«Одна из проблем The Pango сейчас — это комплекс открытых квалификаций»

Перед The Chongqing Major The Pango считали новой надеждой СНГ. Затем у состава появились проблемы в квалификациях на мэйджор и майнор, а следующем круге команда не прошла и открытые отборы. В интервью “Чемпионату” менеджер команды Игорь BadPlaya Горевой рассказал, в чем причина такого спада, почему в СНГ так сложно собрать состав и влияет ли зарплата на выступление игроков.



— Давайте начнем издалека, еще с квалификаций на текущие мэйджор и майнор. Что произошло с командой, что не удалось пройти даже открытые отборы? Откуда начались проблемы?

— Нас немного подкосила ситуация с Чунцином. Буду честным, мы немного “чсвшили” по поводу этого турнира. Мы считали, что у нас есть очень хорошие шансы. Даже расценивали этот мэйджор как турнир, с помощью которого мы можем приблизиться к TI. Это был наш патч, у нас были готовы все стратегии, прошел очень продуктивный буткемп. Все были очень уверены в себе и своей игре.



Но Zayac был командообразующим игроком, поэтому ситуация с визой очень сильно подкосила состав как в игровом, так и в моральном плане. К тому же с ним у нас был стабильный бан Techies — очень полезная вещь. Да и в общем у Бакыта большой пул героев на хорошем уровне. Когда ребята прилетели в Чунцин, они уже были не то что «темной лошадкой», они стали аутсайдерами, ведь играть нужно с заменой. Да еще и в такой сильной группе с Liquid. В качестве стендина взяли Рината — и все стратегии сошли на нет, потому что у него абсолютно другой пул героев. Вся подготовка команды практически свелась к нулю. Вытаскивать можно было только на каких-то морально-волевых качествах и импровизации.



У меня уже был опыт работы с Chappie, который не поехал на важный, life-time турнир в карьере. Правда, тогда я еще не был менеджером, а занимался контентом в Team Empire. После подобной ситуации он ушел в глубокий тильт. На какое-то время Володя выпал из соревновательной сцены, но на его месте переживал бы любой. Я не знаю, как именно на Zayac повлияло то, что он не поехал на потенциально успешный для себя мэйджор (а он мог закрепиться в топ-6 или даже выше). Мне кажется, какой-то эффект был. Это не сказалось на его игре с точки зрения механики, но могло отразиться на его морали.

А теперь о том, как мы дошли до того, что мы не выходим из открытых квалификаций мэйджора. Команда приняла решение поменять мидера Александра Ceyler Попова. Игрок на замену нужен был срочно, потому что начинался онлайн-турнир на WePlay и надо было заявлять состав на ESL One Mumbai. На тот момент ребята видели в СНГ две кандидатуры, которые подходили команде и по стилю игры, и по пулу героев: это Богдан Iceberg Василенко и Ростислав fn Лозовой.



Fn по личным соображениям на тот момент отказался. У него был свой стак, и, возможно, он верил, что его состав сильнее нашего. С Бодей просто не срослось. Нам оставалось только искать какого-то суперскиллового игрока, который если и не будет вести игру со своей позиции, то сможет хотя бы отстоять мид лучше, чем на тот момент, по мнению ребят, делал Ceyler. Я вспомнил, что есть такой парень — Заур Cooman Шахмурзаев. Вроде бы суперсильный кор и входил в топ-10 ранкеда на тот момент. Я предложил ребятам его кандидатуру. Хоть они и сказали, что это не лучший вариант, потому что Cooman в первую очередь не мидер, а играет на керри, но выбора особо не было.



С Зауром мы сыграли на онлайн-турнире от WePlay и в квалификации в Мумбаи. Дела вроде шли неплохо, мы выиграли отборочные. Конечно, никаких Secret в квалификации не было, чтобы оценить наш уровень, но это все равно результат. Были проблемы по драфтам, потому что в команде два керри-игрока, но у состава был потенциал, и мы могли бахать.

А потом мы не вышли из открытой квалификации на мэйджор. Это очень сильно ударило по Zayac. Если раньше мы хотя бы в региональные квалы пробивались, то теперь и из опенов выйти не можем. Это очень плохой знак. Возможно, из-за этого Бакыт потерял веру в команду.

Мы с ним договорились, что дожмем цикл на морально-волевых качествах и попытаемся что-то сделать. Все-таки в доту мы играть умеем, так что сейчас нужно просто поработать и найти решение. Но начинаются опен-квалы на майнор (уже с fn) — и мы не проходим первый же раунд. После этого Бакыт пошел в инактив. Как выяснилось позже, на время болезни Акбара. А мы продолжили работать.

— Замена Ceyler была связана исключительно с его игровыми качествами? Были ли проблемы с атмосферой в команде?

— Нет, атмосфера в команде была очень хорошей. Ребята хорошо общались друг с другом, серьезных претензий ни у кого не было. Может, случались какие-то мелочи по игре, но такое бывает в любой команде: кто-то фиданул, кто-то ошибся на линии. Это были не фундаментальные проблемы. А причину замены Ceyler лучше опишут сами игроки.



По моим наблюдениям их не устраивал общий уровень игры: недостаток пула героев и в целом какая-то неуверенность. Насколько я помню со стороны зрителя, Саша по нетворсу всегда был где-то в середине списка, иногда в районе вражеской четверки. А взяли Cooman — и оба кора стабильно в топ-3-4. Возможно, ребятам этого не хватало. Но вот оглядываюсь я сейчас назад: ну, поменяли мы игрока. Ну, были у нас два кор-героя с топовыми нетворсами. Но разве это помогло нам куда-то пройти и что-то выиграть? Нет. Значит, это просто косметика, а причины нужно искать в чем-то базовом. И на данный момент мы до сих пор продолжаем заниматься этим поиском.



— Команды по-разному реагируют на замены. Кого-то постоянные решаффлы угнетают, а кого-то наоборот мотивируют. Как это отражается на The Pango?

— Это зависит от человека. Я верю в лучшее, но готовлюсь к худшему. Сейчас, когда мы практически худшая команда в регионе, меня любая замена настраивает на позитив. Дальше дна нет! Хуже уже быть не может, поэтому замена должна вести к чему-то хорошему. Если ты не настраиваешь на позитив, то ты не веришь в успех при любых раскладах. А как тогда ты будешь чего-то добиваться?



Бакыта, очевидно, это все перекрыло. Он решил, что ему нужно отдохнуть и сменить обстановку. А Ghostik, например, это вдохновляет: «Сейчас мы вот этого возьмем! Не возьмем? Тогда другого найдем! Главное работать!» У него вот такой настрой.

— Сейчас с каким составом тренируется команда?

— В данный момент вопрос по четвертой позиции остается открытым, поскольку игроков просто нет. Ребята сидят, ищут четверку, просматривают паблики и стаки WCG, чтобы просто найти имена, даже без опыта на соревновательной сцене.



Так мы когда-то вышли на XSvamp1Re из Se7en eSports перед поездкой в Мумбаи. Андрей Ghostik вспомнил, что есть такой казах, потенциально сильная хорошая четверка. Решили предложить ему такую возможность — и в итоге с ним поехали в Мумбаи и хорошо там отыграли.

Ребята говорят, что он выступил лучше их ожиданий, так что мы были настроены и дальше с ним работать. Однако Se7en eSports его просто не отпустила. Ни в аренду, ни на каких других условиях.

В моем понимании LAN в Мумбаи нужен был, чтобы команда вместе слетала на турнир, нащупала свою силу, прочувствовала атмосферу — такой мощный тимбилдинг. Мы надеялись, что после этого XSvamp1Re останется с нами. Но у организации свои планы, своя жизнь. Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы он перешел к нам, но не срослось, к сожалению. Ребята очень хотели с ним играть, да и он хотел играть с нами.



И нам снова срочно нужна была четверка. Мы уже успели потренироваться с разными игроками за это время и буквально недавно остановились на Yamich. Надеюсь, что все получится. Все настроены работать. Когда ты на дне, зажат в угол и тебя пинают ногами, тебе уже хочется сделать что бы то ни было, чтобы выбраться из этого угла. Чтобы раунда закончился, ты сел, тебе кровь полотенцем убрали — и ты обратно пошел драться.

— Да, в регионе часто говорят о недостатке молодых талантов. Но насколько сильно влияет то, что игроки часто отказываются выступать друг с другом из каких-то личных побуждений?

— Это очень сильно влияет на процесс поиска. Но ситуация на самом деле немного иная. Например, Ростик и Гостик играли вместе в Empire полтора года. И чего только между ними не происходило. Когда в команде два альфача, постоянно что-то случается. Каждый по-своему прав и неправ. Но они играли, добивались результатов, занимали топ-8 TI. А потом они друг от друга устали. Ребята не ссорились, не ругались, разошлись в хороших отношениях, но вместе играть на тот момент уже не могли, просто не получалось.



Но когда прижало так, что люди не могут выйти из опен-квал — все это забывается. Вот и получилось, что Ростик и Гостик снова оказались в одном составе, хоть и на короткое время. Они были согласны смириться с минусами друг друга, забыть про неудачный опыт и недостаток веры в результат. Они все это засунули глубоко понятно куда и решили работать.



Когда у людей есть мотивация, их ничего не останавливает. Возможно, поэтому в свое время Андрей оказался в одной команде с Ильей Lil Ильюком. Я помню интервью Романа RAMZES666 Кушнарева, где он говорил: «Как можно играть с тем, кого ты презираешь?». Я не знаю, презирает ли Андрей Илью, но все зависит от мотивации.

Проблема не в том, будешь ли играть ты с этим парнем или без этого. Проблема в мотивации. Когда человек имеет амбиции, он сядет играть с кем угодно. А если нет, то он будет и дальше сидеть катать пабчики, лишь бы не понижать свою самооценку.

Люди, у которых есть амбиции, добиваются всего даже с теми, кто им ненавистен. И примеров тому много. Я не знаю, что там происходило в EG, но они выиграли TI. А после этого выгнали человека из состава, так что внутри команды явно были проблемы, хоть я и не знаю подробностей. Но они стали чемпионами, потому что хотели работать. И здесь та же история. Например, ребята мне говорят, что есть хороший игрок, и просят с ним связаться. Я к нему обращаюсь и получаю ответ: «Я не буду играть без вот этого парня». Смотришь и думаешь: «А чего ты хочешь от этой жизни? И что, ты будешь дальше сидеть и ничего не делать?» И таких примеров очень много. С такими людьми будет очень сложно добиться результатов. Да, конечно, бывают ситуации, когда есть прям лютая неприязнь друг к другу, которую морально довольно трудно побороть и поэтому люди не могут играть вместе, и это понятно. Но в большинстве случаев это просто какой-то каприз, на мой взгляд.

В СНГ мало игроков. Мало оффлейнеров, которые прямо сейчас могут выйти на тир-1 уровень. Выбора нет, нужно ждать, пока кто-то набьет себе скилл, поиграет где-то в бойцовых ямах. Игроков с опытом, из которых можно выбирать, практически нет. Тир-2 сцена, как я могу наблюдать, очень дырявая. Четверок нет вообще. Сейчас любой менеджер прочитает это и будет кивать в ответ. Нет четверок, нет оффлейнеров, мидеров мало.



— Капитанов нет!

— А капитанов нет вообще! Их просто не существует. Мне иногда кажется, что у нас в СНГ всего 3 капитана, и только один из них добивается результатов на мировом уровне. Помимо Solo есть Артем fng Баршак, Акбар SoNNeikO Бутаев и, в моем понимании, Ghostik — люди, которые пытаются задавать какой-то вектор. Не всегда все получается, но они стараются. Точно знаю, что Серёжа God большой молодец и крепкий лидер своей команды, во многом благодаря его лидерству они там, где они есть.



Поэтому «я не хочу с ним играть» — это не проблема, а следствие. Проблема — это когда нет амбиций и желания перешагнуть через себя, в чем-то себя сломать. Я считаю, что чемпионами становятся те, кто постоянно себя преодолевает. Конечно, это что-то в стиле Рокки Бальбоа, но я уверен, что так и происходит. А люди порой ждут комфортной ситуации и исполнения всех пожеланий и думают, что вот тогда они обязательно станут чемпионами! Мне кажется, это неправильный подход.



— Если отбросить вариант с заменами, то как бы вы попробовали вернуть команду в рабочее состояние? Чего ей не хватало и не хватает?

— Очень важно, на мой взгляд, иметь дистанцию для работы. У меня есть очень много идей и собственное видение организации работы. Но для его осуществления нужны базовые вещи, которые будут способствовать процессу. Например, постоянный буткемп. Пускай это будет не самый лучший дом, но это будет место, где я могу собрать команду в любой момент, место, которое команда будет считать своим домом. Мы сейчас сотрудничаем с организацией Winstrike. У них есть много составов, и все они одинаково любимы, включая Pango. А для буткемпов есть один дом, и его постоянно нужно делить с другими командами. Это тяжеловато, но это не в укор Winstrike.

Хочется иметь дистанцию для работы. Допустим, несколько месяцев для выстраивания работы с тренерами и психологами. Это при условии, что команда сама такой не родилась. Вот как VP собрались, полюбили друг друга — и у них все сложилось. Но не все команды могут так построиться, поэтому многим нужна помощь со стороны.

Необходимо научить игроков стрессоустойчивости и управлению конфликтами — это два самых важных пункта, которые позволят ребятам справляться с основными проблемами в команде.

Это всплывает в любом составе, особенно в паблике — там же конфликт на конфликте. И именно из-за конфликтов некоторые игроки отказываются идти в состав. А научись ребята этими ситуациями управлять — половина проблем исчезнет сама собой.



Еще это хороший тимбилдинг. Как правильно сказал Lil в свое время: «Команда становится командой, когда она переживает вместе какие-то важные события». И я бы начал именно с этого. Но когда у тебя такая короткая дистанция, осуществить это почти нереально. Например, я целый месяц занимаюсь визой Zayac, пока ребята буткемпятся в Арене, потому что нет дома. Буткемпишься в Арене — там шум, гам, «Гостик, распишись», «О, это же Сема!». К этому можно привыкнуть, но для этого тоже нужно время.



Я бы начал с системного подхода. Я все еще верю, что если игроки умеют играть в доту (а я считаю, что в моей команде все умеют играть на своих позициях) и им не удается стать командой естественным путем, то нужно попробовать сделать это искусственно. Например, с помощью тренингов, какого-то внешнего влияния. Может быть, звучит это не очень правильно. Но когда на сцене нет игроков, ты не можешь пойти и бесконечно выбирать новых кандидатов. Тебе приходится просто строить команду. У меня это пока не получается. Возможно, у меня и были лазейки для осуществления моих планов, но я еще не набил все шишки, чтобы научиться игнорировать то, что нужно игнорировать, и обращать внимание на важное. Поэтому я отдал игрокам право самим решать, как они готовятся и кто у них будет играть в составе.



Я бы хотел получить время хотя бы для того, чтобы попытаться реализовать свои идеи. Даже если они окажутся неверными, если они не сработают, а я просто перфекционист, но я хочу допустить эту ошибку. Потому что лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, что не попробовал.

— Почему не хватает времени на все? Проблема в расписании турниров или в том, что игроки быстро опускают руки?

— Во-первых, расписание турниров очень темповое. Выходит патч, герои в мете другие, а у тебя игрок на них пока слабый, он был сильным исполнителем на другом пуле. Ребята начинают по этому поводу беспокоиться, и это мешает.



Но еще во многом мешает неопытность. Неопытность Игоря BadPlaya не делать видосы, а управлять командой. Неопытность Андрея Кадыка быть полноценным лидером состава. И так далее, огромное количество факторов. Я бы не стал выделять конкретную причину, почему не успевается все необходимое.



Я уверен, что если бы я был более опытен в плане спортивного менеджмента, я бы на все нашел время. И буткемп бы постоянный организовал, и психологов отыскал — на все бы меня хватило. Оглядываясь назад, я могу уверенно сказать, что я потратил время на то, на что не следовало. Но я допускаю, что если ошибки с моей стороны и были, то фатально на результат они не повлияли, просто потому что это никак не влияет на то, проходишь ты первый раунд опен квал два раза или ты два раза их лузаешь. Наш провал в опен-квалах — это еще и результат внутриигрового климата состава, который пытается жить без внешней помощи.



— Каков сейчас настрой в составе?

— Одна из проблем команды сейчас — это комплекс открытых квалификаций. Комплекс, через который им с каждым разом сложнее и сложнее перешагивать.

Они начинают смиряться с тем, что они команда открытых квалификаций. И подходя к отборам, возможно, начинают их бояться. Это сильно мешает. И нужно помогать им морально с этим бороться. Это не отсутствие профессионализма у игрока. Это просто комплекс, когда у тебя не получается одно, второе, пятое.

Я даже веду ленту в твиттере: «Прошли первый раунд открытых квалификаций», «Прошли на LAN». Эти отметки я ставлю сам себе и надеюсь, что однажды сделаю твит: «Выиграли The International» или хотя бы «Прошли на The International». Я не говорю, что мы сейчас обязательно попадем на EPICENTER и TI. Но я считаю, что игроки в команде Pango если не заслужили это, то им это по силам. Но пока мы сидим с комплексом и пытаемся его побороть. Нужно сделать первый шаг из тысячи шагов.

— В СНГ благодаря многим высказываниям сложилось не очень позитивное мнение о профессиональных игроках: они как будто дивы, которые ничего не хотят делать, требовательны и «садятся на зарплату». Но вы постоянно только положительно высказываетесь об игроках, с которыми работаете. Как так получается? Вы видите их в другом свете?

— Я не буду говорить за тех, о ком такое говорят. Через мою работу в киберспорте прошло много игроков. Я видел много ребят, много составов, чего только не видел! Возможно, есть те, кто голодным играет как Бог, но стоит им… Не хочу я говорить это ужасное выражение «садиться на зарплату», как они сразу начинают проседать. Но такое ощущение, что люди, которые так говорят, сами готовы всю жизнь прожить без денег! Это неправильный подход, просто мем.



Что касается игроков, я видел и таких, кого зарплата просто расслабляет. Но это касается не только киберспортсменов, такое происходит во всех сферах жизни. Художник должен быть голодным! Но я не скажу, что это какое-то повсеместное явление. Допустим, Андрей Кадык — для меня это яркий пример обратного. Человек, который 24 часа в сутки на мотивации, всегда готов работать, не боится трудностей. Не хочу его восхвалять, потому что он тот еще фрукт со своими косяками. Но что касается вопроса, то это точно не про него.

Они не принцессы. Просто большинству команд нужна помощь извне. Это же вопрос становления состава, а не игроков, которые сели или не сели на зарплату. Конкретно в The Pango я не вижу ни одного человека, который бы сильно зависел от денег. Они хотят побеждать, добиваться. А зарплата не осложняет процесс достижения этой цели.

Но я сторонник принципа, что игрок — это профессия. То, чем человек занимается весь день. Точно так же, как весь день своей работой занимается менеджер по снабжению «Ашана» или журналист, как ты. А каждый человек, выполняющий свою работу, должен делать это за деньги. Как сказал герой одного фильма: «Если умеешь что-то делать, не делай это бесплатно». Это нормально, это правильно. Просто люди, которые смотрят на профессиональных игроков, так и не научились отделять игру от работы. Для них даже выступление на турнире — это просто игра. Поэтому и происходит: «Да я же тоже играю в доту, да я бы за такую зарплату!»



Люди даже не подозревают, с какими проблемами сталкиваются команды и игроки. И эти проблемы с деньгами связаны в самую последнюю очередь. Можно привести примеры, когда игроки сели на зарплату и стали бахать: и что, теперь деньги решают что-то? Сядешь на зарплату и будешь выигрывать? Нет. Команда Virtus.pro пошла и с самого начала села на хорошую зарплату. А потом они стали одной из лучших команд в мире. Но деньги не были причиной этого. Точно так же, как и не из-за денег другие составы начинают хуже играть. Это две стороны одной медали. Зарплаты не улучшают и не ухудшают игроков. Они просто позволяют им спокойно делать своё дело, имея еду в холодильнике, оплаченные счета и самостоятельность.

— Менеджер в команде должен быть другом или начальником? Где находится эта граница?

— Этот человек должен уметь понимать, что у него за команда, кто в ней играет, и делать все, чтобы помогать этим ребятам добиваться общей цели. Если для этого нужно стать другом, то нужно стать другом. Если нужно стать жестким начальником, то придется стать жестким начальником. Каждый менеджер сам для себя определяет, как ему строить свою работу с составом, чтобы все получили тот результат, который им нужен. Нет однозначного рецепта. Если всем будешь другом, то лишишься влияния на коллектив, станешь равным игроку в плане общения. Но неважно, друг ты или начальник. Главное чтобы ты был справедливым и вызывал доверие людей.



— С кем из игроков было сложнее всего правильно наладить контакт?

— Скажу честно, мне особо ни с кем тяжело не было. Возможно, к кому-то чуть дольше нужно было искать подход. Я знал Андрея уже больше двух лет, с Айбеком я был знаком, когда пришел в Pango. Вопрос просто был в том, до кого из остальных будет больше дистанция. Наверное, дольше всех я доходил до Семена. Он самый смешной парень в составе. У него очень острый ум и язык. Каждая шутка — всегда в тему, метко и неожиданно. Он немного живущий в своем мире, но и к нему я тоже подход нашел. Но чтобы с кем-то пришлось через себя перешагивать — такого не было точно. У меня легко получается сходиться с людьми. Не знаю, талант это или проклятье!



— А как подсказывает опыт работы с игроками, влияют ли на них как-то негативные высказывания аналитиков и комментаторов? Например, недавний случай с критикой Pango на ESL, после которого вы даже объясняли ситуацию в твиттере.

— Конечно, они все это видят, до них это доходит в том или ином виде. Но влияет ли это на кого-то? Нет. Наверное, есть игроки, которые хотят быть как сто долларов и всем нравиться, но это сильно не влияет на настроение или результаты. Игроки послушают и скажут: «Да он сам в 2011 собрал фигню в четвертьфинале такого-то турнира. И что?» — это максимум.



Однако это точно сказывается на медиа-поле команды. С этим приходится работать, разбираться и отдуваться медиа-направлению организаций и команд, по которым это бьет. Это годами било по Na'Vi, это всегда било по Empire. Да и по нам это бьет. Но для Pango это не такой большой ущерб, потому что мы молодые и нам толком нечего терять. «Мы дураки, бросай оружие!». Но есть большие организации, которые рискуют потерять репутацию и испортить бренд. И когда мастодонты медиа-поля на RuHub, Maincast, StarLadder или где угодно начинают давать, как модно говорить, оценочное суждение в негативном, а не критическом ключе, то это оказывает сильное влияние.



Например, мы проиграли первую игру против Keen. Хуже игры я не видел. Какой там был счет? 3-60? Просто неприлично, не 18+, а 40+! Согласен, отвратительно сыграли. По роду своего занятия и интереса, я пытаюсь контролировать, что происходит вокруг команды. Я захожу на трансляцию и слышу: «Позор!», «Фу!». Неужели это оценка игры? Это же личная оценка человека.

Я уважаю этих людей, они делают свою работу. Они тоже тильтуют, переживают за команду и из-за этого начинают злиться — я все это понимаю. Но когда вы требуете от игроков профессионализма — не типать друг друга, не рофлить и не пикать чушь — то от себя вы должны требовать того же.

Я написал тот твит, чтобы объяснить, почему такое произошло. Я честно скажу, я не был в курсе причин конкретной ситуации, но я знаю самих ребят. И что происходит после первой карты? На второй мы зеркально в одну калитку сносим соперника. Значит, это не просто так было сделано? Значит, мы не рофлить приехали, а играть.

Мне трудно оценивать профессионализм аналитика. Я никогда в жизни им не был. Я примерно представляю, что это что-то связанное с анализом игры. Это не про то, что команда «фу» и «позор» — это уже навязывание личной эмоции. После такого зрители должны пойти и повторить это. Последствия было видно даже по голосованию на трансляции, когда зрители выбирали команду, которая должна победить. В первой карте за Pango было 75%, а за Keen — 25%. В перерыве аналитики говорят: «фу», «валите домой» — и голосование уже 55 на 45. А когда мы сносим соперников — снова 75 на 25. Я вижу тут связь, это все можно проследить.



Поэтому все должны быть профессионалами. И я должен быть профессионалом и не идти в твиттер воевать. И команда должна быть профессионалами до конца, чтобы аудитория это видела. Да, возможно, стоит не типать, а поднимать мораль другим способом. Нужно всегда учитывать, что на тебя смотрят люди. И это должны делать и команды, и аналитики, и менеджмент. Потому что люди берут пример с тех, на кого они смотрят.