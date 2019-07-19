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Интервью с LighTofHeaveN об итогах квалификаций The International и NaVi

Интервью с LighTofHeaveN об итогах квалификаций
«Чемпионат»
«После 10-й игры квалификаций вспомнил «День сурка». Хочется разнообразия»
Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов подвёл итоги квалификаций к The International и назвал главных фаворитов турнира. Спойлер: там нет PSG.LGD.
Киберспорт 0

Совсем недавно закончились региональные квалификации на The International. Специально для «Чемпионата» чемпион первого TI в составе NAVI, самый беспристрастный аналитик Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов подвёл итоги и поделился мнением о претендентах на «аегис».

– Подведи итоги квалификаций. Кто удивил, кто разочаровал?
– Gambit, конечно, разочаровали. Столько времени идти к TI и поссориться в самый неподходящий момент – полное фиаско. Приятно удивили CDEC и Vega Squadron, буду рад видеть их в следующем сезоне. В целом же все шесть победителей достойны места на The International. Они прошли естественный отбор – выжил сильнейший.

– Какие из команд прямо сейчас выглядят безнадёжными аутсайдерами, а какие могут за месяц достигнуть уровня приглашённых команд?
– Infamous и Chaos. Chaos могут набрать форму, хотя это будет сложно, в перуанцев не верю совсем. Сильными выглядят RNG. Прямо сейчас ребята легко прошли бы как минимум в топ-12. У них очень сильные и талантливые игроки. В любом случае все команды сейчас в равных условиях с приглашёнными – всё решит подготовка.

– Какие игроки удивили тебя на этих отборочных и могут выстрелить в следующем сезоне?
– Из Китая могу выделить Чжоу James Юфу из команды CDEC. Раньше я о нём ничего не слышал, но он приятно удивил своей игрой на четвёртой позиции.

– CDEC могли бы усилить состав участников TI9?
– Их числа тех, кто не прошёл на The International через отборочные, таких команд просто нет, а CDEC могу порекомендовать улучшить драфт. В финале ребята просто закопали сами себя своими пиками.

«С таким настроем невозможно выиграть»

– На твой взгляд, главный провал квалификаций?
– Кроме истории с Gambit, неожиданностей не было вообще. Остальные коллективы закономерно уступили более сильным командам.

– Как оценишь поступок Afoninje, который ливнул из игры с Winstrike?
– Я смогу дать оценку ситуации только тогда, когда мы узнаем всю необходимую информацию о произошедшем. Без данных, которые есть у команды Gambit, бессмысленно сейчас оценивать и анализировать что-то.

– Что там могло произойти?
– Я слышал историю про игрока, который заявил команде «или он – или я». С таким настроем невозможно играть и находить общий язык с тиммейтами. Если игроки Gambit не научатся договариваться и уважать друг друга, то команда долго не протянет.

«Winstrike нужно дать ещё два месяца»

– Почему участники SLTV Minor Winstrike в итоге уступили NaVi почти без шансов?
– Сейчас они слабее NaVi. Я с удовольствием разложу всё по полочкам, когда буду анализировать или комментировать игры. Но пока я не вижу смысла смотреть финал, где десять коллег из десяти сказали, что игра прошла в одну калитку.

– Есть ли у этого состава Winstrike будущее?
– Ребятам нужно дать ещё максимум два месяца. Если результаты ухудшатся и они перестануть быть топ-3 в СНГ – нужно делать замены.

– Давай о NaVi. Что ждёт их на The International?
– Пока судить довольно трудно. Ближе к самому турниру станет ясно, какую форму они набрали. Финал, как я уже сказал, был довольно лёгким, по такой игре ошибки выявить невозможно.

«Team Secret, Virtus.pro, Vici Gaming и Team Liquid»

– Пару слов про мету. Что может решить исход The International?
– Hand of Midas и Radiance. После 10-й игры, где Lifestealer и Wraith King покупают эти предметы, я вспомнил фильм «День сурка». Хочется больше разнообразия.

– Какие-то элементы и схемы из предыдущих версий Доты сейчас не используют. Лесники и дабл-мид могут вернуться в мету на The International?
– Лесников задушили. Очень мало героев, которые в профессиональном матче могут пойти фармить лес с первого уровня. Дабл-мид не популярен из-за баунти-рун, к тому же саппортам на боковых линиях очень удобно делать отводы. При расстановке 2-1-2 или 3-1-1 проще и легче набирать опыт, проще контролировать руны. Если ничего не изменится, – что вряд ли – мы вряд ли увидим такие матчи.

– Как тебе новый патч?
– Как обычно, Valve сделали нерф самых популярных героев, ничего необычного. Больше всего в 7.22 понравились изменения Ember Spirit, который теперь не может использовать Sleight of Fist под эффектом оцепенения.

– Кто сейчас кажется фаворитом TI9?
– Team Secret, Virtus.pro, Vici Gaming и Team Liquid. Если какая-то из этих команд не попадёт в топ-6, это станет большим сюрпризом.

Источник: «Чемпионат»

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