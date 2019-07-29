16-летний американец выиграл три миллиона долларов. Россияне не попали в топ-10

Чемпионат мира по Fortnite зрители ждали с невероятным волнением. Сама игра в жанре «королевской битвы» за два года набрала небывалую аудиторию, особенно на Западе; в Fortnite играют Антуан Гризманн, Гарри Кейн и Джош Харт, а также множество актёров и музыкантов, у которых свободного времени чуть больше.



Ещё одна причина – призовой фонд в размере $ 30 млн. Пусть грядущий The International по старой-доброй Dota 2 уже побил этот рекорд, но число действительно огромно даже для киберспорта. Кроме того, небольшие денежные бонусы получили участники квалификаций – пару сотен или тысяч долларов получали топ-100 в своём регионе каждую неделю.

Fortnite не зря называют киберспортом нового поколения: средний возраст участников финала оказался меньше 17 лет! Четырём игрокам, которые приехали на финал в Нью-Йорк, едва исполнилось по 13, а самому возрастному киберспортсмену – 24. Возможно, в ближайшие годы Fortnite сможет закрепить за собой статус самой популярной кибердисциплины.

Если в день открытия организаторы провели шоу-турниры и ивенты с участием популярных в США музыкантов, артистов и стримеров, то 27 июня стартовали серьёзные соревнования. 50 дуэтам предстояло провести шесть раундов, чтобы по сумме очков (баллы за место в топ-15 и убийства) определить чемпионов мира.



Долгое время первую строчку уверенно удерживал североамериканский дуэт Вильяма Zayt Аубина и Рокко Saf Моралеса, однако в финальных раундах преимущество сохранить не удалось – отлично проявили себя 16-летний талант из Норвегии Эмиль Берквюст Nyhrox Петерсен и его партнёр aqua из Австрии. Они и увезут в Европу главный приз и $ 3 млн на двоих.



Американцы, которых многие считали фаворитами, отыгрались во второй день. В одиночном виде программы лучший из европейцев Тео Crue Феррер стал лишь шестым, а четыре первые строчки заняли игроки из США. Титул лучшего игрока мира получил ещё один 16-летний киберспортсмен Кайл Bugha Гирсдорф.

Наш регион на турнире представляли два дуэта – команды Virtus.pro и Gambit, причём квалификацию в соло-турнир прошли только вторые. Virtus.pro очень сильно не повезло; в двух стартовых раундах Джамал Jamside Сайдаев и Артур 7ssk7 Кюршин остались на последнем месте из-за того, что оппоненты поблизости нашли оружие чуть быстрее.

Gambit, казалось, начали чуть лучше, но на дистанции 14-летний Марк Letw1k3 Данилов и его партнёр Ян fwexY Каур потеряли даже больше. В итоге ребята, расположившись на соседних игровых позициях, места в таблице заняли тоже рядом – 32 и 33. Было видно, что наши игроки очень сильно волновались и конкуренцию лидерам составить не смогут.

Не получилось занять высокие места и в соло-турнире – после третьего раунда fwexY был очень близок к борьбе за призы, но в дело вновь вступили невезение и нервы. В итоге он откатился на 31-е место, а его партнёр был дисквалифицирован в последнем раунде и остался на 59-м месте. Впрочем, учитывая уровень популярности Fortnite в русскоязычном сообществе, дебют вышел не таких уж плохим.

Россиянина дисквалифицировали с чемпионата мира по Fortnite. И дело не в допинге 14-летний Марк Данилов уверен, что нарушил правила турнира абсолютно случайно.

В любом случае, молодые таланты из СНГ увозят домой не только полезный опыт и приятные впечатления, но и внушительные призовые (Virtus.pro получили по $ 50 тыс. долларов, Gambit – по 100 тыс.). Остается надеяться, что ребята ещё смогут проявить себя на международной арене, все предпосылки для этого действительно есть.