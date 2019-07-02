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6 августа в Hearthstone выйдет новое дополнение «Спасители Ульдума»

Иван Мику
Переходим на сторону добра! Blizzard показали новое дополнение для Hearthstone
«Лига исследователей» вернётся вместе с очередным красочным приключением.
Киберспорт / Hearthstone 0

Уже через месяц Blizzard добавят в игру второе дополнение 2019 года. Ничего сверхъестественного от «Спасителей Ульдума» фанаты не ждут, однако событие должно получиться весьма достойным.

По истории игрокам предлагается вновь сменить лагерь и переметнуться к силам добра. Если в апрельском «Возмездии теней» игроки захватывали волшебный город Даларан вместе с суперзлодеем Рафаамом и его приспешниками, то его следующей цели – покорению Ульдума – предстоит помешать. Лига исследователей вместе с Рено, Элизой, Бранном и сэром Финли призвана спасти город, а возможно и весь мир.

Разработчики Hearthstone обещают добавить 135 новых карт, а также новые игровые особенности и уникальные механики. Предзаказать набор можно уже сейчас, причём в двух вариациях. За покупку обычного пакета игроки получат 50 комплектов карт и случайную легендарную карту из нового дополнения, а мега-пакет принесёт сразу 80 комплектов и героя Элизу-Звездочёта.

Новые механики

Среди особенностей и механик, которые игроки увидят в августе, выделяется новое свойство карт существ. Речь о «Перерождении», которое позволит после смерти появиться вновь (пусть и с минимальным запасом здоровья).

Стоит отметить и «Кары» – новые заклинания, доступные жрецу, воину, шаману, чернокнижнику и разбойнику. Воздействию «Кар» подвергнутся карты обоих соперников на доске, поэтому главным преимуществом будет скорее не само действие, а элемент внезапности.

Ещё в «Спасителях Ульдума» нас ждёт новый тип карт — «Задачи». Будучи в стартовой руке всего за единицу маны, они способны наградить вашего героя положительными особенностями – конечно, после того, как задача будет выполнена. К слову, одну из таких карт разработчики готовы подарить всем, кто зайдёт в Hearthstone в день выхода дополнения или в следующие 90 дней.

Новые карты

Над картами дополнения разработчики традиционно пока держат завесу тайны. Тем более что узнать реальную силу заклинания или существа можно будет только после выхода дополнения и формирования игровой меты. А пока игроки разбирают уже анонсированные карты, которых не так много.

Особое внимание фанаты уделяют обсуждению «Головоломки Йогг-Сарона», которая за 10 единиц маны применит 10 случайных заклинаний. В теории карта может сколдовать ещё одно такое же заклинание: впрочем, Blizzard наверняка уберут эту возможность. Пока что карта выглядит очень интересной для поздней стадии игры.

А вот награда за выполнение легендарной задачи «Величайшая археология» для чернокнижника пока выглядит неоднозначно. Возможно, ей найдут правильное применение уже в августе.

Задача для Друида «Неизведанная сила», в свою очередь, ориентирована на быструю зачистку или слабое начало от противника. Четыре хода с неполным запасом маны продержаться крайне трудно, но в перспективе мы получим неплохое усиление.

Ещё и новое приключение!

Осенью ещё добавят одноименное приключение для одного игрока, хотя подробности о нём пока тоже не сообщаются. По итогам «Спасители Ульдума» в комплексе выглядят интересно, хотя поразить невероятными изменениями игры вряд ли может – это будет всё тот же Hearthstone, хотя и в меру оживлённый.

Хотя это не в стиле разработчиков Hearthstone, за месяц всё может измениться – возможно, в начале августа мы увидим что-то совершенно неожиданное и удивительное. Что если не перевернёт, то как следует раскачает мир карточной игры.

Источник: «Чемпионат»

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