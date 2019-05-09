Лига зла в столице магов. «Похищение Даларана» — новое приключение для HS

Вы один из новичков Лиги зла. И чтобы произвести впечатление на своих боссов, отправитесь в город магии и волшебства — Даларан. Зачем? Чтобы захватить, конечно же.

Основная механика «Похищения Даларана» будет похожа на «Ведьмин лес» и подобные ему приключения. Перед стартом вы выбираете одного из девяти героев, после чего необходимо определиться между четырьмя стартовыми колодами. Одна из них будет собрана из случайных существ и заклинаний. После победы, как и раньше, игра предложит несколько новых карт, которые пополнят колоду.

Одно из нововведений — три классовые способности на выбор. На старте доступна только базовая. Выполняя задания, вы разблокируете новые умения. Например, при игре за разбойницу необходимо взять 100 карт. После этого обычный кинжал 1/2 заменяется, если хотите, способностью за 2 маны: нанесите 2 ед. урона существу с полным здоровьем. У мага — возможность уменьшить стоимость существа на (2) за единицу маны. Или за 2 кристалла заморозить существо. А если оно уже, то нанести 2 ед. урона.



Другое важное изменение — Таверна. Разработчики хотят дать возможность пользователям менять не понравившиеся им карты на другие. Как часто разрешат заглядывать к трактирщику Бобу, авторы не уточняли, но теперь-то вы точно знаете, что можете гнать в шею загульного мурлока и нанять на его место Рогнароса. Если, конечно, повезет. Рандом, он же везде.

Помимо стандартных режимов (обычный и героический), авторы приготовили еще один — аномалии. Он откроется после прохождения всех глав. Если вам вдруг кажется, что вы как-то слишком легко проходите одно крыло за другим — добавьте рандома. Перед каждым новым боссом игра будет подкидывать случайное условие. Например, все заклинания срабатывают повторно по рандомным целям. Или все существа получают +1/+1 каждый ход. Или на поле боя врываются мурлоки. В общем, должно быть весело.



В «Похищение Даларана» будет пять глав (у каждой свои игровые условия). Первая выйдет уже 16 мая и будет бесплатной. За остальные придется заплатить либо 700 золота (2800 в сумме), либо 1099 рублей разом за все.

Разработчики обещали выпускать каждую часть через неделю, чтобы игроки могли спокойно изучать контент. Всего они приготовили 75 боссов, 15 комплектов карт (по три за главу), один золотой набор классических карт, две рубашки и золотое существо «Зейл, Темный плащ». Карту дадут за успешное прохождение всех частей. Его способность работает по принципу «Невероятного Чудастера». Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.