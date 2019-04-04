Стриминговые гонки. Как WASD планирует менять представление о стримах

Можете ли вы представить современный мир киберспорта без стримов? А знакомство с новой игрой без трансляции любимого блогера? Рассказываем, откуда пришла мода на трансляции, кто все эти люди по ту сторону экрана и как пытаются развивать стриминговую индустрии в России.

Реалити-гейминг

Помните, когда реалити-шоу были на пике популярности? Зрители прилипали к экранам телевизоров, чтобы посмотреть на жизнь других людей. В 2007 году Джастин Кан и трое его друзей решили поднять этот процесс на новый уровень — они просто закрепили на голове Кана видеокамеру, запустили сайт Justin.tv и начали показывать его жизнь 24/7. Только во время сна камеру снимали с его головы и направляли на кровать. И зрители собирались на портале, просто чтобы следить за обычной жизнью парня.

Оказалось, Кан был не единственным желающим поделиться подробностями своего быта. Друзья-разработчики стали получать запросы на то, чтобы размещать на платформе другие видеоблоги от пользователей. Постепенно она начала разрастаться в целую площадку, где люди демонстрировали свою жизнь, делились историями и… играли! В 2010 году пользователей, увлекающихся видеоиграми, стало так много, что владельцы решили выделить под это дело отдельный проект. Тогда на Е3 в 2011 году был официально представлен Twitch.

Глядя на успех обычного стартапа, многие решили попробовать сделать что-то похожее. Но одни не дотягивали до технической составляющей, другие — не предложили зрителям ничего нового, третьи — просто не смогли перебороть прочную привычку пользователей каждое утро открывать страницу Twitch. Впрочем, были и удачные примеры. Например, в Азии, существующей как отдельный рынок, смогли создать стримерские сервисы, которые по популярности давно обогнали своего прародителя.



Сегодня продолжают появляться стриминговые площадки, и каждая пытается удивить пользователя уникальными особенностями. Одни предоставляют официальную партнерку, а значит и заработок, другие работают с криптовалютами. А новая стриминговая платформа от МТС WASD предлагает целую систему развития, открывающую путь в топ среди стримеров и даже киберспортсменов.

Стриминг как профессия

Январь 2019 года. Заголовки игровых, киберспортивных и бизнес-изданий пестрят одним и тем же заголовком: «Стример Ninja в месяц зарабатывает более $ 500 тыс.». Сам стример Тайлер Блевинс в интервью CNN рассказывает, что за несколько дней пропущенных трансляций он может потерять десятки тысяч долларов.



Подняться до самой вершины Twitch Тайлеру во многом смог из-за стрима, когда к нему на трансляции присоединился рэпер Дрейк. Но если Тайлеру помог PR со стороны, то Гай Бэйм (он же DrDisRespect) смог сделать трансляции своей работой благодаря яркому и запоминающемуся образу крутого парня из 80-х. Усы, очки и парик, по словам Disguised Toast, приносят лучшему стримеру 2017 года почти $ 90 тыс.

Однако далеко не всем интересные образы, истории и даже протекции известных игроков приносят популярность. Брат чемпиона TI5 Питера PPD Дагера Александр уже полтора года пытается пробиться в стримерскую элиту, но пока ему не помог ни контент на YouTube, ни хосты с большим количеством зрителей.



Стримерская платформа WASD собирается поддерживать как раз таких талантливых авторов, которым сложно пробиться в топ. Их система достаточно прозрачна — для своих пользователей они разработали систему продвижения трансляций, похожую на небольшой квест. Чтобы закрепить свой стрим на главной странице сервиса, стримеру нужно выполнять простые задания в профиле и зарабатывать очки опыта. Именно их потом можно будет потратить на саморекламу.



Помимо этого, каждые три месяца на WASD будет проходить Лига стримеров, где самые активные и талантливые стримеры смогут побороться за призовой фонд в 5 млн рублей. Лучших определят по рейтинговой таблице, место в которой можно занять благодаря регулярным трансляциям и похвалам от зрителей. Конечно, 1,5 млн за первую строчку — это ещё не полмиллиона долларов в месяц, но и это неплохой задел на будущее.

Стриминг как путь в киберспорт

В январе 2017 года Джарид summit1g Лазар стал главным героем всех киберспортивных порталов. Будучи популярным стримером он получил не только право представлять какую-то организацию, но и выступать в профессиональной команде. В свой состав по CS:GO парня пригласил клуб Mythic. Естественно, первыми об этом узнали зрители его канала. Он даже воспользовался возможностью и набрал 90 тыс. зрителей на стриме, когда его команда пыталась пройти на ECS. На самом деле, Джарид давно считался достаточно умелым игроком и даже временами попадал на замену в различные клубы, но эта история стала еще одним доказательством, что путь в киберспорт может лежать не только через рейтинговую таблицу.

Владислава SilverName Синотова сейчас считают одним из самый успешных и популярных игроков в Heartstone. Свой путь на киберспортивную сцену он тоже начинал со стриминга. Изначально на трансляциях Владислава собиралось по 50-100 человек, но после хоста от другого популярного игрока интерес к SilverName пополз вверх. И стримеру повезло, что именно в этот момент, пока зрители заглядывали на его трансляцию, он поднимал топ-1 ладдера. Потом ради интереса и абсолютно без амбиций решил на стриме же пройти квалификации на ESL в Катовице. Зная о его популярности и будущей поездке на турнир, Silvername подписала его первая организация — ANOX. Сейчас Владислав представляет Team Spirit и остался единственным игроком по Hearthstone в этом клубе.



Небольших историй успеха, начавшихся со стриминговых платформ, немало. Менеджеры команд регулярно просматривают не только рейтинговые таблицы, но и трансляции молодых киберспортсменов, чтобы проследить за ними в деле.

Новая площадка WASD решила сделать путь от стриминга к киберспорту еще проще. Теперь все будет находиться в руках самих игроков. Лига Gambit предлагает будущим киберспортсменам демонстрировать свой скилл на трансляции, выполнять задания и накапливать очки лиги. 40 лучших игроков в Dota 2 и League of Legends пробьются в следующий этап, где уже смогут опробовать свое мастерство работы в команде.



Во втором этапе придется повышать не только личный, но и командный рейтинг. У ребят будут свои наставники и менторы, тренировки и, конечно же, соревнования! По итогам сезона в Лиге останется по два состава в каждой дисциплине, которые отправятся в Москву на LAN-финал — и вот до киберспорта уже рукой подать. Потому что победители получат возможность подписать контракты с Gambit Esports в качестве молодежного состава. Так у одного из ведущих клубов СНГ появится своя собственная академия, из которой могут вырасти новые звезды. И весь этот путь начнется с одного стрима.

В отличие от футбола или хоккея, в киберспорте СНГ нет академий, выпускающих каждый год новые кадры». Действительно ведь нет, но почему бы не попробовать? Тем более если у желающих обучаться уже есть кое-какие навыки, и это будут именно новые кадры, поскольку действующим киберспортсменам (которые уже заключали контракты с киберспортивными организациями) доступ к такой академии будет закрыт — только для новых талантов, — объясняют создатели платформы WASD и организаторы лиги.

Стриминг как продолжение карьеры

Однако стримы нужны не только чтобы начать карьеру, но и чтобы поддерживать свою популярность. У многих киберспортсменов в контрактах прописаны не только рекламные активности, но и определенное количество часов стримов в месяц. Для кого-то это становится настоящей работой, а кто-то действительно наслаждается процессом.



Свои трансляции для продвижения бренда и заработка используют и комментаторы. Владимир GodHunt Волков устраивает стримы на Twitch, то сам поигрывая в Dota 2, то комментируя китайские и азиатские турниры, которые не имеют официального освещения. Алексей Genes1s Романов, комментатор League of Legends, стал одним из первых, кто опробовал для этих целей площадку WASD.

Однако, по словам Виталия v1lat Волочая, эта практика распространена недостаточно.



«В этом большой минус наших талантов, не только комментаторов. И это не только Dota 2, но и CS:GO, и HS — это абсолютно всё. У нас очень и очень узкопрофильные комментаторы. Есть единицы, у которых есть параллельные активности. В первую очередь, это стримы. У нас есть всего пара кастеров, которые если прямо завтра перестанут комментировать Dota 2 или CS:GO, смогут на чем-то зарабатывать. Например, стримить. У нас это Витя GodHunt, у которого есть своя аудитория. Он будет стримить, сможет поддерживать себя, семью. И ему неважно, есть дота или нет".

Стриминг как развлечение и реклама

Карьера, перспективы, заработки — это всё хорошо. Но кажется, мы стали забывать о самом главном — это развлечение. Пользователи WASD могут устраивать кооперативные трансляции и стримить вместе.

Представители игровой и киберспортивной индустрии не утверждают, что за стримингом будущее. Это их настоящее. Разработчики в качестве продвижения для своих игр используют трансляции популярных стримеров. Для тех, кто попроще, они предлагают бесплатные копии игр для прохождения на трансляции. Топовым стримерам платят до $1 за одного зрителя в час. Например, Battlefield V или MTG ворвались в свое время в топ Twitch благодаря контрактам с игроками. Но это не значит, что трансляция игры станет разовой акцией. Если вы сделали действительно крутой продукт, то стример продолжит играть в нее, привлекая все новых и новых пользователей.



В своё время Twitch.tv изменил всё киберспортивное и игровое сообщество. Сейчас, когда площадку постоянно подвергают критике, игрокам и стримерам понадобилась альтернатива. Мы знаем, что большое количество изобретений, изменивших мир, появилось именно в России. Почему бы WASD.TV не стать следующим успешным проектом в истории нашей страны? Уверены, что у платформы есть все шансы, чтобы надежно закрепиться в качестве сильного игрока на рынке стриминга.