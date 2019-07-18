5TRYK#R рассказал, почему покинул пост тренера forZe по CS:GO

Экс-тренер российской команды forZe по CS:GO Рустам 5TRYK#R Алимкулов рассказал, почему покинул клуб за неделю до старта важнейшего турнира CIS Minor Championships. Он также опроверг слухи, что намеренно портил отношения между игроками.



«Не знаю, откуда появились слухи, но это фейк, что подтвердили команда и менеджер. Это был вынужденный уход – не сошёлся во мнениях с организацией. Был расстроен и удивлён.



С командой всё хорошо, ребята, как никто, знают всю ситуацию. Остались только незакрытые финансовые вопросы с организацией», — сказал Алимкулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.



CIS Minor Championships пройдёт в Берлине с 24 по 28 июня. Восемь команд разыграют $ 50 тыс. и путёвки на чемпионат мира StarLadder Berlin Major.