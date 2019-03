За СНГ и двор. Финалисты StarLadder ImbaTV Minor

Пока сборные России и Украины на WESG сражаются за честь стран и большие деньги, в Киеве идет более важное противостояние. Сегодня на Starladder ImbaTV Minor пройдет финальный игровой день, по итогам которого команды разыграют не только призовой фонд в $300 тыс., но и последнюю путевку на мэйджор. И вполне возможно, что на классической СНГ-сцене мы увидим красивый СНГ-финал.

Vici Gaming: стабильная нестабильность

Даже за прошедший два матча на майноре Vci Gaming продемонстрировали, что являются одной из самых нестабильных команд топового уровня. Они могут быть близки к поражению от перуанских DemoBoys, которые просто давят агрессией, а через пару часов обыгрывают Gambit одним точным пиком Necrophos.



Китайцы немного пассивны, что создаем им сложности в начале игры против быстрых команд, которые делают акцент на раннюю стадию. VG — не из тех ребят, которые без значительного преимущества просто по воле сердца пойдут на хайграунд на 13-ой минуте, даже если игра уже у них в руках. Yang может броситься в драку без артефактов, но пик подразумевает, что он еще немного пофармит. А Ori и Paparazi до сих пор остаются одной и самых жадных кор-пар региональной сцены. Но они настолько срослись и свыклись с этой жадностью, что стоит им взять классическую связку Puck-Jugg, где мидер просто должен создавать пространство — игра просто сыпется и они не могут набрать крейсерскую скорость.



Главным оружием VG даже при наличии отличных исполнителей остается выверенный и не самый стандартный драфт rOtK. В своих пиках легендарный китайский игрок способен и реализовать агрессию и потенциал Fade, и дать пространство для фарма, и еще и законтрить парочку пиков соперника. Причем так, что до самого матча это будет не так очевидно. Его Necrophos — это не столько способ убить соперника на низком HP, сколько продолжительный контроль для быстро ускользающих из рук Dark Seer, Spectre и Enber Spirit. А Brewmaster — отличный способ справиться с Lone Druid, не тратя на это много ресурсов.



Что может помешать победе? Любая агрессивная команда, которая не будет ждать, пока у Ori и Paparazi появится по три артефакта для драки.

Фото: Игорь Безбородов, Starladder

OBG: Old and Gold

Два дня в аэропортах, часы ожидания, несколько перелетов из Киева в МИнск и обратно. Old but Gold удивили зрителей майнора как минимум своей стойкостью. Но самое главное «чудо» случилось после — они выбили с турнира действующих чемпионов мира OG. Конечно, их давно никто не причисляет к тир-1 уровню, но вряд ли кто-то думал, что европейцы займут такое же место, как команда из Перу.

Old but Gold — это квинтэссенция того, за что в мире любят СНГ-доту. Когда команда на 15-ой минуте идет на хайграунд, просто потому что может. Когда они дерутся там, где любые другие игроки поостереглись бы и взяли время на подумать и повардить. А еще разворачиваются, когда у керри остается меньше трети здоровья, потому что у них еще есть несколько нескастованных заклинаний. Впрочем, везет тому, кто везет, и поэтому вражеский Monkey King умирает от парочки критов подряд.



На зарубежных форумах эту команду в шутку называют Old and Gold. Помимо восхищения тем, какой уровень игры показывает «старая гвардия», они отмечают отличное исполнение от Velheor. На Shadow Shaman он скастует «сетку», даже если находится в центре драки и убивают как раз его. На Tiny Velheor наносит больше урона, чем кор-герои. А к его позиционке сложно придраться даже в самых сложных ситуациях. Может, «олды» и тащат на опыте, но без задора и активности «свежей крови» эта команда вряд ли забралась бы так далеко.



Что может помешать победе? Излишняя уверенность в себе. Все это время OBG играли на кураже, на ощущении и на внутреннем драйве. тем, в плей-офф, к этому могут прибавиться излишние амбиции и страх поражения. Нужно понимать, что gOLD на этом турнире пока что обыграли только OG. А это еще не показатель всесилия.

Фото: Игорь Безбородов, Starladder

Flying Penguins: эффект Envy

Есть ли что-то более рандомное, чем результаты выступления EternalEnvy? Вряд ли. Его команда приехала на майнор как самый простой стак, без спонсора, организации и завышенных ожиданий. Точнее сказать, вообще без ожиданий и с конкретной мыслью в случае чего разбежаться сразу после турнира. А теперь они уже заняли первое место в группе, попали в топ-4 майнора и готовы побороться как минимум за выход в финал.

Играть против Flying Penguins сложно. Если стиль игры остальных команд соперники представляют хоть немного, то предугадать идеи и передвижения «пингвинов» практически нереально. Они берут Warlock на пятую позицию, чтобы остановить сноуболл соперников, меняются ролями и легко играют с позиции отстающего. OBG в матче против Flying Penguins допустили саму страшную ошибку игры против Envy — зайдя один раз на хайграунд, они не закончили игру, а отошли перегруппироваться. И тут заиграла анимешная музыка — и Envy совершил классический камбэк.



Впрочем, как и всегда, команды Envy умеют не только красиво побеждать, но и глупо проигрывать. Lelis вполне может оказаться на другой части карты, когда команда хочет подраться. Ryoya проигрывает карты одним телепортом, а Envy просто делает что-то в своем стиле. Даже крутое исполнение от Flee не всегда способно спасти «пингвинов» от странных и необъяснимых решений подраться в самом неудобном месте карты. Но пока все работает, как и должно: чем меньше ты ждет от команды Envy, тем лучше у них получается.



Что может помешать победе? Неожиданное решение или пик от Envy, который в этот раз окажется не гениальным, а провальным.

Фото: Игорь Безбородов, Starladder

Gambit Esports: замена не помеха

Мало кто сомневался, что Gambit будет одним из главных претендентов на победу на этом майноре. Однако наличие замены заставляло задуматься о сыгранности и способности выступать против команд в полном составе. Впрочем, пока все идет по плану, хоть и не так гладко, как хотелось.



Gambit не изменяют себе. Даже с заменой в составе они играют в том же стиле, ровными знакомыми пиками. К сожалению, недостаток тренировок явно ограничил их в активном пуле мидера, так что Fn пока играет знакомыми Ember Spirit и OD. В первой карте против перуанцев Gambit продемонстрировали, что и в координации у них пока есть промахи — команда из Южной Америки буквально растаскала представителей СНГ по карте, покаа сама не совершила критическую ошибку и не прыгнула им прямо в руки. Впрочем, с каждой новой картой Gambit и Fn все лучше понимают друг друга и быстро исправляют ошибки.



«Я не считаю, что моя нынешняя команда [Gambit] не может пройти майнор без меня. Как бы это глупо ни звучало, я считаю, что это им на пользу» — заявил Андрей Afoninje Афонин в интервью Cybersport. И Gambit достаточно близки к тому, чтобы доказать его правоту.

Фото: Игорь Безбородов, Starladder

Что может помешать победе? Однообразие пиков и исполнения. Gambit готовы исполнять на высоком уровне, но на одном нажимании кнопок далеко не уедешь, если соперник будет предсказывать каждый твой шаг в драфте и на карте.



Расписание финального для Starladder ImbaTV Minor: