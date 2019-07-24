В Берлине определят участников чемпионата мира от СНГ. Кто присоединится к NAVI?

В Берлине стартует региональный майнор-турнир среди СНГ-команд. Восемь русскоязычных коллективов разыграют $ 50 тыс. и, что гораздо важнее, путёвки на чемпионат мира StarLadder Berlin Major 2019. Туда отправятся две лучшие команды, а третья примет участие в стыковом турнире вместе с датской North, бразильской INTZ и призёром от Азии.



Надо отметить, что сильнейшие команды нашего региона прошли на мировое первенство напрямую: помог хороший результат на предыдущем турнире в Катовице. Так, AVANGAR начнёт мэйджор с первого группового этапа, а Natus Vincere – со второго. Всего борьбу за титул и призовой фонд в размере миллиона долларов поведут четыре или пять СНГ-команд.

Один только состав участников уже выглядит неоднозначно. В финальную восьмёрку, к примеру, не удалось попасть Vega Squadron. В обновлённом составе «акулам» много не везло, форма была далека от идеальной, но всё же казалось, что Vega остаётся одной из лучших команд региона. Два поражения в трёх отборочных турнирах доказали, что это не так.

А в Winstrike не смогли найти замену яркому Boombl4. В конце мая талантливого игрока за большие деньги – многие даже говорят о рекордах – продали в Natus Vincere. Вернее, замену таки нашли, арендовав освободившегося из NAVI Иоанна Edward Сухарева. Только это не сработало, и команда также пропускает главное событие сезона.



Кому-то не хватает pro100 – этих людей тоже можно понять. Посмотреть за очередным воссоединением WayLander с WorldEdit (да ещё и в необычной компании подающего надежды NickelBack и дуэта латвийцев) действительно хотелось. Но все эти и ряд других интересных команд пришлось позабыть уже в начале июня – на майноре мы увидим совсем другие истории.

Главным фаворитом станут Team Spirit – пожалуй, впервые в истории команды. «Драконам» долго не везло, и лишь недавно они добрались до мэйджора, приняв участие в двух последних. Пока хороший результат показать не удаётся, но сейчас всё может поменяться.



После усиления chopper и iDISBALANCE игра команды засияла немного иначе. Spirit стали чаще выступать на международных турнирах, причём недавнее серебро на ESEA Global Challenge внушает оптимизм. В любом случае мысли о перспективах на мэйджоре пока стоит отложить – и сосредоточиться на региональном турнире, где тоже найдутся достойные соперники.



Основными конкурентами Team Spirit ещё неделю назад называли forZe. Киберспортивный «Спартак» тоже здорово выступал в этом году, радуя стабильным ростом. Но за несколько дней до главного старта тренер Рустам 5TRYK#R Алимкулов неожиданно покинул клуб.

Микроклимат в команде испорчен ещё и слухами вокруг отставки 5TRYK#R. Некоторые уверяли, что Рустам пытался поссорить игроков и клуб – позже это опровергли все стороны. Возможно, опытному Анатолию liTTle Яшину (именно он неожиданно стал новым главным тренером forZe) удастся вернуть ребят в форму, и те всё же выйдут на чемпионат мира, к которому стремились весь сезон.

5TRYK#R рассказал, почему покинул пост тренера forZe по CS:GO

Впрочем, смена тренера за считаные дни до старта – ещё не самая удивительная история грядущего СНГ-майнора. По информации Liquipedia, один из игроков Warthox Esport покинул коллектив, но сыграет за команду на турнире в Берлине. Каким будет настроение его тиммейтов и что будет в случае победы, пока непонятно.



Намного больше шансов побороться за победу будет у белорусской Nemiga Gaming. Опыт выступления на таких турнирах у коллектива есть, пусть и не самый успешный: Nemiga три раза не выходила из группы, а также обидно пропустила прошлогодний майнор в Лондоне из-за отсутствия виз. Впрочем, теперь белорусы оказались в компании новичков, и всё может измениться.

В группе B команде будут противостоять опытные Team Spirit, а также Warthox Esport и DreamEaters, дебютирующие на турнирах подобного уровня. В квартете А ожидается более яркая борьба – помимо forZe, туда попали неуступчивые Syman Gaming и Unique, а также молодёжный состав Gambit Esports, который готов удивлять.



Матчи CIS Minor Championships стартуют 24 июля, и до 25 июля коллективы проведут игры группового этапа, а затем разыграют путёвки на главный турнир сезона в стыковом турнире. Помимо этого, предусмотрен призовой фонд в размере $ 50 тыс. который также разделят три призёра.