Россиянина дисквалифицировали с чемпионата мира по Fortnite. И дело не в допинге

Завершился Fortnite World Cup – киберспортивный турнир с наибольшим на данный момент призовым фондом в $ 30 млн. Участие в чемпионате мира приняли свыше 100 человек, а за трансляциями чемпионата в интернете одновременно следили больше 2,3 млн зрителей.

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Российские игроки не смогли попасть в топ-10, но получат по $ 50 тыс. за участие в финале соло-турнира и по $ 50 тыс. за соревнования среди дуэтов. Один из самых молодых участников ЧМ 14-летний Марк Letw1k3 Данилов из команды Gambit Esports выступил в обоих режимах и увезёт в Москву неплохой бонус – хотя концовку турнира подпортила обидная дисквалификация.

В киберспорте очень важно, чтобы всю информацию участник турнира получал только со своего компьютера. В любой игре секундный взгляд на трансляцию или в монитор соперника может дать большое преимущество, так же как и звуковые подсказки вещающих на весь стадион комментаторов.



Обычно организаторы киберспортивных турниров пытаются предотвратить хитрости игроков – строят звуконепроницаемые кабинки и выдают специальные «вертолётные» наушники. На Fortnite World Cup, который свёл на теннисном стадионе в Нью-Йорке сотню киберспортсменов, такое оказалось почти нереально.



Пришлось пойти другим путём. На чемпионате мира действовали жёсткие правила – во время игры не снимать наушники, не пытаться разглядеть экраны с трансляцией и не смотреть в монитор рядом сидящего оппонента (двухместные секции с турнира дуэтов менять не стали). К сожалению, последнее правило сыграло с российским киберспортсменом злую шутку.

Шансов на победу перед последним раундом у Марка Letw1k3 Данилова не оставалось даже в теории, но поставить жирную точку и подняться чуть выше в итоговой таблице всё же хотелось. Однако в середине шестой игры персонаж россиянина остановился, а затем и вовсе пропал с карты.

Как оказалось, в дело вступила обидная случайность. Сидевший рядом партнёр Марка по команде Gambit Esports Ян fwexY Каур вёл борьбу за место в топ-20 и более крупный денежный приз, однако рано выбыл из борьбы и с досады ударил кулаком по столу. Звук отвлёк Letw1k3, и он машинально бросил взгляд на монитор соперника. Судьи отреагировали моментально.

Слишком строго Марка, впрочем, наказывать не стали – только лишили его заработанных в последнем раунде баллов. Данилов остался на 59-м месте и выиграл $ 50 тыс. Ранее аналогичную сумму он получил за соревнования в дуэтах с fwexY, реакция которого на поражение стала невольной причиной снятия партнёра с последней игры турнира.