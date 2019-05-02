«Мы хотим, чтобы люди узнали больше о таланте перспективных бойцов!»

Не одним Intel Extreme Masters Season XIV — Sydney жива CS:GO на этих выходных. Пока Liquid, NiP и Fnatic меряются силами где-то на краю света, зрителей в СНГ ждет еще одно киберспортивное событие в этой дисциплине. 3 мая в Киеве стартует LAN-финал первого сезона WePlay! Forge of Masters.



Лигу создали, чтобы помочь раскрыться молодым талантам в СНГ и дать им возможность опробовать свои силы в реальном бою. В течение регулярного сезона 8 коллективов сражались за слоты на LAN-финале, чтобы в Киеве разыграть призовой фонд в $36 тыс.



Перед стартом турнира мы задали 5 простых вопросов комментаторам и аналитикам WePlay!, чтобы узнать, чего ждать от участников чемпионата.

На какую команду вы бы поставили квартиру на этом турнире?

Алексей yXo Малецкий: Перед онлайн-частью (и во время) я был твердо уверен, что AVANGAR — это топ-1 турнира. С течением времени я посмотрел на турнирную загрузку ребят и засомневался, что они смогут «вывезти» эту дистанцию.



Поражение от HellRaisers поставило под вопрос безоговорочный топ-1 на этом турнире, значит у нас есть интрига! Квартиру я бы не ставил, а вот часть, кладовку например, я бы все-таки поставил на AVANGAR :).



Юрий Strike Терещенко: У нас есть две практически равные команды, поэтому никого не удивлю — основные фавориты это HellRaisers и AVANGAR, с минимальным перевесом в пользу Кирилла «ANGE1» Карасева и компании. Все же болеть я буду за AVANGAR, их амбициозность мне импонирует. Квартиру оставлю при себе :).



Александр Enkanis Полищук: Разрываюсь между HellRaisers и AVANGAR. Обе команды сильны и могут выдать зрелище на сцене. «Восставшие из ада» не так давно обновились и чувствуют голод к победам. С другой стороны, AVANGAR совсем недавно заработали трофей в Рио, они будут окрылены таким результатом. С небольшим перевесом моя чаша весов склоняется к представителям Казахстана — молодость и сыгранность берет верх.

О каком игроке все будут говорить после Forge of Masters WePlay! League?

Юрий Strike Терещенко: Назову троицу, один из них заберет MVP, но это не точно: Томаш oskar Штястны, Али Jame Джами, Зигимантас nukkye Сипалис.



Александр Enkanis Полищук: Моя ставка — Тимур Buster Тулепов. Он отлично провел онлайн-часть и вполне может выступить звездой своей команды на LAN-финале Forge of Masters WePlay! League.



Алексей yXo Малецкий: Лично я обратил бы внимание на Зигимантаса nukkye Сипалиса из HellRaisers, Али Jame Джами из AVANGAR и Александра scoobyxie Маринича из Vega Squadron. На LAN-финале будет много хороших игроков, я бы также обратил внимание на снайперов — Томаш oskar Штястны, Дмитрий jR Червак и все тот же Али Jame Джами.

Starix в DreamEaters — поможет или испортит?

Юрий Strike Терещенко: Сложно, очень сложно будет DreamEaters. В онлайн-части они смотрелись как команда, и потеря одного звена однозначно скажется на результате. Относительно Сергея Starix Ищука — он настоящий профессионал, даже не сомневаюсь, что он будет выкладываться по максимуму. Но все же шансов у них не так уж и много.



Александр Enkanis Полищук: Замена в стабильном коллективе перед большим турниром — всегда удар. Даже если приходит столь опытный игрок, как Сергей. Если ребята смогут отпустить сам факт изменения своей формации, работать «здесь и сейчас», разбавляя все это куражом микса — их матчи могут получиться крайне интересными.



Алексей yXo Малецкий: Безусловно, опыт за плечами Сергея — это приобретение для DreamEaters. Мы прекрасно понимаем, что ребята сыграны и у них много своих наработок. Надеюсь, что Starix справится с задачей и мы увидим красивый CS:GO в исполнении DreamEaters!

Без кого этот турнир будет уже не тот?

Александр Enkanis Полищук: Уверен, все мы приложим максимум усилий, чтобы LAN-финал первого сезона Forge of Masters WePlay! League был «тем самым». На старте матчей групповой стадии я ожидал, что в финале сыграют Team Spirit и Winstrike.



Алексей yXo Малецкий: Наверное, Team Spirit хотелось бы видеть на LAN-финале в хорошей игровой форме. Несмотря на отсутствие результата, в рамках лиги они показывали содержательную игру. Надеюсь, что серая полоса позади и на будущих турнирах команда покажет высокий уровень мастерства. Хотелось бы добавить в этот список Winstrike, но, к сожалению, этот коллектив пока что выглядит слишком «разобранным».



Юрий Strike Терещенко: Все по делу. Команды, которые приехали на LAN-финал, заслужили это на все 100%. P.S.: немного жаль Team Spirit.

Forge of Masters WePlay! League стоит посмотреть на этих выходных, потому что…

Алексей yXo Малецкий: Сама лига — это уже событие! Мы привлекли внимание к этому ивенту, и сейчас с уверенностью могу сказать, что мы дали возможность всем проявить себя и реализовать свой потенциал. Дальше — больше! Новый сезон, новые команды — мы будем еще лучше!



Forge of Masters WePlay! League — это праздник киберспорта. Если вы являетесь фанатом соревновательного CS:GO, вам обязательно стоит посетить это мероприятие. Уверен, вы знакомы с творчеством студии WePlay! и знаете о том, что мы делаем качественно и красиво.

Александр Enkanis Полищук: Это большое событие, над которым работают настоящие профессионалы своего дела. Кроме громких имен, наша сцена предложит посмотреть на перспективных бойцов. Мы хотим, чтобы люди узнали больше об их таланте. Кроме того, обилие технических решений, которые могут удивить искушенного зрителя как в зале, так и на Twitch трансляции, поражает. Вы должны увидеть это своими глазами!



Юрий Strike Терещенко: Буду немногословен, такого шоу вы точно еще не видели, так что не пропустите! Ждем в зале и на трансляции!



LAN-финал Forge of Masters WePlay! League пройдет с 3 по 5 мая на сцене концерт-холла ВДНГ. Помимо жарких сражений в CS:GO организаторы обещают множество развлечений в зале, а также кучу сюрпризов на трансляции.