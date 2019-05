В одной карте от мэйджора. Результаты квалификаций на Epicenter по Dota 2

Завершён последний в этом сезоне марафон квалификаций на мэйджор. В шести регионах определились участники Epicenter — заключительного рейтингового турнира, который состоится в Москве с 22 по 30 июня. Рассказываем, кто выиграл отборы в каждом регионе и кому совсем немного не хватило до победы.

Европа

Прошли квалификацию: Team Secret, Team Liquid, OG

Самый короткий матч: Team Liquid — Aachen City Esports (16:45)

Самый длинный матч: Team Secret — The Final Tribe (97:22)

Герой квалификации: Team Liquid. Чемпионы TI7 прошли непростой путь. Сначала им пришлось пробиться через нижнюю сетку на мэйджоре, сыграть финал против Team Secret в Париже, потом сразу же отправится домой, чтобы через день начать выступление на квалификациях на мэйджор. Напряженное расписание, которое, кажется, дало о себе знать. Team Liquid никогда не была спецом в bo1 и быстрой адаптации. Поэтому к окончанию группового этапа оказалась на грани вылета, показав настоящую «жидкую» игру — в ходе первой стадии им единственным удалось обыграть Team Secret, зато до этого они умудрились уступить Aacen с Глебом Funn1k Липатниковым. В итоге от майнора Team Liquid спасли правила Epicenter, которые подразумевают переигровки в случае равного количества очков. Уже через них команда вышла в плей-офф, а там с боем прорвалась на мэйджор, забрав второй слот. При этом в матче за выход они проиграли первую карту Alliance, затем в течение 35 минут отставали по нетворсам и только потом совершили переворот. Настоящая история камбека в квалификацию.



Кого ждать на майноре? В первую очередь Alliance. Если кто-то говорит, что после травмы и лечения игроку нужно много времени на восстановление и возвращение в форму, не верьте. Micke удалось снова влиться в команду и показывать невероятный уровень уже в первой же квалификации с командой после перерыва. Alliance во время отборочных показали гибкость драфтов, наказали OG Broodmother, были близки к победе над Liquid. Но европейский регион слишком суров, чтобы на мэйджор попали все желающие и достойные. Зато по такому уровню игры у Alliance есть шанс не просто посмотреть на майнор, но и пробиться в Москву.

Впрочем, и NiP не стоит списывать со счетов на отборах на Starladder. В этот раз Европа получила два слота, так что оба фаворита могут занять заслуженные места в списке участников. «Ниндзя» за последние недели прошли еще более суровую турнирную практику: майнор-мэйджор-квалификации. И между этими пунктами было всего несколько дней перерыва. Не мудрено, что к концу отборочных команда явно выдохлась как в исполнении, так и в идеях. А ведь можно было не проигрывать Singularity и попытать счастье в переигровке с Team Secret за первое место!

СНГ

Прошли квалификацию: Gambit Esports, Virtus.pro

Самый короткий матч: Natus Vincere — Team Empire (16:33)

Самый длинный матч: Gambit Esports — Black Hornets Gaming (65:20)



Герой квалификации: Безусловно, Natus Vincere. Давненько в твиттерах не постили знаменитое «Na'Vi победили!». И ещё больше времени прошло с тех пор, как это относилось к победе над Virtus.pro. «Рождённые побеждать» показали отличное исполнение на отработанных и вымуштрованных драфтах. Команда очень редко переходила на праздное шатание по карте, легко координировалась в драках и неплохо играла даже вторым номером. Всё это привело к тому, что Na'Vi удалось обыграть VP дважды в bo1, затем в bo3, а потом свести к пятой карте гранд-финал. Но на нем то ли «медведи» перестали играть с едой, то ли Na'Vi сами перенервничали и серьезно сдали. Но больнее всего по Natus Vincere ударило даже не поражение от VP, а две проигранные карты Gambit, которые не позволили им выйти с первого места. Но если подопечные Андрея Mag Чипенко будут продолжать в том же духе и их не подкосит проигрыш VP со счетом 6:4, то зрители будут рады встретить их на киевском Starladder.



Кого ждать на майноре? Конечно, Na'Vi. Но не стоит думать, что украинской организации отдадут единственный слот без боя. Шутки шутками, а Илья Lil Ильюк нашел неплохую семью. Winstrike давала не менее мощный отпор VP, хорошо набрала ход по квалификации и с каждым матчем играла все сильнее. Еще пара дней тренировок могут довести состав до оптимальной на текущий момент формы. Нужно только научиться заканчивать игры, которые уже практически находятся у них в руках.

Северная Америка

Прошли квалификацию: Forward Gaming, Evil Geniuses

Самый короткий матч: Evil Geniuses — Black Sheep (10:53)

Самый длинный матч: compLexity Gaming — J.Storm (52:32)



Герой квалификации: обновлённый состав Forward Gaming. Когда из команды после отпуска ушел Роман Resolution Фоминок, CEO организации опасался, что решение его отпустить еще аукнется составу.

После турнира в Хорватии у нас состоялась беседа со всей командой, и игроки с Resolut1on решили, что у них вряд ли получится успешно выступать вместе. Поэтому Роман попросил предоставить ему возможность перейти в J.Storm, и мы не стали препятствовать этому. Как бы не пришлось пожалеть об этом на квалификациях к EPICENTER…

Но эти опасения были напрасными. Кажется, в обновлённом составе с опытным капитаном у них дела идут намного бодрее, особенно на фоне остального региона. Да, откровенно скажем, в матче против Evil Geniuses FWD просто повезло. «Злые гении» заигрались в королей региона, закупились рапирой и решили просто рашить трон. Но без отлично отыгранных остальных матчей Forward не пробились бы на мэйджор с первого места. В команде явно царит приятная атмосфера, а у Явара Yawar Хассана и Квинна CCnC Каллахана баланс сил налажен еще со времен Team Freedom. Хассан-старший теперь основательно может вернуться на позицию керри, где он чувствует себя явно уверенней, чем в миду при жадной первой позиции. Вряд ли от Forward стоит ждать подвигов на мэйджоре, но короли bo1 еще могут взять свое.



Кого ждать на майноре? compLexity Gaming. Обновленный состав с бразильским оффлейнером Отавио Tavo Габриэлем учился всему по ходу квалификации. Они постепенно изучали пул героев новичка, обвыкались с его лучшими героями, которые не всегда совпадают с тем, на чем играл Deth. Если бы ещё их капитан Адам Adam Шах не выпадал из игры так часто, дела у coL шли бы еще уверенней. Даже в матче против EG они уже успели огрызнуться и отжать как минимум одну карту. Пока что J.Storm с Resolution не выглядят для них достойными соперниками, что уж говорить об остальных.

Южная Америка

Прошли квалификацию: paiN Gaming, Infamous

Самая короткая игра: paiN Gaming — SG E-sports (18:27)

Самая длинная игра: Infamous Gaming — Gorillaz-Pride (49:57)



Герои квалификации: paiN Gaming. И дело не только в том, что команде удалось взять первый слот в отборочных. Для Южной Америки бразильцы стали настоящими героями — они не позволили забрать первую квоту Infamous, команде, состоящей из четырёх европейцев. В серии матчей bo1 paiN Gaming доказали, что на южноамериканской земле все еще правит местная дота, даже если «перуанцы» затем всё равно с лёгкостью прошли на мэйджор через плей-офф. И сколько бы злые языки не трещали, что Valve стоит дисквалифицировать Infamous по той же причине, что и Test123, поводов для этого нет. Мальте Biver Винтер и Оливер Skiter Лепко уже два месяца живут в Перу и играют в местных пабах, команда тренируется с южноамериканскими соперниками, а Доминика Black Рейтмайера так вообще можно считать гражданином мира. Но теперь целью каждой местной команды будет надрать европейцам задницу, чтобы те не думали, что здесь всем очень просто.



Кого ждать на майноре? Кого-то, кто займёт последнее место. Честно говоря, уровень исполнения всех остальных команд в Южной Америке оставляет желать лучшего. И это еще мягко сказано. Третье место в отборочных заняла команда, собранная за несколько дней до квалификации. И состоит она из игроков, которые на бумаге должны были переругаться еще на стадии драфта в первой карте. Своим говорящим названием EgoBoys они вполне характеризуют то, что происходит в этом составе. И даже несмотря на то что это одни из самых талантливых игроков региона, они все равно без шансов уступили европейцам.

Китай

Прошли квалификацию: PSG.LGD, Royal Never Give Up, Vici Gaming

Самая короткая игра: KEEN GAMING — Team Sirius (16:19)

Самая длинная игра: Newbee — KEEN GAMING (54:54)



Герои квалификации: RNG. Пятый раз — алмаз. По крайней мере, для этой команды. С момента ее создания поклонники китайской сцены говорили, что у пятерки есть потенциал, чтобы стать достойным конкурентом лидерам региона. Квалификации шли, игроки менялись — разговоры про потенциал оставались. Каждый раз в отборах на мэйджор с RNG случалось что-то, что не давало им пройти квалификацию. Трижды команда пробовала свои силы на майноре, но и через этот турнир не могла заработать квоту. И вот — свершилось! Ду Monet Пен и Ту Ah Fu Сун Чуань возвращаются в строй, неся с собой приятные воспоминания об LFY. К сожалению, серьезных успехов на мэйджоре от них не ждут. После трех неудачных выступлений на LAN-финалах рейтинговых турниров (лучший результат — 3 место на DreamLeague Season 10) и провале на MDL Macau их считают исключительно онлайн-командой, которая «плывет» в условиях большой сцены.



Кого ждать на майноре? Кого угодно. Китайский регион в очередной раз показал, насколько плотная и мощная здесь конкуренция. Наконец-то какую-то внятную форму приобретают Newbee. Этого все еще мало, чтобы обыгрывать Vici Gaming и LGD, но уже достаточно, чтобы люди начали говорить о возвращении Сон Sccc Суна. О слоте на рейтинговом турнире мечтают и Keen Gaming. На этих отборах они откровенно провалились, не выйдя даже из группы. Но им очень нужны очки, чтобы закрепиться в таблице и поехать на домашний The International без нервотрепки и мясорубки этой жуткой китайской квалификации. Пока из всех четырех претендентов на слот у них самая комфортная позиция, но TNC и OG уже едут на мэйджор, а это значит, что случайный успех парочки андердогов может оставить их без инвайта. Так что лучше заработать хотя бы какие-то баллы, чтобы укрепить свои позиции.

Юго-Восточная Азия

Прошли квалификацию: TNC Predator, Fnatic

Самая короткая игра: Power of MYSG+AU — BOOM ID (19:16)

Самая длинная игра: TNC Predator — Warriors Gaming (78:54)

Главный герой квалификаций: Сонг Го Heen Ли. Ситуация с Карло Kuku Паладом несколько месяцев назад явно подломила команду. Какое-то время им пришлось тренироваться с другим игроком, потом ехать на WESG с заменой. Когда Kuku возвращался в строй, у них опять ничего не получалось, вплоть до того, что команда уступала в открытых квалификациях. Их обвиняли в нестабильности, недисциплинированности и слабых драфтах. И TNC выбрали правильный метод решения проблемы — они не стали делать замен, а пригласили в команду опытного тренера. И вот наставник чемпионов мира за несколько недель привел в порядок пики, сделал из сумасшедшей агрессивной команды подконтрольную машину, которая снова готова к покорению вершин. Хотя бы квалификаций на майнор. Теперь никаких мидовых Batrider в решающей карте.

Второй герой отборов — это стак Power of MYSG+AU под предводительством Чана Winter Литт Бинна. Команда за неделю прошла открытые квалификации, была близка к вылету на групповой стадии, а затем за один день прошла нижнюю сетку плей-офф и финал со счётом 3:2. Это 11 карт в день подряд! К этому времени даже комментаторы не попадали камерой по киллам на карте. Но как и Na'Vi в СНГ, Power of MYSG+AU не смогли выиграть самую важную карту — последнюю. Но уже своим упорством успели впечатлить зрителей.



Кого ждать на майноре? Хотелось бы, чтобы Power of MYSG+AU. За время квалификаций ребята успели найти свой стиль и своего Wraith King, комфортные пики, пару раз обыграть Fnatic и оказаться в одной карте от мэйджора. В отборочных на майнор их вполне могут обойти Boom ID, но мы все видели, чем заканчиваются их приезды на рейтинговые турниры. Но кто знает, какие чудеса могут сотворить Winter и компания?

С окончанием эпопеи квалификаций на мэйджор еще не заканчивается череда отборочных. Уже сейчас в нескольких регионах проходят открытые квалификации на майнор, региональные этапы которых стартуют 21 мая. К концу следующей недели будет известно, какие команды отправятся в Киев. А вместе с тем и последние претенденты на приглашение на TI9 в Шанхае.