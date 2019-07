Москва вновь принимает League of Legends. На кону пять миллионов

Уже завтра, 20 июля, в московской студии Riot Games стартует летний сплит Континентальной Лиги – главного чемпионата СНГ по дисциплине League of Legends. В течение пятинедельного регулярного сезона восемь сильнейших команд региона проведут двухкруговой турнир, в ходе которого выявят четверку финалистов.

Чуть позже те разыграют титул, главный денежный приз в размере двух миллионов рублей и право представить СНГ-регион на осеннем чемпионате мира в Европе. Пока же коллективы завершают подготовку к турниру и матчам первого уик-энда – в первой же игре встретятся финалисты весеннего сплита Vega Squadron и Elements Pro Gaming.

Новички в статусе фаворита

Еще пару месяцев казалось, что действующий чемпион Vega Squadron будет главным фаворитом этого розыгрыша Континентальной Лиги. После уверенной победы на региональном уровне команда неплохо выступила на международном турнире Mid-SeasonInvitational – пусть не прошла в финальный этап, но выиграла шесть карт и получила бесценный опыт перед новым этапом сезона.



Многие уже всерьез рассуждали о шансах «акул» на чемпионате мира, когда три игрока и тренерский штаб внезапно перешли в UnicornsofLove. Вместо них к Gadget и Santas присоединился дуэт из M19 и датчанин Рафаэль Doxy Зараби, три года назад уже побеждавший в Континентальной Лиге в составе Virtus.pro. Как проявит себя новый состав, сказать пока довольно трудно.

А вот дебютант Лиги Unicorns of Love (европейская организация выкупила слот Team Just) после такого внезапного усиления тремя чемпионами из Vega, кажется, готова занять место главного фаворита. Костяк «акул» дополнит опытный болгарский легионер Нихат Innaxe Алиев и ветеран СНГ-сцены Эдуард Edward Абгарян, ради этого вернувшийся из европейской Rogue. Пока, правда, не хватает сыгранности – на предсезонном LCL Open Cup команда занимает лишь второе место в группе после Elements Pro Gaming.

Ждем сюрпризы

Финалисты весеннего сплита пока сильнее за счет стабильности: EPG сохранила состав, здорово выглядит перед началом сезона и может оказаться лидером в первой части сезона. Вопрос лишь в том, как быстро начнут догонять «элементов» их конкуренты – и справятся ли сами Elements Pro Gaming с давлением в плей-офф.



Не стоит забывать и о Gambit. Допустившие первую осечку за два года лидеры региона и участники последних ЧМ тоже ростер менять не стали, лишь отпустив одного из двух игроков средней линии. Да, выбор в пользу опытного Kira понравился не всем, но крепкий состав ветеранов LeagueofLegends еще может ворваться в список фаворитов LCL.



Среди других команд хочется отметить ROX, которые начали LCL Open Cup с пяти побед в пяти матчах. Возможно, именно эта команда может преподнести сюрприз и как минимум выбить фаворита из финальной четверки. Пока неясно, что ждать от M19 и DragonArmy, которые полностью обновили составы, а также женского ростера Vaevictis eSports, закончившего предыдущий сплит со статистикой 0-14.

Старт уже завтра

Уже в первый уик-энд зрителей Континентальной Лиги ждет несколько определяющих матчей: субботнюю программу, как уже было сказано выше, откроют Vega Squadron и Elements Pro Gaming, а на следующий день новый состав «акул» встретится со старым в лице UnicornsofLove.



В субботу же «единороги» должны зарабатывать два очка – неудача в матче с Dragon Army или Vaevictise Sports для сильнейших игроков региона будет равносильна катастрофе. Тем более, что к основным конкурентам, к которым причисляют EPG, Gambit и тех же Vega, расписание оказалось менее благосклонно.

Расписание матчей первой недели:



Суббота, 20 июля:

16:00 – Elements Pro Gaming против Vega Squadron;

17:00 – ROX против M19;

18:00 – Unicorns of Love против Vaevictis eSports;

19:00 – Dragon Army против ROX;

20:00 – Gambit Esports против M19;

21:00 – Unicorns of Love против Dragon Army.



Воскресенье, 21 июля:

16:00 – ROX против Gambit Esports;

17:00 – Vaevictis eSports против Dragon Army;

18:00 – Gambit Esports против Elements Pro Gaming;

19:00 – Vaevictis eSports против Vega Squadron;

20:00 – M19 против Elements Pro Gaming;

21:00 – Vega Squadron против Unicorns of Love.