были подписаны в среднем не 300 тыс., а 700 тыс. человек. С 2013 по 2014 год только одно руководство преодолело отметку в 1 млн подписок — это был гайд на Lifestealer. За последующий год таких персонажей стало 23. Еще 14 подбирались к этой отметке.



В этот раз Torte спланировал еще более грандиозный рост. Он предположил, что количество подписок к следующему блогу увеличится до 210 млн, и это не включая новых персонажей.

Главной проблемой в создании руководств все также оставалось отсутствие коммуникации со стороны Valve. Torte постоянно сообщал о багах и сложной системе подтверждений и загрузок. Некоторые из руководств просто не работали, потому что разработчики не хотели чинить инструменты. В течение долгого времени он просил, чтоб Valve добавили возможность подписаться одной кнопкой на все гайды автора, но письма улетали в пустоту и оставались без ответа.



Изначально гайды Коэна скорее предназначались для новичков и предлагали не идеальную или традиционную раскачку, а скорее самую комфортную для изучения особенностей героя. Но чем больше игроков подписывались на его гайды, тем больше вопросов получал автор. Поэтому в 2015 году он изменил свой подход и сделал сборки традиционным. Все также на работу у него уходило ежедневно по 2-3 часа, а в дни патчей он мог работать круглыми сутками.

Было сложно найти найти время следить за всеми изменениями в игре и за тем, как это влияет на героев, которые попадают в мету и выпадают из нее. Поскольку моя карьера все еще отнимает у меня значительную часть времени (включая поездки и ежедневные задачи), гайды, к сожалению, отошли на второй план. К счастью, в сообществе все еще есть активные участники, которые дают мне обратную связь и напоминают, если что-то устаревает. Но изменения все еще остаются за мной [...]

Как и всегда, этот проект остается важной частью меня. Независимо от моей жизненной ситуации, я думаю о нем каждый день. И мне приносит удовлетворение мысль, что я довел все до конца. Эта инициатива началась с чего-то маленького и амбициозного, но теперь она стала маяком доверия для новых игроков».



И не только для новичков, но и для опытных киберспортсменов. Например, Артур Arteezy Бабаев запускал гайд Torte на стриме.

3 год (17 ноября 2016 года)

2016 год подверг Torte серьезным испытаниям. Популярность и известность проекта росла, а вместе с тем люди стали больше узнавать и о его авторе. А чем больше популярность, тем больше ответственность и критика.



На день написания блога на руководства Torte были оформлены больше 170 млн подписок. За этот год ему не удалось достигнуть амбициозных целей, но и в общем прирост новых игроков стал заметно падать. Теперь в его активе было 150 гайдов, в числе которых новые руководства для Arc Warden и Underlord.

Отдельные гайды пробивали отметки в 2 млн подписчиков. На момент написания третьего блога этот порог преодолели Lifestealer, Sven, Juggernaut, Phantom Assassin, Phantom Lancer и Faceless Void. Остальные в большинстве своем добрались до 1 млн уникальных подписчиков.



Рассказывая о конкурентах, Torte отметил новых создателей гайдов, которые постепенно начали собирать аудиторию. Однако их доля была ничтожна по сравнению с руководствами, которые давно устарели, но продолжали набирать подписки благодаря количеству лайков от игроков. Новые же пользователи нехотя оставляли отзывы или даже нажимали кнопку «нравится», чтобы поднять гайд выше в листе. Поэтому в топе все еще оставались устаревшие сборки. Например, руководство для Void в 2016 году обновлял только Torte.

Коэн унифицировал все гайды и отследил каждое доступное изменение в мете. Но главным достижением за год он считал не это. Ему удалось выйти на контакт с командой разработчиков Dota 2, добиться от них ответа и реакции. С его помощью они исправили несколько критических багов и проблем системы, не позволявших игрокам пользоваться руководствами..



Следом Коэн сдался под напором поклонников его работы и создал страницу на Patreon. Ему все еще намного важнее было получить обратную связь от игроков, а часть средств он просто отдавал пользователям, которые постоянно делились отзывами и помогали в корректировке руководств. Оставшиеся деньги он планировал потратить на другие проекты, которые могли бы помочь новичкам и опытным игрокам. А еще в его планах было создание отдельного сайта, развитие других типов контента и встреча с командой разработчиков Dota 2, чтобы предложить им разные пути развития системы гайдов.



«2016 стал годом, когда я получил больше всего признания, снисходительности и критики. В первую очередь, этот год был эмоционально тяжелым, хотя работал я столько же, сколько и в прошлом году: 2-3 часа в день, от 28 до 35 часов в неделю и от 9 до 24 часов в течение двух дней во время релиза нового патча. В этом нет ничего нового. Я справлялся с этим и в прошлом, когда совмещал работу, личную жизнь и этот проект. Но где-то на этом пути я понял, что растерял свою анонимность. Меня начали узнавать в игре, а мои действия и слова отражались в том, как люди говорят со мной или обо мне.



Если выходил патч, а мои обновления гайдов не соответствовали чьим-то ожиданиям, спам в личке мог варьироваться от грубых просьб до угроз. Я не зарабатываю на своей персоне или этом проекте, но теперь быть чьим-то образцом. Это моя новая ответственность, к которой я не был готов и, возможно, эгоистично чувствую, что я не обязан другим».

С декабря Коэн планировал уменьшить количество обновлений и тестов. Он понял, что иногда ставит свой проект выше ценности времени, проведенного с близкими людьми или просто для себя. А в дни выхода патчей он просто не спал.

В один момент я понял, что я обновляю гайды, находясь в автобусе по дороге к Большому Каньону, потому что сообщество давило на меня.

4 года (10 февраля 2018 года)

Этот год стал прорывом для Torte и его проекта. Казалось, что от сомнений и переживаний прошлого года не осталось и следа.



За год проект набрал еще 100 млн подписок и преодолел отметку в 275 млн в 157 гайдах. После выхода обновленного интерфейса в патче 7.00, количество подписок в месяц возросло до 7 млн.



Torte стал внимательнее следить за тем, как, когда и для чего игроки используют разные гайды. Вот Sven вернулся в мету. Когда-то ему понадобилось два года, чтобы подняться с 1 до 2 млн подписчиков, а следующий миллион он набрал всего за год. Следом за ним с декабря 2016 года еще три персонажа взяли отметку в 3 млн. Сложнее всего оказалось саппортам — самый популярный гайд на Crystal Maiden на тот момент имел всего 2,39 млн подписчиков.

Но главным достижением Майкла стал не рост проекта, а возможность поработать с Valve. Разработчикам понадобилась помощь в проектировании внутриигровой системы создания сборок, того, в чем Коэн разбирался лучше остальных. Эта заняло несколько месяцев обсуждений, планирования, отзывов и тестирования.



«Этот вдохновляющий процесс оживил мою любовь к игре и билдам. А посещение офиса и встреча с некоторыми членами команды стала захватывающем опытом», — написал он.



Система позволяла не только облегчить создание руководств, но и продвинуть новых авторов гайдов, а не акцентировать внимание на старых, не обновляющихся билдах. Уже через полгода Torte отметил, что сборок в игре стало больше, и к этому процессу вернулись даже полу-профессиональные игроки.

Пока кто-то создавал новые гайды, Коэну все больше приходилось полагаться не на фидбэк со стороны пользователей, а на собственные ограниченные знания об игре. Отзывов и комментариев становилось все меньше, все сводилось к коротким сообщениям с необоснованной критикой. Становилось все сложнее изучать новых героев, особенно когда патчи стали менять практически каждого персонажа, а мета развиваться в различных направления.



Учитывая, что Torte был вынужден совмещать этот проект со своей работой, он начал засиживаться. Порой на все уходило по 11 часов в день. Иногда приходилось пахать без выходных. Чтобы высвободить хоть немного свободного времени, он решил, что больше не будет регулярно тестировать свои сборки. Как рассказал Коэн, в течение 9 месяцев он не имел возможности испытать все свои идеи и изменения, но это никак не повлияло на количество критики. А значит в этом нет острой необходимости.

Меня по-прежнему мотивируют добрые слова людей, пишущих мне ежедневно. Каждый раз, когда меня накатывает волна скепсиса или разочарования из-за количества сил, которые нужно приложить для обновления билдов, я возвращаюсь и читаю сотни комментариев и сообщений, которые я получаю от благодарных людей.

В этом блоге снова зашла речь о проблемах монетизации такой работы. Даже возможность оплатить чью-то помощь из средств, собранных на Patreon, не удерживала старых помощников и тем более не привлекала новых. Существование проекта все также оставалось дело исключительно интереса Torte к игре.



«Многие спрашивали, собираюсь ли я привлечь кого-то для занятия этим проектом на полный день. К сожалению, вокруг меня нет выдающихся кандидатов, которые могли бы подойти для роли, которая требует значительной преданности и желания делать все это бесплатно».



А вместе с этим росла публичность и популярность Torte. Его начали приглашать на интервью, он снялся в нескольких видео для Slacks и даже принял участие в освещении The International.

«Я уверен, что людям больше интересен мой проект, нежели я сам, что хорошо и плохо одновременно. Это значит, что мне будет сложно привлечь внимание к чему-то кроме этого проекта через мои социальные сети. Но кроме того, я все еще имею возможность сосредоточиться на том, что я хочу делать и этот проект будет основываться на моей страсти к игре, а не станет вынужденной полноценной работой».

5 лет (10 декабря 2018 года)

Если прошлые года Коэн называл многообещающими и выдающимися, то 2018 стал для него сложным и испытывающим терпение. Он не стал вдаваться в цифры о росте и делиться впечатляющими графиками. Он просто рассказал, как сильно его руководства влияют на обычные игры в Dota 2.



Его друг Джеймс Ху изучил данные и пришел к выводу, что в 82.67% игр ежедневно используется хотя бы один из гайдов Коэна. Для этого он использовал метод моделирования Монте-Карло. Система создавала команды из 10 разных героев, основываясь на частоте их появления в матчах, и соотнесла с количеством людей, которые используют гайды. Симуляцию провели 100 тыс. раз и сохранили данные. Исследование показало, что приблизительно в 83% матчей хотя бы один игрок использует гайд от Torte.

Одним из главных признаний его работы стало заявление разработчиков OpenAI, что для своих ботов они используют его сборки и билды. Они не смогли найти более совершенной и последовательной системы гайдов во всем сообществе Dota 2 Коэн встретился с командой проекта на The International 8, чтобы пообщаться с ними и насладиться моментом. Там же он узнал, что и Mind_Control пользуется его билдами. Чемпион TI7 подошел к Torte и предложил внести в каждую сборку Magic Wand. Даже семьи сотрудников Valve играли по руководствам Коэна!



Признание росло, но сам Майкл все меньше работал над проектом. Он реже просматривал популярные сборки, отказался от сводок статистики каждые две недели и просто удалял билды, которые больше не соответствовали мете. Из-за новой системы патчей, выходивших два раза в месяц, Torte приходилось еще больше времени тратить на отслеживание изменений меты и просмотр профессиональных матчей. А получавшиеся правки в итоге выходили незначительными и практически незаметными для обычных игроков.

Как я уже говорил, количество отзывов о сборках значительно упало. А чем меньше обратной связи, тем больше мне нужно прилагать усилий, чтобы компенсировать недостаток общения, и это меня истощало. Вместе с возрастающим разочарованием я встретился с пассивной критикой. Мне приходилось читать бесчисленные замечания о проекте, конкретных гайдах или моей личности, чтобы понять, у этого игрока действительно есть какая-то проблема или он просто высказывает свое мнение.

Иногда мне приходилось писать им лично, чтобы спросить, что именно им не нравится в гайде, и узнавал, что причину их недовольства я исправил месяцы назад. Другие игроки не понимали, что на одного героя есть два гайда, или что билды должны отражать текущее состояние меты и что я не могу отклониться от этой идеи, потому что они думают, что иначе будет лучше».



После AMA на Reddit Коэн перестал отвечать на сообщения и рассказывать об обновления в социальных сетях, чтобы сократить количество негатива. Но это никак не сказывалось на популярности его гайдов.



В декабре Torte решил взять перерыв. Он захотел разобраться, чем он хочет заниматься в карьере и жизни.



«Последние 5 с половиной лет я никогда не переставал обновлять сборки в меру своих способностей, сил и любви к игре и сообществу. Спасибо всем, кто поддерживал, давал полезную критику проекту и гайдам».

Закрытие проекта (7 февраля 2019 года)

«С гайдами я достиг всего, чего хотел, и больше не чувствую мотивации продолжать этот бесплатный проект» — с этой фразы начался последний блог Torte о его детище. Коэн понял, что перестал получать удовольствие от того, что делает.



Перед ним стоял выбор: начать просить финансовой поддержки, чтобы продолжить работу над проектом, или запустить что-то новое. Он выбрал второе. И больше не планирует возвращаться к руководствам.

Проект достиг потолка успеха, и количество дискредитации («Этот предмет указан для сборки на этого героя уже шесть лет), дезинформации («У него 3k MMR») и личных нападок («Он просто пытается прославиться») увеличилось относительно положительных отзывов. Поскольку мне не нравится этот негативный тон в том деле, в котором я занят, я просто пойду делать что-то еще. Мне есть, что сказать об обращении с критикой, но я не уверен, что хочу посвятить целый блок этой теме, однако я знаю, что чувствителен к ней, хотя и не обязан ее выслушивать.

Это противоречит ютуберам, стримерам и комментаторам, которые должны терпеть много подлых высказываний от своих сообществ, потому что это часть их работы. Тем не менее это особенно больно, когда люди, которые знакомы со мной, публично говорят мне, что мои гайды ужасны, но никогда не пытались помочь улучшить их. Даже про-игроки дали мне больше фидбэка за эти годы, чем критики, которые лишь смотрят или комментируют их матчи».



Даже после того, как Torte объявил, что хочет взять перерыв, ему продолжали ежедневно поступать сообщения с требованиями обновить гайды или с утверждениями, что в них что-то не так.



Коэн не просто оставил свой проект. Он удалил все, что сделал. Игроки, годами пользовавшиеся его сборками даже не задумываясь об этом, остались без привычных инвентарей. Torte всегда не нравилось, что люди пользуются устаревшими сборками, не открывая для себя что-то новое. Он сам решил двигаться дальше, чего и пожелал всем тем, кто подписывался на его гайды в течение 6 лет. Сам же Майкл сделал максимум и достиг всего, чего хотел с этим проектом.



«Через шесть лет с момента запуска проект Hero Builds завершает свое существование. Достижения этого проекта гораздо более масштабны, чем все сказанное на Reddit, стримах или мне лично, и я всегда удивлялся, что так много людей наслаждались тем, чем я был так увлечен. Я не думаю, что когда-либо добьюсь такого же успеха в чем-либо еще, но я очень рад открыть для себя что-то новое, чем я смогу заняться».

Ветка на Reddit с ссылкой на последний блог висела в топе раздела Dota 2 в течение трех дней. Раз в несколько часов появлялась новая тема с благодарностью Torte за то, что помог новичкам обосноваться в игре, а жизнь старичков сделал немного лучше. Многие из них признавались, что не особо следовали гайдам Коэна, часто подмечали в них ошибки, но в них всегда были все нужные предметы. Для них это было не познавательно, но очень удобно. Теперь придется начинать самостоятельную жизнь.



Когда-то Torte сказал, что если он перестанет заниматься внутриигровыми гайдами, то они умрут. Но, к счастью, у него уже появился преемник. Эстафетную палочку готов принять ImmortalFaith — ещё один создатель сборок, который обновляет руководства на всех героев. И он тоже делает это просто так. Пока ветки с сообщениями от него наполнены позитивными комментариями и благодарностями. Но кто знает, что будет через шесть лет.