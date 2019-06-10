«Infamous здесь не ради развития SA-сцены, а чтобы забрать их слот»

Collector's Cache

На прошлой неделе в Dota 2 вышел сундук Collector's Cache для TI9. В него вошли сеты, которые выбрали сами обладатели Battle Pass. Сокровищница увеличила призовой фонд на миллион долларов, но довольны набором оказались не все.

• Мне кажется или они не включили в сундук нашего любимчика Necrophos-попугая?

• Нет Broodmother, RIP. — У Brood была куча сетов, и все они крутые. Честно, я не верю, что ни один из них не прошел.

• Сет на Rubick выглядит потрясающе, но не могу носить его, не снимая арканы и имморталки PepeHands

• Забавно, что прошел каждый сет, за который я не голосовал. Думаю, у меня просто плохой вкус.

• Красота — субъективная штука. Миллионы людей в мире играют в эту игру. И все думают, что только у них хороший вкус.

• Больше всего меня удивило, что не прошел Treant с затерянным городом. Он мог быть живым и даже стать редким с эффектами.

• WTF, они добавили самый уродский сет на Huskar. Что с вами не так, люди?

• Подождите… Не 1,99$? 2,49$? Хмм… Мне нравится, что у них есть эффекты. И думаю, будет еще CC II дней через 30.

Оставшиеся сеты

Фанаты других сетов уже придумывают идеи, как использовать крутые работы художников. Например, они предлагают поместить их в Dota+ и продавать там за осколки.

• Согласен. Я ненавижу Brood и она непопулярный пик, но, черт подери, эта Brood-мухоловка — один из самых креативных сетов. И он заслужил внимания.

• Как художникам заплатят? Это же не сундук, который ты покупаешь. И осколки тоже купить нельзя. — Маленькая инди-компания на самом деле им платит.

• Вы серьезно? 40k осколков — это карманные расходы по сравнению с тем, сколько стоит сундук. Вы же понимаете, что смысл сундуков в том, чтобы Valve получали доход от доты?

• А обычно бывает второй СС? Я не помню каждый сет. Но было несколько фантастичных работ, которые не попали в сундук. Еще они были сделаны для непопулярных героев. Особенно набор для Beastmaster был хорош. Проблема в том, что голосование сообщества часто не о сетах, а о популярности героев.

• Нет. Я хочу, чтобы их нормально выпустили в магазине. Я не хочу, чтобы все предметы были в Dota+ или Battle Pass. Я хочу подождать и купить их на торговой площадке.

Патч 7.22с

За два дня до майнора в Dota 2 вышел патч 7.22с. Серьезно досталось Chen и Io, изменились таланты Clinkz, некоторым саппортам добавили таланты на опыт. А Tinker зачем-то дали талант на прирост золота.

• Единственное, что приходит мне в голову, это то, что IceFrog проиграл игру на Tinker из-за недостатка фарма.

• Спириты Io больше не замедляют. Талант 10 уровня изменен с +20% к опыту на замедление от Спиритов. Посмотрите, как жестоко они разделались с моим мальчиком… — Игроки на Io повсюду: «мы в дерьме».

• У Tinker талант 15 уровня. Если Tinker на 15 уровне не хватает золота, то это плохой Tinker.

• Все закрывают глаза на то, что Dazzle получил талант на опыт. Будьте готовы к тому, что мой мальчик развалит вас в миду.

• DotA 7.22d: аура heartstopper переименована в sadist. Sadist больше не наносит урон.

• Treant возвращается в игру с дополнительным армором и баффом overgrowth. — Я бы хотел, чтобы он мог сбивать кастующиеся способности через BKB.

• А бафф скорости атаки Dark Willow вообще имеет значение? — «Черт, может, я перегнул палку с нерфом из-за аганима в турбо. Как бы исправить это, не отменяя мои нерфы, чтобы реддит не понял, что я облажался?».

Бойкот от SA-команд

Внешне Infamous — счастливая команда. Прошли на два турнира, участвуют в DPC-сезоне. Однако оказалось, что дается им это непросто. По словам Black, другие команды из региона отказываются с ними тренироваться. Все потому что в составе Infamous играют 4 европейца.

• Не удивляйтесь, многие в SA-регионе эмоциональны и защищают свое пространство и людей. Они чувствуют, что их обманывают, хотя на самом деле они могли бы усилиться на мировой сцене, играя против игроков из доминирующего региона.

• Разве проблема не в регионе? Где еще есть команды, которые отжимают паузы на квалификации или команды, которым приходится использовать стендина, потому что игрок ушел в магазин, или команды, где один игрок выходит из игры в середине квалификации и его после этого выгоняют. Я пытался перепроверить, но если я правильно помню, то все это истории из SA. — Да, люди будут называть тебя за это расистом, но SA — это полный шок и куча недоразвитых недоумков. И дело не в расе, а культуре.

• Их не сложно понять. Это европейская команда, и SA-команды не хотят помогать им сделать здесь карьеру. Они здесь не ради помощи и развития SA, а чтобы забрать их слот.

• Почему люди в комментариях говорят «Они здесь не чтобы развивать сцену», как будто этим кто-то должен заниматься добровольно. Целью выделения слотов слабым регионам никогда не была возможность привезти про-игроков из других регионов, которые будут тренировать их, чтобы эти слоты были более оправданы. Вместо этого целью могла быть возможность привезти игроков и команды, чтобы они здесь играли и тренировались, так что сила региона росла бы естественным путем. Именно то, что пытаются сделать Infamous, но SA-команды отказываются от этой помощи.

• Как SA-игрок из Бразилии я просто хочу сказать, что это очень дерьмовый регион. Не могу говорить за перуанцев, которые составляют половину сообщества, но в Бразилии, если ты не входишь в группу «друзьяшек», то ты никогда не попадешь в команду. Так было с 2004+, так есть и сейчас. Разве что не будет больше национальных турниров и не начнут появляться новые звезды… Лиги — это большая часть этих «друзьяшек», которые удерживают власть. Они не хотят работать над собой, они не хотят тренироваться, они просто эгоисты и хотят за минимальное количество усилий получить максимум.

• Больше всего меня волнует то, что команда, состоящая из тир-2,5 игроков в лучшем случае может пройти на мэйджор, не сыграл ни одной тренировки и с игроком, который приехал за день до турнира. Представьте такое в Европе. Тут команды буткемпятся, но даже не проходят в закрытые отборы.

Невыгодные мэйджоры

Майкл TorteDeLini Коэн написал блог о том, сколько может стоить организация мэйджора по Dota 2. Причем основную часть расходов турнирного оператора составляет даже не призовой фонд, а зарплаты, продашкен и обеспечение проживания и перелета игроков. Из-за огромных затрат организаторам невероятно сложно выйти в плюс. Почитать полный вариант статьи можно на его сайте.

• По сути, звучит так, как будто у них большие проблемы с монетизацией, отчасти от того, что турниры легко смотреть бесплатно и всегда есть другие турниры, которые тоже можно посмотреть, что делает твой продукт неуникальным. Учитывая, что Valve забрала билеты и мини-компендиумы, большие деньги взять неоткуда. И, конечно же, все, что сокращает количество зрителей, вероятно, сокращает продолжительность жизни игры. Поднять продажи можно с сезонными мини-компендиумами, которые будут заканчиваться на мэйджоре — это самая разумная идея.

• Часть дохода от Dota Plus должна идти на организацию DPC и турнирным операторам. Мне кажется, что есть большой потенциал для монетизации, на котором Valve не фокусируется. Можно создать эксклюзивные шмотки для разных DPC-турниров, а чтобы их получить, ты должен быть подписчиком Dota Plus в этом месяце. Или какие-то эксклюзивные сеты или арканы для тех, кто подписан весь год. Даже подписчикам кастомные телепорты, граффити, иконки и звуки чата для любимых команд во время мэйджора и майнора. Создайте постоянные сундуки в течение года, а часть дохода отдавайте на DPC.

• Киберспорт сам по себе не приносит дохода. Но как реклама для игры — да. Когда производители машин за сотни миллионов долларов покупают рекламу во время супербоула, они не ожидают, что это тут же продаст их машины и окупит эту сумму. Есть такая штука, как узнаваемость бренда. Чем больше целевой аудитории видит бренд, тем больше вероятность, что они станут потребителями.

• Я не думаю, что они испытывают большие потери. Особенно организаторы как ESL. Они бы не проводили 4-5 турниров каждый год, если бы теряли много денег. А ESL только повышает стандарты. ИМХО, все зависит от места, где они базируются. Какие-то турниры приносят деньги, какие-то нет. Зависит от множества факторов: от качества продакшена до качества игры.

• Хотите, чтобы турниры зарабатывали деньги? Дайте им возможность делать шапочки в своих бюджетных компедах. Дайте им возможность получить собственные эксклюзивные награды за турнир. Это и художников из Мастерской подтянет. Шапочки = деньги. Нет других объяснений, почему призовой TI так высок с такой сравнительно низкой базой игроков.

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