Умеют ли пингвины летать? Пять вопросов перед StarLadder ImbaTV Minor

В рейтинговых матчах в Dota 2 идёт война между теми, кто хочет забанить Mars и взять его первым пиком. Если меньше чем за сутки вам осточертели эти сражения, то на помощь приходит соревновательная сцена. 7 марта в Киеве стартует StarLadder ImbaTV Minor — рейтинговый турнир с призовым фондом в $300 тыс. и 500 очков. А победитель этого чемпионата уже на следующей неделе отправится на мэйджор в Стокгольм.

Кто защитит честь СНГ?

Майнор от StarLadder начался для СНГ с хороших новостей — регион на турнире в Киеве будут представлять сразу две команды. Тогда окрыленные перспективами и радостью зрители не задумывались, что проблемы у участников начнутся еще на въезде в страну.

Киберспорт всегда старался держаться как можно дальше от политики, но иногда международные конфликты сами настигают игроков. В этот раз 9 киберспортсменов из России с первого раза не смогли пройти паспортный контроль на границе с Украиной. По словам тренера Gambit Esports boolk, им заявили, что цель их приезда не является «гуманитарной». Со второго раза и с подключением организаторов турнира «гамбитам» удалось въехать в страну. А вот игрокам Old But Gold и стендину OG Игорю iLTW Филатову пришлось возвращаться в Минск, чтобы попытать удачу на следующий день.



Если все команды доберутся до места проведения турнира, то это будет один из самых интересных турниров для зрителей в СНГ. Во-первых, Gambit Esports являются фаворитами по мнению многих аналитиков и букмекеров, даже несмотря на замену в составе. Совсем недавно они выиграли Valentine Madness от WePlay и сыграли в финале ESL One — это отличная заявка на успех на майноре. «Олдов» порадует выступление Old but Gold, настоящей старой гвардии в компании с Velheor. Не стоит думать, что на майноре они будут просто туристами: в квалификации команда показала, что готова бороться в любыми соперниками.

Сможет ли OG побороть свой «криптонит»?

Идут месяцы, а OG так и не может вернуться в прежнюю форму. Первый цикл мэйджоров и манойров команда пропустила, на втором отобралась на майнор, но заняла там только 5-6-е место. Совсем не чемпионский результат. За это время команда успела сделать замену в составе, а теперь ходят слухи, что в команду вот-вот должен вернуться Анатан Ana Фам. Однако на майноре его уже точно не будет, а за выход на мэйджор продолжит сражаться iLTW.



ESL One в Катовице продемонстрировал, что у действующих чемпионов мира снова начинает складываться игра. Они уже способны дать бой Team Secret, обыгрывать NiP и обходить часть азиатских команд. Да, они все также нестабильны и способны отыграть идеально и безошибочно одну карту, а на следующей закинуть еще на четвертом пике. Но наличие прогресса уже внушает надежду фанатам.



Однако сколь многообещающими не были последние результаты OG, на их пути остается один непобедимый соперник — Gambit Esports. Команду из СНГ уже без шуток называют «криптонитом» европейцев и пытаются разобраться, что случается с Йоханом n0tail Сундштайном и компанией во время матчей против Gambit. Со времён TI8 команды встречались в 4 матчах, и за это время OG не удалось взять ни одной карты. За девять игр только однажды чемпионы TI8 захватили более-менее значимое преимущество, но не удержали его больше 25 минут.

Кажется, Артем Fng Баршак действительно раскрыл какой-то секрет OG. Но на этот раз у европейцев есть как минимум один шанс воспользоваться слабостью соперников. На майноре Gambit участвует в неполном составе. И, возможно, это будет последний шанс iLTW доказать, что он достоин места в этом составе.

Пришел ли Китай в форму?

На дворе март, а в топ-5 команд мира всего один состав из Китая. А это значит, что на ближайших турнирах команды из Поднебесной будут стараться изо всех сил, чтобы исправить положение. В этот раз великий китайский решаффл прошел незаметно и смазано. Периодически появлялись в новостях сообщения о перестановках, некоторые команды заменяли игроков даже без официальных анонсов. Теперь пришло время работать на результат.



В Киеве Китай представят две команды. Первая из них Vici Gaming, занимающая 7 строчку в рейтинге DPC. Команда откровенно провалилась на отборах к мэйджору, но уже через пар дней восстановила свой статус одного из лидеров региона. За время отборов на майнор VG успела поменять состав, сыграть с Agressif, уступить в первом матче, а затем все вернуть на место и занять второе место в отборочных. С тех пор команда решила не вмешиваться в состав команды. Уж лучше не пытаться починить то, что хоть как-то работает.



Второй представитель Китая на майноре — Royal Never Give Up. Эти ребята в трансферное окно успели значительно усилиться — к составу присоединился легендарный капитан LaNm, который умеет превращать любую команду в опытного бойца на большой сцене. Ему не привыкать работать и с молодыми игроками, и с опытными киберспортсменами. Конечно, это не DDC, который практически гарантирует поездку на TI, но RNG явно не хватало стратегического стержня, чтобы закрепиться хотя бы в топе региона.

Умеют ли пингвины летать?

Конечно же, внимание западных зрителей будет приковано и к представителям американского региона. Ну как можно пропустить первый большой турнир новой команды Джеки EternalEnvy Мао. Ещё за время отборочных на мэйджоры и майноры «пингвины» успели пережить два решаффла и поиграть с тремя абсолютно разными мидерами. Сам Джеки пересел с саппорта на керри, а остальные разбирали роли по ходу отборочного этапа.



Впрочем, даже сами Flying Penguins как будто не слишком верят в возможность своего успеха. Организацию для команды они не искали, а лишь просили спонсоров поддержать их ради одной поездки. Liposa в интервью очень скромно оценивал свои шансы на турнире и сразу заявил, что в случае неудачи состав скорее всего развалится.



Но если уж нам не светит увидеть успех нового состава Джеки, то хотя бы насладимся его оригинальными пиками и стратегиями. Ну или парочкой рапир в решающих матчах.

Что хорошо для зрителя, то плохо для команд?

Когда организаторы StarLadder ImbaTV Minor объявили формат своего турнира, комментаторы и аналитики не могли сдержать своей радости. Наконец-то групповой турнир, на котором команды вылетают, а это значит, что не будет бессмысленных матчей. Наконец-то можно спокойно смотреть одну трансляцию, а не следить за всем на 4 стримах, к концу дня не понимая, что происходило на турнире. Но если формат с группами GSL и сеткой single elimination по нраву зрителям, то это совсем не значит, что команды останутся в таком же восторге.



Во-первых, участники турниров давно жалуются на GSL-группы. Иногда турнир можно покинуть, проиграв всего одной команде на чемпионате. Да и посев — штука субъективная и не всегда точная. Дай волю киберспорстменами, и они будут играть robin round bo3, чтобы уж точно выявить лучших. Что уж там говорить про Single Elimination, в котором нет права на ошибку.



Впрочем, организаторов майнора вполне оправдывает главная цель этого турнира — квота на мэйджор. Победитель только один, а это значит, что обыгрывать нужно каждого соперника в любых условиях. Но все равно ведь после турнира найдутся недовольные.

Расписание StarLadder ImbaTV Minor

Все матчи, кроме гранд-финала, пройдут в формате до двух побед. В серии за квоту на мэйджоре и чемпионский кубок команды сыграют до пяти карт. Будьте внимательны, расписание турнира может измениться, если команды, столкнувшиеся с проблемами на границе, не смогут приехать вовремя.

7 марта

11:00. RNG vs. Flying Penguins

14:30. Old but Gold vs. OG

18:00. Финал виннеров группы А



8 марта

11:00. Vici vs. Demolition Boys

14:30. Gambit vs. Boom-ID

18:00. Финал виннеров группы В



9 марта

09:00. Полуфинал нижней сетки группы А

11:30. Полуфинал нижней сетки группы В

16:00. Финал нижней сетки группы А

18:30. Финал нижней сетки группы В



10 марта

11:00. Полуфинал №1

14:30. Полуфинал №2

18:00. Гранд-финал.